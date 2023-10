Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Bordeaux vs Grenoble 3 - 4 (1-1 0-1 2-1 0-1) Après prolongation Le 10/10/2023 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Les Boxers y étaient presque ! Quatre jours après une nouvelle défaite au Coliséum d'Amiens (3-1), les Boxers de Bordeaux, toujours en besoin de points, accueillaient ce mardi soir à Mériadeck les Brûleurs de Loups de Grenoble, sixièmes seulement au classement, revenus d'une très solide prestation dans leur patinoire Pôle Sud contre les Rapaces de Gap (7-1). Les isérois débarquaient en Gironde avec de leur côté, l'envie d'enchaîner une nouvelle victoire pour leur permettre également de relancer la saison, contre une équipe bordelaise qui, elle aussi, espère arriver à véritablement rentrer dans ce championnat 2023-2024. L'enjeu, très important pour les deux équipes, devrait offrir sur la glace un duel comme lors de chaque confrontation entre Boxers et Brûleurs de Loups. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 11/10/2023 à 13:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2857 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Rohwedder assistés de MM. Debuche et Fauvel Buts :

Bordeaux : 10.39 Nikita Jevpalovs ; 43.49 Rudy Matima (ass Axel Prissaint et Aina Benjamin Rambelo) ; 50.51 Aina Benjamin Rambelo (ass Samuel Salonen et Enzo Carry)

Grenoble : ; 18.46 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Alexandre Lavoie) ; 39.45 Adel Koudri (ass Nicolas Deschamps et Alexandre Lavoie) ; 41.24 Kyle Hardy (ass Sacha Treille et Maxim Lamarche) ; 64.55 Nicolas Deschamps (ass Sacha Treille) Pénalités 14 minutes contre Bordeaux 12 minutes contre Grenoble



Absents Bordeaux : Bastien Lemaitre – Rudolfs Polcs – Victor Bodin – Maxime Legault (blessés)

Absents Grenoble : Pierre Crinon (suspendu) – Jakub Stepanek – Charles Schmitt – Markus Soberg (blessé)



1ère période



Gardiens : Quentin Papillon (Bordeaux) – Raphaël Garnier (Grenoble)

Capitaines : Loik Poudrier (Bordeaux) – Sacha Treille (Grenoble)



La première véritable occasion de la rencontre arrive au moment où Adel Koudri se présente face à Quentin Papillon. Le gardien bordelais repousse le tir de l'attaquant grenoblois (1'29). Les Boxers réagissent quelques instants plus tard avec un lancer puissant d'Axel Prissaint qui passe juste à droite (3'06). Le début de rencontre se déroule avec un jeu rapide proposé par deux équipes qui mettent beaucoup de rythme dans leurs offensives.

Loïc Farnier remonte la glace par le côté gauche et vient buter dans le petit filet de la cage (5'14). Dans les minutes qui suivent, le palet circule bien dans les crosses bordelaises et ces derniers n'hésitent pas à exercer une bonne pression devant la cage de Raphaël Garnier confirmée par un nouveau tir d'Axel Prissaint (8'23). Le temps-fort bordelais se concrétise lorsque Nikita Jevpalovs profite d'une erreur défensive grenobloise avec un palet mal dégagé pour ouvrir le score d'un tir sur la gauche de Raphaël Garnier (1-0 10'39).



Photographe © Lily Rose

Rudy Matima offre plus tard la première supériorité numérique de la partie aux visiteurs en commettant une projection contre la bande (14'27). Les grenoblois obtiennent plusieurs tirs mais continuent de buter sur une belle défense bordelaise complétée par un Quentin Papillon, bien rentré dans son match. Peu de temps après le retour du jeu à 5 contre 5, Zackary Daneau voit son tir bloqué par le gardien bordelais (16'36). Les Boxers répondent immédiatement à cette action avec une occasion de Nikita Jevpalovs... Raphaël Garnier bloque bien le palet (16'47).

Dans ces dernières minutes du premier tiers-temps, les visiteurs prennent le contrôle du palet et montrent leurs sérieuses intentions d'égaliser avec deux nouveaux lancers de Kyle Hardy et Damien Fleury (18'01). Les visiteurs finissent par trouver les filets bordelais par un tir de Sacha Treille qui fait suite à un lancement de jeu d'Alexandre Lavoie et Damien Fleury. Quentin Papillon ne peut éviter le palet de pénétrer dans sa cage (1-1 18'46).



Tirs BORDEAUX 10 GRENOBLE 12



2ème période



Une fois les premières incursions grenobloises repoussées par la défense bordelaise, les Boxers repassent à l'offensive avec un tir de Julien Guillaume écarté par Raphaël Garnier (21'16). Victime d'une charge de Damien Fleury, Quentin Papillon reste au sol avant de s'asseoir près de sa cage pour reprendre ses esprits. Le gardien bordelais retourne dans sa cage et poursuit le match alors que le numéro 10 grenoblois part en prison (obstruction sur le gardien de but) (23'04).

Pendant ces deux minutes, les Boxers se créent de nouvelles occasions par l'intermédiaire de Rudy Matima et Enzo Carry, non cadrées (24'40). Ensuite, Raphaël Garnier arrête le tir de Nikita Jevpalovs (24'54). Ce deuxième tiers-temps, en terme de possession du palet, est plus équilibré que le précédent.



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

Alors que la rondelle revenait dans les crosses des Loups, Matias Bachelet tente une déviation qui passe juste à gauche (27'49). Les pénalités commencent à se multiplier suite à l'indiscipline qui frappe les deux équipes. Nicolas Deschamps et Charles-David Beaudoin partent chacun en prison suivis quelques secondes plus tard de Kévin Dusseau, ce qui offre une supériorité numérique aux visiteurs (28'47).

A la mi-match, suite à une nouvelle occasion bordelaise de Baptiste Bruche, la cage de Raphaël Garnier se déssocle (30'05). Trois minutes plus tard, les Boxers poursuivent leurs offensives avec une déviation de Julien Guillaume qui passe à gauche (33'06). Loik Poudrier voit ensuite son tir bloqué par le gardien des Brûleurs de Loups (33'25).

A 4'25 de la pause, les visiteurs obtiennent un nouveau power-play car Vince Tartari écope d'une prison pour retenir (35'35). Kyle Hardy, Damien Fleury ou encore Aurélien Dair prennent des lancers devant la cage pour créer un maximum de danger mais la défense ne cède pas (37'10). Il faut attendre les toutes dernières secondes pour voir le score évoluer...en faveur des visiteurs. Adel Koudri, devant la cage, trompe Quentin Papillon d'une déviation parfaitement placée (1-2 39'44).



Tirs BORDEAUX 8 GRENOBLE 13



3ème période



Ce dernier tiers-temps démarre en supériorité numérique pour les grenoblois pendant précisément 1'45. La première occasion d'Aurélien Dair passe légèrement à droite alors que la moitié de glace bordelaise est totalement prise d'assaut par l'armée des visiteurs (40'42). Servi depuis la droite face à la cage, Kyle Hardy décoche un tir depuis le haut de la zone bordelaise et trouve la lucarne de Quentin Papillon (1-3 41'23).



Les Boxers réagissent de manière convaincante un peu plus de deux minutes après cette réalisation qui a permis aux visiteurs de faire le break au tableau d'affichage. Rudy Matima récupère une passe d'Aina Rambelo et ne laisse aucune chance à Raphaël Garnier avec un joli tir croisé dans le coin droit (2-3 43'48).



Photographe © Lily Rose

Au fil des minutes, le rythme ne diminue pas mais les duels sont très physiques avec beaucoup d'engagement de part et d'autre. Quentin Papillon enlève un tir de Maxim Lamarche (46'13). Les visiteurs multiplient leurs offensives en utilisant toute la largeur de la glace. Les Boxers se sortent finalement d'une nouvelle vague de tirs signés Adel Koudri, Brent Aubin et Maxim Lamarche (48'11).

Moins de trois minutes plus tard, soit à 9'09 de la fin du temps de jeu rêglementaire, les Boxers effectuent une action en triangle avec une passe à droite de Samuel Salonen qui enchaîne à gauche vers Enzo Carry. Le jeune attaquant bordelais décale pour finir Aina Rambelo dont la déviation surprend Raphaël Garnier (3-3 50'51).



Un événement dramatique se produit à quelques minutes de la fin de la troisième période. Derrière la cage de Quentin Papillon, l'attaquant grenoblois Aurélien Dair, déjà victime d'une lourde charge la saison passée dans cette même patinoire, perd l'équilibre sur ses patins et chute sévèrement au sol. Alors qu'il ne se relève toujours pas malgré l'intervention du médecin et sous l'oeil de deux de ses partenaires, la table de marque fait une annonce pour demander la civière, ce qui signifie que la blessure du joueur est très sérieuse. Le jeune attaquant des Brûleurs de Loups est placé sur la civière avant de sortir de la patinoire sous les applaudissements respectueux de Mériadeck (53'49).

Le jeu reprend avec deux équipes qui continuent de se livrer un duel de haute volée pour aller chercher les trois points de la victoire mais aucun autre but ne sera inscrit au cours de ce dernier tiers-temps. En route pour la prolongation.



Tirs BORDEAUX 11 GRENOBLE 8



Prolongation (Overtime)



La prolongation se dispute donc en 5 minutes à 3 contre 3.



1ère ligne Bordeaux : Kevin Spinozzi – Nikita Jevpalovs – Samuel Salonen

1ère ligne Grenoble : Kyle Hardy – Damien Fleury – Alexandre Lavoie



Alexandre Lavoie laisse échapper la première occasion grenobloise sur une longue passe de Kyle Hardy (60'53). La domination des visiteurs se précise encore davantage lorsque Nicolas Deschamps décoche un tir parfaitement arrêté par Quentin Papillon (62'02).



Photographe : © Laurent Robert Ice Hockey Pictures

La réaction bordelaise intervient avec un premier lancer de Rudy Matima (62'56), un tir sur le poteau gauche de Nikita Jevpalovs et pour finir une occasion de Kevin Spinozzi (63'34). Le gardien grenoblois Raphaël Garnier ajoute un nouvel arrêt face à Julius Valtonen (64'12).

Il reste maintenant neuf petites secondes à jouer et la rencontre se diriger vers la séance de tirs aux buts. Kevin Spinozzi part en prison pour une charge avec la crosse. Au même moment, Edo Terglav demande un temps-mort (64'51). Le face-off se déroule sur la gauche de la cage des Boxers en haut de leur moitié de glace. Sacha Treille récupère le palet et décoche une longue passe à ras de terre déviée dans les filets par Nicolas Deschamps, seul au deuxième poteau (3-4 64'55).



Le scénario est très cruel pour les Boxers qui ne ramènent qu'un point au bout du match certainement le plus abouti de ce début de saison si l'on regarde le contenu de jeu proposé ce soir.

Les Brûleurs de Loups récupèrent deux points en Gironde et enchaînent une deuxième victoire consécutive. En conclusion, souhaitons beaucoup de courage et un prompt rétablissement à Aurélien Dair, très durement touché pendant ce match.



Tirs BORDEAUX 3 GRENOBLE 3

Gardiens

Quentin Papillon 32 arrêts (64'55)

Raphaël Garnier 29 arrêts (64'55)



ETOILES DU MATCH

GRENOBLE : 77 Sacha Treille



BORDEAUX : 1 32 Quentin Papillon 2 72 Baptiste Bruche 3 76 Aina Rambelo

Prochain match

Gap / Bordeaux (13 octobre à 20h30)

