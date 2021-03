Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Grenoble vs Chamonix 4 - 1 (0-0 3-1 1-0) Le 09/03/2021 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Chamonix ] Grenoble fait sauter le verrou Sabol Les grenoblois qui restaient sur deux défaites consécutives se devaient de montrer un meilleur visage. La rencontre contre Chamonix était donc la bonne occasion et ce fut chose faite par les hommes d’Edo Terglav. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 10/03/2021 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Barbez et Fabre assistés de MM. Ugolini et Cheyroux Buts :

Grenoble : ; 27.19 Dylan Fabre (ass Lucien Onno) ; 38.08 Joël Champagne (ass Christophe Tartari et Alex Aleardi) ; 39.51 Alex Aleardi (ass Joël Champagne et Dylan Fabre) ; 51.23 Denny Kearney (ass Julien Baylacq)

Chamonix : 25.26 Maxence Leroux (ass Loïc Coulaud) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Chamonix Archives Lardiere Laurent Grenoble met de suite beaucoup plus d’intensité que lors du dernier match contre Amiens. La ligne Fabre-Champagne-Aleardi est à la manœuvre et met Sabol, le portier de Chamonix, à forte contribution dès les premières minutes (2’04).



Les deux équipes proposent un jeu à haute intensité, les coups de sifflets se font rares et les minutes défilent donc très rapidement dans ce premier tiers. On note cependant quelques mauvaises passes en zone neutre qui font que les deux équipes s’échangent bien trop rapidement le palet.



Chamonix se montre pour la première fois dangereux par son capitaine Clément Masson qui sur l’engagement en zone offensive récupère le puck et fait parler sa technique pour feinter la défense et prendre un lancer du revers sur Horak (9’00).



Grenoble met une grosse pression sur la cage de Sabol pour marquer notamment par Sacha Treille (11’). Chamonix n’aura pas beaucoup de chances de scorer dans ce premier tiers même si Lagarde n’est pas loin de profiter d’une cage ouverte (17’30).



Les grenoblois ne sont pas en réussite et Sabol est toujours excellent pour repousser le danger. La défense chamoniard est bien en place et tient le choc. Le danger se fait plus pressant et Legault n’est pas loin d’ouvrir le score sur une passe de Kearney mais le canadien rate le cadre alors que le décalage était fait (22’16).



Champagne n’est pas plus en réussite car sa reprise sur une passe dans le bon timing d’Aleardi touche le poteau de Sabol (23’10).



Et quand rien ne va… Chamonix sur sa première action du second tiers va ouvrir le score sur un but chanceux de Leroux qui profite d’un palet sorti de derrière la cage d’Horak pour battre de près le portier grenoblois (0-1 25’26). Ce but est contre le cours du jeu.



Les grenoblois restent concentrés sur leur tâche et se remettent au travail. Il faut un exploit individuel de Fabre qui en s’y reprenant par deux fois, parvient à battre Sabol de près (1-1 27’19).



Chamonix souffre et Munoz n’est pas loin de remporter son duel mais Sabol joue bien le coup et sort une mitaine incroyable pour faire l’arrêt du match (27’49).



Archives Lardiere Laurent Sabol multiplie les arrêts sur le gros temps fort des grenoblois. Une pénalité contre Tartari casse un peu le momentum grenoblois.



De retour à cinq contre cinq, Grenoble se montre encore pressant. Hardy trouve la transversale sur un lancer surpuissant (36’51).



C’est finalement la ligne de Champagne qui va doubler la mise avec un lancer du capitaine, qui profite du trafic devant lui pour tromper un Sabol masqué (2-1 38’08).



A dix secondes du terme du second tiers, Aleardi sur une passe de Champagne va sans douter tuer les derniers espoirs chamoniards (3-1 39’50).



Le dernier tiers ne voit pas de changement de situation. Chamonix joue plutôt propre mais n’est pas assez dangereux offensivement pour espérer un retour au score.



C’est Grenoble qui prend les devants avec un dernier but de Kearney (4-1). Baylacq repositionné en défense pour répondre à l’absence de Bisaillon va trouver une transversale (54’46). Tandis que Fleury va perdre son face à face avec Sabol (58’53), l’homme du match sans aucun doute coté visiteur.



Avec un excellent Sabol dans les buts, Chamonix aura tenu presque 40 minutes. Le troisième but a mis fin aux espoirs chamoniards. Malgré un bon Clément Masson en attaque, les arguments offensifs de Chamonix ont été trop timides pour aller chercher la victoire. Il y a tout de même du positif pour cette équipe qui lutte pour aller chercher la 8éme place et espérer participer à des play offs (si ils se font, ce qui est de moins en moins sûr..).



Grenoble a su être patient et a fini par faire sauter le verrou chamoniard. C'est une victoire méritée pour les hommes d'Edo Terglav. Ils ont su analyser les raisons de leur dernière défaite contre Amiens pour ne pas recommancer les mêmes erreurs tactiques et ont su prendre les trois points. La ligne Fabre, Champagne, Aleardi a fait bonne impression. Dans les buts, Horak se rassure avec un match presque parfait. Le prochain match contre Angers, le second du classement contre le troisième, devrait etre intéressant pour juger de la qualité de l'effectif grenoblois. © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo