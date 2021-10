Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Grenoble vs Gap 6 - 3 (1-0 1-2 4-1) Le 22/10/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Gap ] Grenoble remporte le derby face à Gap ! Le leader grenoblois, recevait son plus proche adversaire sur le plan géographique Gap pour ce que l’on peut appeler un derby. Toujours sans Baylacq, Jalasvaara et Ville, Grenoble caracole en tête avec 7 victoires en 8 matchs (une défaite à Angers), tandis que Gap est à une solide 4eme place au classement. Un très bon début de saison pour l’effectif le plus français de la Ligue Magnus avec seulement quatre renforts étrangers tous habitués à jouer dans le championnat français depuis de longues années (Lagarde, Langlais, Mickevics, Golicic). Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 23/10/2021 à 10:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4037 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Hauchart assistés de MM. Gielly et Barthe Buts :

Grenoble : 15.17 Sébastien Bisaillon (ass Markus Poukkula et Peter Valier) ; 20.59 Aurelien Dair (ass Kyle Hardy) ; 43.41 Damien Fleury ; 51.25 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Markus Poukkula) ; 59.20 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Kyle Hardy) ; 59.47 Markus Poukkula

Gap : ; 32.59 Romain Chapuis (ass Dimitri Thillet et Paul Joubert) ; 34.11 Romain Gutierrez (ass Arturs Mickevics et Benjamin Lagarde) ; 52.17 Fabien Bourgeois (ass Arturs Mickevics et Benjamin Lagarde) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Gap Laurent Lardiere Archives Après un retard à l’allumage suite à un problème technique sur le chronomètre qui sera réglé au début du second tiers temps, Grenoble débute sérieusement la rencontre. Fabre, par sa vitesse, est le premier à mettre le feu dans la défense des Rapaces. Il centre du revers vers Valier qui n’est pas loin de faire mouche sur une déviation devant Junca (6’).



Gap est moins souvent dangereux sur le premier tiers mais Mickevics n’est pas loin de conclure sur une passe de Cirgues au second poteau. Le contre grenoblois suit dans la foulée. Champagne pense avoir inscrit un but mais il sera refusé pour une obstruction sur le gardien.



Grenoble va profiter des premières pénalités gapençaises pour débloquer le compteur. Bisaillon prend ses responsabilités et lance sur réception. La gourde de Junca ne résiste pas (1-0 15’17).



L’entame du second tiers est parfaite pour les Grenoblois. Kyle Hardy sert sur un plateau Aurélien Dair qui ne se fait pas prier pour convertir cette occasion en but (2-0 20’59).



Le match semble bien embarqué pour les BDL. C’était sans compter sur l’efficacité devant le but des gapençais qui vont convertir leurs rares occasions pour revenir au score.



C’est tout d’abord Romain Chapuis qui reprend un palet qui traine devant Stepanek (2-1 32’59).



Gutierrez, moins d’une minute trente après, égalise pour le plus grand plaisir des supporters gapençais ayant fait le déplacement (2-2 34’11).



Le troisième tiers doit voir une réaction des Grenoblois qui ont totalement arrêté de jouer sur le second tiers.



La réaction est rapide par son casque d’or Damien Fleury. L’attaquant international français profite d’une erreur de Prinssant à la bleue pour partir en contre et défier Junca. Le palet semble passer entre les jambières et permet à Fleury d’inscrire un nouveau but (3-2 43’41).



Jean Christophe Salomé Archives Une pénalité contre Bourgeois permet à Grenoble d’installer son jeu en zone offensive. Deschamps, après le retour à cinq contre cinq, trouve la faille et semble donner la victoire à Grenoble (4-2 51’25).



Bourgeois, pour se faire pardonner de sa dernière pénalité, va relancer son équipe sur une passe et service de Mickevics (4-3 52’17).



Gap reste dans le match et sort son gardien en fin de partie. Correia n’est vraiment pas loin de trouver le chemin des filets de près face à Stepanek.



C’était l’occasion à convertir car ensuite Grenoble termine le travail en cage vide par Deschamps (5-3 59’20) puis par Poukkula (6-3 59’47).



Gap n’est pas passé loin de prendre au moins un point sur la glace de Pole Sud ce qui aurait été une belle performance. Le match est néanmoins de bonne facture pour le club des Rapaces qui avec son effectif franco français arrive à faire de bonnes choses sur la glace, comme quoi cela est possible dans une Ligue française trop habituées à faire venir des étrangers au maximum des quotas réglementaires.



Ce match doit servir d'avertissement pour les BDL. Ce sont des petits détails comme le disait souvent Edo Terglav, l'ancien coach des BDL et désormais entraineur des U20 et de Vaujany, qui font la différence entre un match bien en main et un match où l'on doit batailler jusqu'au bout du temps réglementaire pour s'adjuger la victoire et les trois points au classement. Grenoble reste cependant solide leader avec les défaites de ses poursuivants directs (Angers, Bordeaux et Gap).







