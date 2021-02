Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Anglet vs Grenoble 4 - 8 (1-1 2-1 1-6) Le 26/02/2021 Anglet [ Anglet ] [ Grenoble ] Grenoble s'impose à Anglet Retour en images sur la rencontre de la 11ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Brûleurs de loups s'imposer sur la glace d'Anglet. Anglet, Hockey Hebdo Photographe : Jean-Marc Lestage le 28/02/2021 à 17:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Mme Picavet et M. Garbay assistés de MM. Briolat et Barthe Buts :

Anglet : ; 10.21 Florent Neyens (ass Lionel Tarantino et Jiri Hunkes) ; 31.24 Louis Vitou (ass Jiri Hunkes et Sébastien Gauthier) ; 35.33 Florent Neyens (ass Thomas Decock et Lionel Tarantino) ; 58.17 Guillaume Beaudoin (ass Yanick Riendeau et Nicolas Arrossamena)

Grenoble : 03.55 Kyle Hardy ; 34.16 Sacha Treille (ass Kyle Hardy) ; 47.34 Damien Fleury (ass Sébastien Bisaillon et Joël Champagne) ; 47.53 Maxime Legault (ass Sacha Treille et Sébastien Bisaillon) ; 49.27 Damien Fleury (ass Christophe Tartari et Joël Champagne) ; 56.43 Adel Koudri (ass Yann Sauve et Sacha Treille) ; 59.36 Damien Fleury (ass Joël Champagne) ; 59.57 Dylan Fabre (ass Julien Munoz et Lucien Onno) Pénalités 10 minutes contre Anglet 26 minutes dont 10 à Valier contre Grenoble



VOIR TOUTE LA GALERIE PHOTOS DE LA RENCONTRE

Photographe : Jean-Marc Lestage