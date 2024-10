Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Grenoble vs Bordeaux 5 - 2 (1-0 2-2 2-0) Le 18/10/2024 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble, porté par sa première ligne canadienne ! Les grenoblois recevaient sur leur glace les boxers de Bordeaux qui les avaient éliminés la saison dernière en demi-finale. Un bon test après la défaite à Angers face à un concurrent direct. Pour ce match, le premier du week end avant de jouer Nice samedi, toujours à domicile, Grenoble peut compter sur le retour d’Alexandre Mallet qui sera aligné avec ses compatriotes canadien Beauchemin et Boivin. Sacha Treille est lui sur la touche, blessé au genou et absent pour plusieurs semaines. De son coté, le coach de Bordeaux Olivier Dimet décide de laisser sur le banc son gardien numéro Quentin Papillon et faire confiance à son numéro deux Victor Bodin. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 19/10/2024 à 00:06 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4051 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Peyre assistés de Mme Cheyroux et de M. Bergamelli Buts :

Grenoble : 07.26 Christophe Boivin (ass Charles Schmitt) ; 35.21 Kyle Hardy (ass Aurelien Dair) ; 37.28 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin) ; 44.21 Alexandre Mallet (ass Christophe Boivin et Alexis Binner) ; 49.19 Alexis Binner (ass Kyle Hardy)

Bordeaux : ; 24.56 Kaylian Leborgne (ass Emils Gegeris) ; 38.33 Loïk Poudrier (ass Nikita Jevpalovs et Axel Prissaint) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Bordeaux Photographe Laurent Lardière Mallet auteur d'un doublé permet aux BDL de Battre Bordeaux La première ligne d’attaque grenobloise se met rapidement au travail et Boivin prend un premier gros lancer sur Bodin (0’31).



La première grosse alerte est pour Bordeaux avec Salonen qui s’échappe. Il lance coté bouclier et Pintaric sort le palet du cadre (3’30).



Grenoble a la possession et repart de l’avant. Guerif prend un lancer tendu (6’07). La minute suivante, suite à un gros travail pour s’installer en zone offensive, le palet revient sur l’arrière Schmitt qui feinte le lancer et décale habillement Boivin de l’autre coté. La cage est grande ouverte et Boivin ne rate pas l’offrande (1-0 7’46).



Bordeaux joue très défensif et procéde par contre, sans pouvoir mettre à l’œuvre Pintaric.



Engagements : 9/6 Grenoble

Tirs : 9/6 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Les Boxers ont tenu deux tiers face à Grenoble Le second tiers débute avec une nouvelle tentative de Beauchemin sur la cage de Bodin (20’13).



Bordeaux qui parvient enfin à se procurer une occasion et qui trouve chemin du but. L’attaquant letton Gegeris décale parfaitement Leborgne qui ajuste plein axe Pintaric (1-1 24’56).



Tout est à refaire pour Grenoble. Le jeu devient progressivement plus physique. Il faut encore un très bon Pintaric pour garder son équipe à égalité. Guidoux, ex grenoblois, profite d’une erreur de relance de Schmitt et n’est pas loin de trouver le but !



Kyle Hardy, qui se montre à son avantage au bon moment, lance de l’arrière et profite du trafic pour tromper Bodin qui ne voit rien (2-1 25’21).



Photographe Laurent Lardière V.Bodin a l'ouvrage ce soir face aux BDL En power play, Grenoble va prendre le large pour la première fois du match. C’est Boivin qui trouve Mallet pour une déviation dans le slot (3-1 37’28).



Mais Bordeaux revient très rapidement avec un palet qui revient plein axe sur Poudrier après un gros travail dans la bande pour faire sortir le palet (3-2 38’33). Les Boxers d’une redoutable efficacité avec deux buts en cinq lancers…



Engagements : 14/10 Bordeaux

Tirs : 14/5 Grenoble



Le dernier tiers voit Grenoble prend le jeu à son compte et même si Bordeaux se livre un peu plus, Pintaric est peu sollicité.



Logiquement, Grenoble va marquer un nouveau but avec sa ligne Air Canada Rouennaise, Mallet est au rebond sur une assistance de Boivin (4-2 44’21).



Binner, qui devient un sérieux buteur, lance un missile de l’arrière et inscrit le cinquième but de son équipe (5-2 49'19). Un coach challenge a bien été demandé par O.DImet mais les arbitres valident le but après plusieurs minutes de discussions.



L’essentiel est fait et Bordeaux n’aura pas les moyens d’aller chercher plus.



Engagements : 11/9 Grenoble

Tirs : 15/11 Grenoble

Photographe Laurent Lardière Pintaric a su conserver l'avantage face aux bordelais

Les grenoblois ont fait un match sérieux, la première ligne d’attaque canadienne a fait un malheur et confirme qu’il faut aligner les trois compatriotes sur le même trio pour tirer le meilleur du potentiel de ces joueurs (Mallet, Boivin, Beauchemin). Il faudra vite passer à autre chose et confirmer car Nice arrive dès samedi pour un second match en deux jours.



Pour Bordeaux, c’est un poil décevant avec une équipe qui a joué de façon très défensive dans le début de partie et qui n’a pas su faire plus en fin de match pour renverser la tendance. Cette équipe peut faire bien mieux, elle ressemble pour beaucoup à celle de l’an dernier qui a réussi à aller en finale. On est sur que ce n’était pas qu’un coup de chance. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur