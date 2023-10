Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Grenoble vs Marseille 6 - 3 (0-1 3-2 3-0) Le 13/10/2023 Grenoble [ Grenoble ] [ Marseille ] Une belle première des marseillais à Pole Sud Grande première sur la glace de Pole Sud avec la venue des Spartiates de Marseille. C’est donc une nouveauté et on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre avec cette équipe qui a été promue en Magnus sur dossier après la liquidation de Mulhouse. Les hommes de Luc Tardif Jr et Jonathan Zwikel réalisent un surprenant et bon début de saison au contraire de Grenoble qui débute timidement sa saison. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 13/10/2023 à 23:37 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Hauchart assistés de Mme Cheyroux et de M. Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : ; 22.13 Timothé Quattrone (ass Loïc Farnier) ; 38.27 Alexandre Lavoie (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 39.17 Adel Koudri (ass Jonathan Racine et Jere Rouhiainen) ; 43.27 Alexandre Lavoie (ass Damien Fleury et Jere Rouhiainen) ; 46.45 Markus Soberg (ass Charles Schmitt et Kyle Hardy) ; 55.43 Nicolas Deschamps (ass Damien Fleury et Alexandre Lavoie)

Marseille : 02.58 Bryan Ten Braak (ass Teddy Da Costa) ; 26.57 Maxence Leroux (ass Lucas Colombin et Tyler Rockwell) ; 29.14 Lucas Colombin (ass Bryan Ten Braak et Maxence Leroux) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Marseille



Photographe Lardière Laurent Les BDL renversent Marseille Marseille débute idéalement sa rencontre avec un premier but rapide de Bryan Ten Braak en supériorité numérique qui profite d’un engagement remporté en zone offensive par son capitaine Teddy Da Costa pour récupérer le palet devant Stepanek et envoyer le palet d’un bon tir du poignet hors d’atteinte (0-1 2’58).



Farnier tente de suite de se faire pardonner de la première pénalité (3’30) puis Lavoie sert Deschamps pour une déviation devant Marek Ciliak (4’29).



Grenoble pousse fort et Marseille peine à voir le palet. Hardy du revers (5’10) puis Lamarche qui trouve le poteau (5’35) ne sont pas loin de trouver le chemin du but mais Ciliak avec un peu de chances et beaucoup de talent repousse toujours le palet.



Malgré cette large domination, Grenoble ne marque pas et Marseille retourne au vestiaire avec un petit but d’avance sans pour autant que ce soit mérité vu la physionomie de cette rencontre.



Engagements : 10/7 Grenoble

Tirs : 23/9 Grenoble



Photographe Lardière Laurent Sasha Djigaouri relance face à ses anciens partenaires grenoblois Dès la reprise du second tiers, la chance va tourner pour Grenoble avec Quattrone qui marque un but de loin, Ciliak sans doute masqué au départ du palet (1-1 22’13).



Ce but, loin de délivrer Grenoble, va au contraire rappeler à Marseille que pour espérer l’emporter, il va falloir se montrer plus dangereux et reprendre le contrôle du palet. Les Spartiates réagissent et marquent un joli but d’équipe par Leroux qui glisse le palet entre les jambières de Stepanek (1-2 26’57).



Et Marseille, comme à la parade, va aggraver le score avec un deux contre un très bien joué par Ten Braak qui attend le dernier moment pour servir sur un plateau Colombin qui ajuste Stepanek au second poteau (1-3 29’14).



Grenoble accuse le coup et il faut attendre la fin du second tiers pour voir une réaction avec un poil de réussite. Lavoie (2-3 38’27) puis Koudri moins d’une minute plus tard égalise (3-3 39’17). Tout va très vite dans le hockey et tout est à refaire pour Marseille qui avait le match bien en main.



Engagements : 13/8 Grenoble

Tirs : 16/7 Grenoble



Photographe Laurent Lardière Marek Ciliak à longtemps resisté aux attaques grenobloises Le dernier tiers ne sera pas autant disputé. Lavoie, encore lui, va conforter sa position de leader au classement des pointeurs de la Magnus avec un second but (4-3 43’27). Ce but donne enfin l’avantage à Grenoble dans cette partie et ils ne lâcheront plus.



Munoz n’est pas loin du but mais sa tentative trouve le poteau (44’35). C’est finalement Soberg sur un service aux petits oignons de M.Bachelet qui va donner le coup fatal aux Spartiates (5-3 46’45).



En toute fin de rencontre, Nicolas Deschamps aggrave le score avec un but de près (6-3 55’43).



Engagements : 7/6 Grenoble

Tirs : 13/6 Grenoble



Photographe Laurent Lardière T.Quattrone a sonné la révolte grenobloise en marquant le premier but des BDL Marseille aura donné du fil à retordre à Grenoble. Après un premier tiers où les marseillais ont pris l’avantage sans forcément le mériter, le second tiers aura vu une belle domination marseillaise. Cela n’aura malgré tout pas tenu jusqu’au bout car Grenoble a fait son retour juste avant la pause. Grenoble a ensuite pris le pas sur le dernier vingt, logiquement dira t’on vu le nombre de tentatives sur la cage de Ciliak qui aura fait un grand match malgré les six buts encaissés.



Marseille aura été un adversaire surprenant, qui a su mettre de l’impact physique pour déranger les grenoblois, ce que peu d’équipes ont réussi à faire avec talent sur la glace de Pole Sud. Cette équipe de Marseille mérite sa place dans la Ligue Magnus sur ce qu’on a vu sur cette rencontre. Et si elle continue sur cette lancée, elle va déranger pas mal de monde cette saison.



Grenoble avait besoin d’une belle victoire pour remonter au classement. Le score est là mais le contenu peut encore être amélioré. Il sera intéressant de voir ce que va donner le prochain match sur la glace de Marseille. Désormais Grenoble est prévenu que Marseille est une vraie bonne équipe de Hockey.



Etoites HH :

*** Ten Braak

** Lavoie

*Ciliak

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







