Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Mulhouse vs Grenoble 2 - 5 (0-1 1-2 0-2) Le 24/10/2021 Mulhouse [ Mulhouse ] [ Grenoble ] Grenoble poursuit sa route victorieuse Retour VIDEO de la rencontre du 24 octobre du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Les Brûleurs de loups s'imposer sur la glace des Scorpions de Mulhouse. Mulhouse, Hockey Hebdo Fanseat / MSL le 25/10/2021 à 14:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



728 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Ernecq assistés de MM. Collin et Zede Buts :

Mulhouse : ; 26.16 Olivier Labelle (ass Jordan Mugnier) ; 5226 Matthew Pistilli (ass Olivier Labelle et Phil Pietroniro)

Grenoble : 09.54 Aurelien Dair (ass Joël Champagne et Sacha Treille) ; 21.11 Aurelien Dair (ass Lucien Onno et Raphaël Garnier) ; 30.49 Kyle Hardy (ass Dylan Fabre) ; 46.06 Sacha Treille (ass Joël Champagne et Christophe Tartari) ; 51.12 Joël Champagne (ass Sacha Treille et Aurelien Dair) Pénalités 4 minutes contre Mulhouse 10 minutes contre Grenoble





