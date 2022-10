Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Cergy-Pontoise vs Briançon 3 - 1 (0-0 1-0 2-1) Le 21/10/2022 Media Sports Loisirs [ Cergy-Pontoise ] [ Briançon ] Cergy l’emporte au terme d’un match serré Les Jokers de Cergy-Pontoise, pour leur premier match du week-end, recevaient les Diables rouges de Briançon. Cette affiche, d’apparence déséquilibrée, vit les pensionnaires de l’Aren’ice l’emporter difficilement (3-1) lors d’un match serré jusqu’au bout. Avec les 3 points en poche, les franciliens remontent néanmoins à la 4ème place d’un classement plutôt anecdotique à ce stade de la saison alors que les haut-alpins retrouvent la place de lanterne rouge, à 2 points du Hormadi d’Anglet. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 23/10/2022 à 16:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1678 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Furet assistés de MM. Collin et Douchy Buts :

Cergy-Pontoise : 27.16 William Bower (ass Loïc Farnier et Samuel Salonen) ; 54.44 Vincent Melin (ass Antti Kauppila et Loïc Farnier) ; 58.28 Loïc Farnier (ass Gage Torrel)

Briançon : ; 48.58 Sacha Guillemain (ass Benjamin Berard) Pénalités 14 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Briançon Acte 1 : Opposition d’attaques stériles



Les Diables rouges ne pouvaient plus mal débuter la rencontre puisque, sur le premier engagement du match,Artem Garifulin, un de leurs deux attaquants russes, fait trébucher un adversaire en zone neutre. Les Jokers obtiennent ainsi leur première supériorité numérique du soir. En ce début de saison, les unités spéciales de powerplay franciliennes sont encore loin d’être aussi dévastatrices que l’an dernier mais elles trouvent l’occasion de camper durant deux minutes dans la défensive briançonnaise. Le puck y tourne globalement bien mais Jan Broz n’est pas vraiment inquiété dans sa cage et les haut-alpins tuent la pénalité.

Mieux encore pour eux, ils livrent une bataille acharnée. Ils sont solides contre les bandes et coupent également bien certaines transitions hasardeuses cergypontaines. Du coup, dans ce mano a mano, les visiteurs se créent de belles opportunités qu’ils ne cadrent pas où sur lesquelles ils trouvent Sebastian Ylönen le portier cergypontain.



Photographe : Bruno Gouvazé (archives) La défense des Jokers finit par être reprise par la patrouille sur unefaute de Vincent Melin (09.09). Les unités spéciales briançonnaises sont néanmoins parfaitement muselées par la boite défensive francilienne. Mis à part un lancer à la cage dangereux,à l’actif de Kevin Igier leur capitaine, les Diables rouges frisent la correctionnelle sur deux contres dont l’un mené par Aaron Miller.

Une fois la pénalité tuée le bras de fer reprend de plus belle et Gaëtan Villiot oblige Ylönen à un double arrêt. Dans le prolongement de l’action Loïc Farnier est sanctionné pour un coup de coude lors d’une mise en échec sur son vis-à-vis (13.18). À croire que ce soir ils apprécient cette configuration car, en infériorité numérique, les Jokers posent deux beaux contres. Sur le premier, de William Bower, la tentative est contrée de façon licite ce qui n’est pas le cas sur le second quand Théo Gueurif, parti sur la droite, retrouve Thomas Suire dans l’axe obligeant Kristaps Bazevics à l’irréparable (14.11). Une fois le défenseur letton installé sur le banc des pénalités, ce sont les Jokers qui, par Patrick Coulombe leur capitaine, se procurent la seule occasion du quatre contre quatre qui en résulte et ensuite, en supériorité numérique, les pensionnaires de l’Aren’ice poussent mais sans pouvoir bonifier leur jeu de puissance.

Peu après, sur une attaque où il réussit à dépasser son défenseur mais pousse trop loin la rondelle, Pierre-Charles Hordelalay commet un cinglage sur Broz (17.41). Le powerplay haut-alpin s’installe un peu mieux que le précédent et Eric Leger trouve Ylönen sur son chemin. Pourtant, une nouvelle fois en contre,les Jokers sont près de briser l’égalité lorsque Suire sert Gueurif lequel bute sur le gardien tchèque.Les deux équipes rentrent au vestiaire dos à dos sans avoir pu trouver la brèche.



Les briançonnais affichèrent une belle combativité face à des cergypontains un peu indisciplinés. Hélas pour les visiteurs, ils se montrèrent trop imprécis voire maladroits pour convertir leurs occasions. De leur côté,les Jokers, pleins de bonne volonté et de bonnes intentions, tentèrent vainement d’imposer une domination territoriale. Heureusement pour eux, le jeu en penalty killing fut solide et les départs en contre fulgurants. C’est principalement dans ces situations qu’ils se procurèrent leurs occasions les plus nettes. Bilan des courses, un tiers qui fut musclé et plutôt fermé, les défenses des deux protagonistes prenant le pas sur les attaques.



Acte 2 : Les Jokers poussent et trouvent la faille



Le bras de fer de la première période s’installe en début de vingt. L’impression n’est que de courte durée puisque petit à petit les Jokers prennent le contrôle du jeu et étouffent les Diables rouges qui ne parviennent plus à ressortir de leur camp. A l’occasion de ce momentum, Anthony Rinaldi, leur nouvel attaquant italo-canadien arrivé cet été, qui fait sa première apparition en match, se procure une opportunité mais son lancer à la cage excentré ne trompe pas Broz. Le gardien haut-alpin n’a pas le temps de gamberger puisque Farnier et ensuite Robert Baillargeon l’obligent à multiplier les interventions.

Ensuite, sur une relance, Ylönen trouve Hordelalay en zone neutre lequel sert Gueurif qui ne cadre pas. Comme souvent lorsque l’on est sous pression, il est difficile de rester irréprochable en défense et le jeune défenseur Hugo Mezentzeff, l’ex-clermontois, en fait les frais (25.50). Cette fois le jeu de puissance cergypontain est payant. Sur un décalage de Samuel Salonen, Farnier lance à la cage obligeant Broz à repousser de la jambière mais c’était sans compter sur Bower qui rodait devant le but et qui pousse le disque au fond (1-0, 27.16) Les Jokers prennent logiquement l’avantage.



Photographe : Bruno Gouvazé (archives) Alors qu’ils ont la mainmise sur le jeu, ils offrent une opportunité aux briançonnais de casser le momentum suite à une faute de Aurélien Dorey (28.17). Les visiteurs n’en profitent pas car Denis Kurepanov ramène les équipes à quatre contre quatre en allant à son tour en prison (29.40). Une fois au complet, ce sont donc les franciliens qui confisquent à nouveau la rondelle et Coulombe oblige encore Broz à s’employer. Malgré le siège subi, les Diables rouges tuent la pénalité.

La domination des Jokers se poursuit mais Suire commet au faute offensive (34.01) ce qui oblige son gardien à un arrêt décisif sur Quentin Fauchon durant l’infériorité numérique. Une fois le penalty kill réussi par les franciliens leur domination reste stérile jusqu’à la seconde pause.



Lors du deuxième vingt les Jokers prirent le dessus au niveau de la maitrise du jeu et c’est logiquement qu’ils scorèrent. Néanmoins, ils ne se procurèrent guère plus d’occasions franches que lors du précédent. Les Diables rouges restèrent quant à eux très solaires en défense et colmatèrent les brèches, ne laissant que peu d’ouvertures à l’attaque adverse. C’est en infériorité numérique qu’ils cédèrent face aux assauts cergypontains.



Acte 3 : Le mot de la fin pour les Jokers



Avec un seul petit but d’avance, les Jokers savent plus que quiconque que rien n’est fait et tentent de reprendre les rênes d’emblée dans le dernier tiers. Cependant assez rapidement ils se retrouvent en infériorité, Hordelalay retournant en prison (41.46). Le jeu de puissance des Diables rouge sera contenu par la boite des franciliens mais, de facto, pendant tout le temps de la pénalité ils n’auront pas pu installer leur jeu de domination et de conservation du puck.

Ils s’y emploient une fois au complet mais, un peu comme lors du précédent tiers, les occasions franches ne courent pas les rues. Au moins ils contrôlent le puck et en privent les haut-alpins. Miller d’un one-timer en angle à la bleue puis Dorey, toujours de loin, testent la vigilance de Broz. Le portier briançonnais annonce la couleur, il ne flanchera pas sur ce genre d’occasions.

Finalement, ce qui devait arriver arrive. Contre le court du jeu, alors qu’ils subissent, les briançonnais égalisent en contre. Benjamin Berard lit bien une action cergypontaine et intercepte sur la gauche une passe hasardeuse contre la bande avant de servir immédiatement Sacha Guillemain en cœur de jeu lequel part dribler Ylönen (1-1, 46.58). Retour à la case départ pour les Jokers face à des Diables rouges qui ont fait le gros dos.



La réaction est pourtant immédiate mais la domination reste stérile et se poursuit jusqu’à l’approche de la mi-tiers où les franciliens pensent pouvoir faire avancer leurs affaires quand Igier retient Hordelalay et va à son tour en prison (49.40). Hélas pour les cergypontains, le powerplay n’ira pas jusqu’au bout, Antti Kauppila étant lui aussi appelé à souffler un peu sur le banc des pénalités (51.02). Si le début du jeu en quatre contre quatre reste relativement indolore de part et d’autre, les briançonnais mettent à profit le temps résiduel (1 minute et 22 secondes) où c’est à eux d’être un de plus sur la glace pour abondamment bombarder le but de Ylönen. Photographe : Bruno Gouvazé (archives) Les Jokers se font un peu secouer mais tuent néanmoins la pénalité.

Le verest dans le fruit, les haut-alpins reprennent confiance et desserrent l’étreinte. Le tournant du match leur sera pourtant défavorable quand, sur un nouveau lancement de jeu rapide des Jokers, Berard est sanctionné pour avoir accroché Christiano Versich qui lui échappait contre la bande (54.39). La faute sera payée cash. Après 5 secondes de powerplay, Melin ne se pose pas de question quand il hérite du palet et de loin il allume un pétard qui trompe Broz probablement gêné par le trafic devant sa cage (2-1, 54.44). Les franciliens n’ont pas eu le temps de douter et reprennent la tête.



Ils surfent sur cette bonne dynamique jusqu’à ce que Daniel Sedlak, le coach briançonnais prenne un temps mort et tente le tout pour le tout en finissant cage vide (57.37). Ses joueurs font le siège du camp francilien mais, comme souvent en pareil cas, la moindre interception est fatale. La règle n’est pas démentie quand Gage Torrel se jette sur le puck et sert Farnier dans la profondeur lequel marque dans la cage désertée (3-1, 58.26).Le break est fait et les Jokers tiendront ensuite jusqu’à la sirène.





Photographe : Bruno Gouvazé (archives) L’issue de ce match indécis se joua sur une faute et un but en supériorité numérique, le tout dernier en cage vide étant anecdotique. Certes lors de l’ultime vingt les cergypontains furent encore globalement dominateurs mais en n’étant pas assez tueurs ils permirent aux briançonnais de revenir et d’y croire.

Avec cette victoire difficile mais plutôt logique les Jokers font une bonne opération comptable. Souhaitons-leur de ne pas apprendre que la sortie de Aaron Miller sur blessure lors du T3 ne débouche pas sur une indisponibilité de longue durée pour leur attaquant américain. En terme de jeu l’équipe progresse mais lentement. Elle ne manque ni de bonne volonté ni de talent mais l’alchimie qui la saison dernière faisait de Cergy-Pontoise, sauf pour les grosses écuries, une équipe épouvantail n’est pas encore là. Il lui faudra dès dimanche remettre l’ouvrage sur le métier pour affronter les Gothiques défaits à Mulhouse et face auxquels les matchs à l’Aren’ice sont toujours ouverts et spectaculaires. L’équipe des Diables rouges, qui se bat avec cœur et honneur en bas de classement, devra quant à elle bien récupérer pour le duel à couteaux tirés qui l’attend mardi pour la réception d’un concurrent direct le Hormadi d’Anglet ragaillardi par sa victoire sur Chamonix.



Meilleurs joueurs du match :

GaëtanVilliotpour les Diables rouges

Loïc farnier pour les Jokers

© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







