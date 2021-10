Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 12ème journée : Grenoble vs Bordeaux 8 - 0 (1-0 4-0 3-0) Le 26/10/2021 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Bordeaux diminué prend une valise à Pole Sud Les Grenoblois recevaient sur leur glace les Boxers de Bordeaux qui font un début de saison plus que corrects. Malheureusement pour Bordeaux, les blessés s’accumulent et c’est une équipe très rajeunie qui se présente sur la glace et devant les 3852 spectateurs de la rencontre. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat le 27/10/2021 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3858 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Furet assistés de MM. Margry et Thorrignac Buts :

Grenoble : 14.30 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Kyle Hardy) ; 22.29 Adel Koudri (ass Dylan Fabre et Peter Valier) ; 24.12 Joël Champagne (ass Aurelien Dair et Sacha Treille) ; 30.06 Matias Bachelet (ass Julien Munoz) ; 35.24 Dylan Fabre (ass Adel Koudri et Christophe Tartari) ; 55.53 Nicolas Deschamps (ass Aurelien Dair et Sébastien Bisaillon) ; 57.31 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Aurelien Dair) ; 59.10 Adel Koudri (ass Dylan Fabre et Julien Munoz)

Bordeaux : Pénalités 48 minutes dont 10 à Fleury et 5+20 à Fleury contre Grenoble 56 minutes dont 10 à Wideman et 5+20 à Levesque contre Bordeaux



Grenoble est en confiance et les trois premières lignes d’attaque sont en réussite depuis plusieurs rencontres.



Voici l’alignement du soir en attaque :

A.Dair – Champagne – Treille

Poukkula – Deschamps – Fleury

Valier – Fabre – Koudri

F.Dair – Munoz - Bachelet



Gaétan Richard est préféré dans la cage bordelaise à Fouquerel.



Photographe Lardière Laurent Aho remet les BDL en place

Les premières minutes ne sont pas une réussite avec beaucoup de déchets des deux côtés. Il faut attendre presque sept minutes pour voir une action dangereuse devant la cage de Richard. Treille met un peu la pagaille devant la cage (7’54).



L’ex-grenoblois, Maxime Legault, est le premier à partir en prison (10’05). Damien Fleury rate son lancer alors que la cage était grande ouverte (11’).

Damien Fleury, meilleur buteur grenoblois, se mue en passeur. Il sert une première fois Deschamps qui trouve le poteau. L’action continue et Fleury sert cette fois ci Treille plein axe qui ne se pose pas de question et lance fort à la cage pour tromper Richard (1-0 14’30).



Le premier tiers est à oublier pour les deux équipes. Grenoble domine le jeu face à d’inoffensifs bordelais mais le score reste à 1-0 avec un solide Richard dans les buts. Bordeaux ne prend pas beaucoup de risques dans ce premier tiers.



Photographe Laurent Lardière La jeune garde grenobloise a fait le travail

Grenoble va passer la seconde sur ce deuxième vingt. Koudri, parfaitement servi par Fabre, ajuste Richard d’un lancer petit filet (2-0 22’29).



Christophe Tartari, le grenoblois (car le Vince Tartari est dans l’alignement de Bordeaux) fait le bon choix en jouant la passe plutôt que le tir de loin. Il trouve A.Dair qui remet parfaitement dans le slot pour Champagne (3-0 24’12).



Comme à la parade, le jeune Mathias Bachelet va trouver l’ouverture avec un lancer qui touche le poteau et rentre pour son premier but en Magnus pour son deuxième match (4-0 30’06).



Bordeaux ne touche pas terre. Les pénalités contre le jeune Fertin puis contre Fleury calment un peu le jeu.



photo: Jean-Christophe Salomé

De retour à cinq contre cinq, Fabre va inscrire le cinquième but de la rencontre, à sens unique (5-0 35’24).



Bordeaux doit stopper l’hémorragie sous peine de prendre une belle valise. Les hommes d’Olivier Dimet y arrivent en ce début de troisième but en ayant un jeu beaucoup plus agressif. Levesque jouera son rôle d’homme fort en se disputant avec Fleury et en terminant sur le banc des grenoblois. Les deux joueurs seront exclus de la rencontre (51’06).



Bordeaux écope de nombreuses pénalités et va finalement le payer en fin de partie. A.Dair en double supériorité numérique trouve la faille sur une passe de Deschamps (6-0 55’53).



Champagne n’est pas loin du septième mais c’est le poteau qui repousse sa tentative. L’arbitrage vidéo ne montrera pas que le palet a franchi la ligne (56’45).



Kyle Hardy en simple supériorité numérique y va de son but en force (7-0 57’21). Et pour finir ce chef d’œuvre offensif, Koudri inscrit un doublé à égalité numérique (8-0 59’06).



Grenoble aura eu du mal à rentrer dans ce match face à une équipe de Bordeaux très prudente. Une fois le verrou sauté, Grenoble aura déroulé son récital.



Une dure soirée pour la défense bordelaise et son portier Richard. L’équipe de Bordeaux était trop diminué pour espérer faire un résultat face au leader. Les jeunes joueurs bordelais (Carry, Tartari V, Ragot..) ont donc pris de l’expérience, ce qui n’est jamais mauvais et pourra servir pour la suite de la saison.



Photographe Lardière Laurent Mauvaise soirée pour Garnier





Photographe Lardière Laurent Mauvaise soirée pour Garnier







