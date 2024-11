Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Amiens vs Bordeaux 1 - 5 (0-1 0-2 1-2) Le 29/10/2024 Le Coliseum - Amiens [ Amiens ] [ Bordeaux ] Amiens s'incline à domicile face à Bordeaux ! Retour sur la rencontre du Vendredi 18 octobre 2024 de la 13ème journée du championnat Elite français de Hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Gothiques d'Amiens concéder une seconde défaite à domicile face aux Boxers de Bordeaux qui rejoignent, à la troisième place, le trio de tête du championnat. Le Coliseum - Amiens, Hockey Hebdo © Nicolas Leleu le 31/10/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3220 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Peyre assistés de MM. Caillot et Laboulais Buts :

Amiens : ; 49.01 Julien Tessier (ass Zachary Lavigne et Ilies Djemel)

Bordeaux : 16.20 Enzo Carry (ass Mathieu Pompéi et Samuel Salonen) ; 32.32 Samuel Salonen ; 37.17 Bastien Lemaitre (ass Julius Valtonen et Kaylian Leborgne) ; 42.36 Axel Prissaint (ass Emils Gegeris et Rudolfs Polcs) ; 50.35 Mathieu Pompéi (ass Enzo Carry et Nikita Jevpalovs) Pénalités 4 minutes contre Amiens 2 minutes contre Bordeaux







Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu

Photographe : © Nicolas Leleu Photographe : © Nicolas Leleu













