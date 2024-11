Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Angers vs Cergy-Pontoise 4 - 3 (1-2 2-1 1-0) Le 12/11/2024 Ice parc d'Angers [ Angers ] [ Cergy-Pontoise ] Angers s'impose face à Cergy - Résumé Vidéo Résumé VIDEO de la rencontre de la 13ème journée "retard" du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Jokers de Cergy-Pontoise. Ice parc d'Angers, Hockey Hebdo Magnus TV - Rédaction HH le 13/11/2024 à 07:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Dehaen assistés de MM. Fauvel et Thiebault Buts :

Angers : 02.41 Nicolas Ritz (ass Matt Prapavessis et Matt Wilkins) ; 24.13 Peter Valier (ass Matt Prapavessis et Philippe Halley) ; 31.15 Jonathan Charbonneau (ass Brady Shaw et Matt Prapavessis) ; 59.19 Brady Shaw (ass Matt Wilkins et Jonathan Charbonneau)

Cergy-Pontoise : ; 09.01 Tyler Welsh ; 16.58 Danick Bouchard (ass Kalle Myllymaa) ; 37.07 Phileas Perrenoud (ass Alex Barber et Patrick Coulombe) Pénalités 2 minutes contre Angers 10 minutes contre Cergy-Pontoise

