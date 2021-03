Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Grenoble vs Angers 3 - 6 (0-2 2-3 1-0) Le 11/03/2021 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Angers ] Angers fait forte impression à Pole Sud Après l’annonce par la Fédération Française de Hockey sur glace qu’il n’y aurait pas de play offs cette année et que le champion serait donc le premier de la saison régulière, le match entre le second et troisième a une saveur particulière. Rouen ayant une confortable avance, il semble acquis que le titre sera pour les Dragons. C’est donc un match sans véritable enjeu que se livre les deux équipes. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat le 12/03/2021 à 00:25 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Buts :

Grenoble : ; 33.24 Kyle Hardy (ass Damien Fleury et Sacha Treille) ; 34.12 Julien Munoz (ass Kyle Hardy et Sacha Treille) ; 54.52 Aurelien Dair

Angers : 13.00 Sebastien Sylvestre ; 17.24 Connor Hardowa (ass Cédric Di Dio Balsamo et Zach Hamill) ; 26.13 Sebastien Sylvestre (ass Philippe Halley et Neil Manning) ; 36.29 Kévin Dusseau (ass Connor Hardowa) ; 39.18 Sebastien Sylvestre (ass Robin Gaborit) ; 58.27 Robin Gaborit



Photo: Jean-Christophe Salomé Les Ducs prennent les choses en main dès l’entame du match. Ils mettent la crosse sur le palet et patinent avec une haute intensité.



Horak est mis à contribution par Giroux (3’07) puis sur un premier power play suite à une faute de Treille (5’27).



Dans les buts d’Angers, Florian Hardy passe pour le moment une soirée très calme.



Angers va finalement concrétiser son bon premier tiers par un but de Sylvestre qui profite d’un palet non gelé devant la cage d’Horak pour pousser au fond dans une foule de joueurs (0-1 13’00).



Les grenoblois ne font pas forte impression et prennent un second but par Di Dio Balsamo qui est tout seul dans l’enclave et bat Horak de près (0-2 17’24).



Photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble doit se reprendre car même si ce match n’a pas vraiment d’enjeu, cela reste un match de gala avec une retransmission télé et des points à marquer avec de possibles reconduction de contrats pour l’année prochaine.



Les isérois ont une situation de trois contre un à jouer. Fleury joue mal le coup et bute sur le seul défenseur angevin encore présent. Le contre est pour Angers qui joue bien le coup avec Halley et Sylvestre. On passe d’un possible 1-2 à 0-3, ce qui n’est pas la même chose… (0-3 26’13).



Bouchard n’est pas loin du 0-4 avec un duel qu’il perd contre Horak (29’09).



Les grenoblois ont la tête à l’envers et on voit mal un changement de situation. C’est finalement ce qui se produit à cause de l’indiscipline angevine. Ritz est le premier à partir en prison (31’20).



Puis Bouvet écope d’une pénalité devant la cage d’Horak en pressant la défense grenobloise. Le banc angevin est furieux contre cette décision et conteste vivement. Mr Barbez n’apprécie pas et donne encore deux minutes supplémentaires contre Angers (32’51).



En double supériorité numérique, Grenoble va inscrire deux buts avec tout d’abord Kyle Hardy qui place une mine imparable dans le haut du filet (1-3 33’24) tandis que Munoz, qui sait cadrer ses lancers, trouve la lucarne sur un service de Treille (2-3 34’12).



Angers prend son temps mort et retrouve son calme.



Malgré cette nouvelle chance de revenir dans la partie, Grenoble n’est pas dans un bon soir et prend le quatrième but par Dusseau quelques minutes plus tard (2-4 36’29).



Et comme cela ne suffisait pas, sur une nouvelle faute de Treille beaucoup trop indiscipliné, Sylvestre trouve le haut du filet (2-5 39’19).



Les carottes sont cuites et même si Dair inscrit un but à cinq minutes du terme (54’51), le mal est fait. Gaborit termine le travail en cage vide (3-6 58’27).



Angers a su faire un match complet et montrer sa supériorité dans tous les compartiments du jeu. Malgré le faible enjeu du soir, les angevins ont fait le boulot et ont su frapper fort contre un adversaire habitué à jouer le titre. C’est la neuvième victoire consécutive pour les angevins. Dommage pour eux qu’il n’y ait pas de play off car sur une véritable série en quatre victoires, il aurait été difficile à battre.



Grenoble n’aura pas fait le poids ce soir. C’est une défaite inquiétante qu’il faudra digérer pour terminer la saison de la meilleure des manières. Il reste encore trois matchs aux BDL avant de partir en vacances (Bordeaux, Anglet et Rouen). © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







