Grenoble l'emporte difficilement ! Après deux déplacements importants à Rouen et d'Angers qui se sont terminés par une défaite et une victoire aux tirs aux buts, Grenoble enchaine avec un match à domicile ce mardi soir face à la bonne surprise de ce début de saison : les Boxers de Bordeaux. Les bordelais sont actuellement 4éme ex-acquo avec Gap avec 22 pts en treize rencontres. L'ex-grenoblois Peter Valier y cartonne avec déjà 11 buts et 4 assistances. On y retrouve aussi le nouvel international français, le défenseur Spinozzi. Fouquerel est blessé et laisse donc sa place à Gaétan Richard. Pour Grenoble, Nehring est absent. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 27/10/2022 à 08:58



4208 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Furet assistés de MM. Goncalves et Constantineau Buts :

Grenoble : 01.13 Jere Rouhiainen (ass Joël Champagne et Brent Aubin) ; 50.09 Brent Aubin (ass Joël Champagne et Kyle Hardy) ; 59.57 Joël Champagne

Bordeaux : ; 44.19 Nikita Jevpalovs Pénalités 4 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Bordeaux



Photographe Lardière Laurent Les BDL l'emportent au forceps Damien Fleury se présente sur la glace avec un nouveau casque couleur or en récompense de son titre de meilleur pointeur de l’équipe de Grenoble. Les isérois ne vont pas être long à la détente dans ce match avec un but dès une minute et treize secondes inscrit par le défenseur finlandais Rouhainen sur un bon service de Champagne (1-0).



Le premier tiers est très calme en occasion de but. Il faut attendre le premier power play du match pour voir Bordeaux prendre un shoot à la cage. Spinozzi y va d’un bon slap sur réception détourné par Stepanek (5’38).



Grenoble n’est pas loin du second but en fin de premier tiers sur un lancer puissant de Kyle Hardy qui trouve la barre transversale (17’30). La VAR confirme que le palet n’est pas rentré…



Engagements : 10/9 Grenoble

Tirs : 14/8 Grenoble



Photographe Lardière Laurent Situation compliquée pour J.Champagne Bordeaux a sans doute la possibilité de faire un résultat sur la glace du champion de France en titre et se met à pousser dès l’entame du second tiers. Stepanek est couché au sol mais Carry n’arrive pas à pousser au fond (24’30).



Les attaquants ne sont pas en réussite ce soir. Surtout, les défenses ne se mettent pas à la faute. Aucune pénalité ne sera sifflée dans ce second tiers et une seule avait été sifflée dans le premier tiers…



Engagements : 14/12 Grenoble

Tirs : 13/13



Photographe Laurent Lardière D.Fleury casque d'or Le jeu sera un peu plus enlevé dans le dernier vingt. C’est finalement la recrue Lettone Jevpalovs qui va trouver le chemin du but sur une énorme bévue du portier grenoblois qui donne littéralement le palet à l’adversaire qui n’a plus qu’à pousser dans une cage bien vide (1-1). Le gardien grenoblois s’énerve contre lui-même, il vient de voir son blanchissage partir en fumée.



Grenoble tente de se remettre dans le sens de la marche mais Lamarche écope d’une pénalité pour trébucher. Grenoble tient bon et Fleury n’est pas loin de marquer en contre (45’34).



Bordeaux est à quelques millimètres de prendre les devants sur un lancer de Carozza qui trouve le poteau sortant de Stepanek (47’30).



La chance est passée pour les Boxers qui écopent alors d’une pénalité. Aubin s’y reprend à deux fois mais trompe Richard de près (2-1 50’09). Grenoble respire et tient bon jusqu’au bout.



Un dernier but en cage vide pour la route est inscrit par Champagne (3-1 59’57).



Engagements : 11/9 Grenoble

Tirs : 13/10 Grenoble



Photographe Laurent Lardière G.Richard est au four et au moulin face à l'attaque grenobloise Grenoble a eu du mal à se sortir du piège bordelais. Il a fallu attendre le dernier tiers pour voir les isérois prendre un but d’avance. C’était sans doute le match piège par excellence après deux gros matchs dans le week end loin de sa base, face à une équipe en forme. Grenoble a su tenir défensivement même si Stepanek offre le seul but du soir à son adversaire. Offensivement, il faudra sans doute travailler un peu plus le système et ne pas compter que sur les individualités pour se sortir de situations difficiles. Clairement, ça ne passera pas tous les soirs en jouant de cette manière.



