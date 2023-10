Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Grenoble vs Bordeaux 3 - 0 (1-0 0-0 2-0) Le 20/10/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble enchaine et remonte au classement ! Grenoble qui est désormais sur une bonne série retrouve sur sa glace l’équipe de Bordeaux qui est elle en fin de classement et minée par les blessures. Tellement affaiblie que Bordeaux a demandé le prêt de deux juniors grenoblois pour avoir un effectif suffisant sur les prochaines semaines. Grossetete et Guidoux porteront donc le maillot des Boxers jusqu’à nouvel ordre. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 20/10/2023 à 23:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3984 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Cregut assistés de Mme Cheyroux et de M. Goncalves Buts :

Grenoble : 19.59 Adel Koudri ; 43.14 Damien Fleury (ass Jere Rouhiainen et Alexandre Lavoie) ; 58.56 Jere Rouhiainen (ass Sacha Treille et Adel Koudri)

Bordeaux : Pénalités 9 minutes dont 5 à Treille contre Grenoble 8 minutes contre Bordeaux photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble prend la possession du puck et fait tourner les bordelais en bourrique en début de match.

Rouhiainen se faufile dans la défense des boxers et pense ouvrir le score. La VAR est appelée et les arbitres finissent par valider ce but après plusieurs minutes de réflexion. Le coach de Bordeaux demande un coach challenge pour une interférence sur son gardien. Les arbitres valident cette idée et reviennent sur leur décision initiale… Cinq minutes de perdues pour une situation rarissime (5’).



Bordeaux peut respirer mais se montre peu menaçant sur la cage de Stepanek. Enzo Carry se procure la meilleure chance des bordelais sur un lancer dans l’enclave sur le premier power play du match (17’).



Alors que l’on pense se diriger sur un 0-0, Koudri va délivrer les isérois sur le gong en s’échappant en contre sur un palet récupéré sur Jespalovs. Koudri se présente devant Papillon et du revers marque (19’59 1-0).



Engagements : 7/3 Grenoble

Tirs : 11/4 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Bordeaux revient sur la glace avec des meilleures intentions sur le plan offensif. Les Boxers prennent des lancers sur la cage de Stepanek avec de bonnes chances de marquer pour Salonen (29’), Carry (32’52) ou encore Valtonen qui déshabille Quattrone (36’13) mais malgré une nette domination en termes de lancers, les bordelais restent sans le moindre but. Une pénalité de 5min contre Treille offre une longue chance à Bordeaux mais l’attaque reste muette.



Grenoble est en retrait mais tient toujours son match.

Engagements : 15/11 Grenoble

Tirs : 15/10 Bordeaux

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers voit enfin Bordeaux se mettre à la faute par Prinssant. Grenoble va en profiter très rapidement par Damien Fleury qui profite d’un jeu en triangle avec Lavoie pour battre Papillon (2-0).



Bordeaux continue les fautes et les pénalités (4 pénalités en dix minutes de jeu). Malgré cela, Grenoble ne termine pas le suspense. Il faut attendre les dernières secondes pour voir Rouhainen y aller d’un but de loin en cage vide (3-0).



Engagements : 11/6 Grenoble

Tirs : 13/8 Grenoble



Logiquement, Grenoble prend les trois points dans cette rencontre. L’ouverture du score avant la sirène dans le premier tiers aura été importante car le second tiers a été bordelais, sans le réalisme offensif côté visiteur qui aurait pu faire tourner cette rencontre. Grenoble a terminé le travail en power play sur le dernier tiers et continue sa bonne série et sa remontada au classement général. Bordeaux n'aura pas démérité mais il faut savoir conclure en PP pour espérer battre les grosses équipes de cette LM.



Etoites HH :

*** Koudri

** Papillon

* Rouhiainen

photo: Jean-Christophe Salomé







