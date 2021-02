Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 13ème journée : Nice vs Briançon 1 - 3 (1-0 0-2 0-1) Le 19/02/2021 Nice [ Nice ] [ Briançon ] Briançon enfonce Nice ! A Jean Bouin vendredi soir, les Aigles de Nice recevaient les Diables Rouges de Briançon, la lanterne rouge du championnat. L’attaque la moins prolifique du championnat (21 buts) s’est récemment imposé pour la seconde fois de la saison et d’une belle manière sur la glace de Gap (2-4) avec une prestation de Robin Colomban de haute volée, auteur d’un but et de deux aides. Les hommes de Stan Sutor tant quant à eux, sont dans une période plus compliquée avec une série de trois défaites consécutives dont la dernière au Polesud à Grenoble sur le score cinglant de 6 à 2. Les Niçois avaient comme objectif de se ressaisir alors que pour Briançon, essayer de reproduire la même prestation qu’à Gap. Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 20/02/2021 à 16:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM.Barbez et Bourreau assistés de MM. Gielly et Constantino Buts :

Nice : 19.17 Tomas Knotek (ass Antonin Dusek et Ondrej Kopta)

Briançon : ; 29.13 Urban Sodja (ass Nik Grahut et Nicolas Ruel) ; 33.58 Quentin Berthon (ass Félix Plouffe et Quentin Fauchon) ; 41.13 Jussi Nattinen (ass Nicolas Ruel et Charles Schmitt) Pénalités 22 minutes dont 10 à Knotek contre Nice 14 minutes contre Briançon



Photographe : Patrick Giaume

Knotek sur le fil



Les premières minutes sont intenses où le palet vit des deux côtés mais c’est Ruel qui mène le premier contre rapide pour Plouffe mais Stojanovic gèle bien son premier puck de la rencontre. Alexis Sutor réplique dans la foulée avec un premier tir également conservé par le portier du soir, Munson. La première pénalité sera pour un accrocher de Nattinen sur Guillemain (4’29) qui ira contester auprès des officiels mais la sanction est justifiée. Les Diables Rouges ont parfaitement défendu cette infériorité.

Une nouvelle pénalité est sifflée à l’encontre des visiteurs pour un surnombre évitable (7’26). Kopta s’essaye pour la première fois du match mais son tir puissant est bien capté par le gardien. Nice n’y parvient toujours pas à cause de Colomban précieux dans l’effort défensif. Briançon est peut-être timide en attaque (4 tirs au total dans la période) mais la construction est intéressante à l’image du jeune Schmitt qui sur le flanc droit, déborde pour Zemchenko proche de reprendre en une touche à proximité de la zone de but de Stojanovic mais celui-ci manque la rondelle. Knotek trouvera la faille en toute fin de période où il place le palet entre le poteau droit et la jambière de Munson (19’17 1-0) et inscrit son cinquième but de la saison.



Cruel pour Briançon qui avait tenu tête aux locaux mais mérité pour Nice. Sur le gong, les Aigles mènent un but à zéro à la fin de la première période.



Photographe : Patrick Giaume

Le sursaut d’orgueil de Briançon !



Dès l’entame de la période, les visiteurs se mettent une nouvelle fois à la faute. Cette fois-ci c’est Delemps qui va en prison pour une obstruction sur Brincko dans la zone défensive de Nice (20’44). Une nouvelle fois, cette faute n’était pas nécessaire alors que les briançonnais attaquaient.

Une période de flottement est à noter dans ce nouvel acte où les deux équipes vont jouer en infériorité. Nice a en effet été pénalisé d’un surnombre (27’26) et Zemchenko pour charge avec la crosse (27’42). Contre toute attente et sur le premier tir des Diables Rouges, Sodja égalise ! Son tir ne peut être arrêté par Stojanovic, masqué (29’13 1-1).



Nice est sonné et perd ses nerfs à l’image de la pénalité de Knotek pour une projection contre la bande très dangereuse (2 + 10 minutes à 31’53). Une bagarre est tout proche d’éclater mais les officiels veillent et sont pédagogues envers les capitaines. Briançon prend les devants après 5 minutes d’attente et la validation du but par la VAR de Berthon (33’58 1-2) suite un gros désordre au sein de la zone de Stojanovic. Le palet a bel et bien franchi la ligne de but.



Dusek est tout proche d’égaliser mais Munson sort la parade de la soirée de manière très acrobatique et efficace juste avant la pause. Retournement total de situation où c’est désormais Briançon qui mène les débats avec 100 % de réussite aux tirs (2/2) !



Photographe : Patrick Giaume

Les Aigles stoppés en plein vol



Nice démarre mal le dernier tiers avec une pénalité de Matejicek pour dureté (40’33) et se fait immédiatement punir par un but de Nattinen qui reprend un tir de Ruel pour une totale réussite devant le but sur le premier tir (41’13 1-3).



Les niçois traversent une mauvaise période à tous les niveaux. Breton sonne la révolte mais tombe sur Munson et dans la foulée trouve le poteau qui sauvera les visiteurs d’une réduction de l’écart. Les pénalités s’enchaînent pour les azuréens décidément hors sujet en défense. Heizer puis Carpentier tentent leur chance mais le portier adverse est en forme actuellement et montre toute ses qualités. Par deux fois, Knotek tombe à nouveau sur Munson où sa botte fait barrage aux hommes de Stan Sutor, dépité. Si ce n’est pas le gardien qui détourne le palet, c’est Andraud qui se sacrifie pour son équipe pour le plus grand bonheur d’Eric Medeiros l’entraîneur dauphinois qui sait que la victoire est presque acquise. Briançon a tenu bon jusqu’au coup de sirène.



Photographe : Patrick Giaume

Dominer n’est pas gagner ! La preuve en est : avec 37 tirs contre 24, Briançon a clairement réalisé un « hold up » en terre niçoise et repart avec une troisième victoire, la seconde consécutive. Cela n’est pas démérité car les Diables Rouges ont pu compter sur un Patrick Munson impeccable dans les cages (élu MVP côté visiteur). Les Aigles peuvent douter : en concédant une quatrième défaite d’affilée, le trou d’air annuel devra s’arrêter au plus vite car les coéquipiers de Kopta ont perdu leur deuxième place au détriment d’Angers et c’est là-bas que Nice jouera son prochain match (lundi 23 février) avant de recevoir Gap le 26 février. Briançon sera-t-il capable de faire la passe de trois face à Chamonix la semaine prochaine ?





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur