Hockey sur glace - Ligue Magnus : 14ème journée : Anglet vs Briançon 6 - 0 (2-0 2-0 2-0) Le 21/03/2021 Anglet [ Anglet ] [ Briançon ] Large victoire d'Anglet face à Briançon Résumé VIDEO de la rencontre de la 14ème journée du championnat français élite de hockey sur glace (Ligue Magnus) qui a vu Anglet s'imposer sur sa glace face aux Diables rouges de Briançon. Anglet, Hockey Hebdo Redaction/cs/FANSEAT le 22/03/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : Mme Picavet et M. Garbay assistés de MM. Barthe et Goncalves Buts :

Anglet : 11.40 Guillaume Beaudoin (ass Benjamin Berard et Florent Neyens) ; 15.08 Enzo Carry (ass Kevin Maso et Benjamin Berard) ; 28.59 Louis Vitou (ass Yanick Riendeau et Thomas Decock) ; 38.26 Jules Boscq (ass Victor Ranger et Pierre Maxime Poudrier) ; 55.23 Sébastien Gauthier (ass Guillaume Beaudoin et Nicolas Arrossamena) ; 58.53 Lionel Tarantino (ass Jiri Hunkes et Oskars Batna)

Briançon : Pénalités 31 minutes dont 5+20 à Pons contre Anglet 59 minutes dont 10 à Tomko et Delemps, 5+20 à Sodja contre Briançon RESUME VIDEO





© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







