LM : Grenoble retourne les Jokers. C'est un match spectaculaire et prolifique (12 buts) que les Grenoblois ont finalement remporté à l'Aren ice de Cergy-Pontoise. Menés 3 buts à rien par leurs hôtes au bout de 8 minutes, ils ont su faire parler le talent et la poudre dans un second tiers impressionnant. Pas moins de 6 buts passé à des Jokers pourtant vaillants et sans complexe contre un seul encaissé. Le rouleau compresseur isérois est passé sur des franciliens qui n'ont pourtant jamais baissé la tête ni les bras. L'histoire retiendra que la logique a finalement été respectée pour ce déplacement du champion de France en titre chez le promu. Pourtant, pour faire un beau match il faut deux beaux adversaires et les Jokers sont loin d'avoir démérité contrairement à ce que laisse penser un score final sans appel. l'Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 17/01/2021 à 16:45



Arbitres : MM. Bliek et Furet assistés de Mme Boniface et de M. Douchy Buts :

Cergy-Pontoise : 04.31 Philippe Bureau Blais (ass Jesse Pelamo et Joonas Sammalmaa) ; 04.46 Toni Kluuskeri (ass Kévin Lorcher) ; 07.47 Timothée Franck (ass Pierre-Charles Hordelalay et Norbert Abramov) ; 24.33 Aku Kestila (ass Joonas Sammalmaa et Philippe Bureau Blais)

Grenoble : ; 11.27 Sacha Treille (ass Sébastien Bisaillon et Kyle Hardy) ; 20.24 Kyle Hardy (ass Lukas Horak) ; 21.36 Adel Koudri (ass Dylan Fabre et Sébastien Rohat) ; 22.34 Sébastien Bisaillon (ass Damien Fleury et Sébastien Rohat) ; 34.12 Yann Sauve (ass Adel Koudri et Julien Munoz) ; 34.55 Damien Fleury (ass Sacha Treille et Peter Valier) ; 36.43 Denny Kearney (ass Alex Aleardi) ; 58.51 Kyle Hardy (ass Julien Munoz et Sébastien Bisaillon) Pénalités 14 minutes contre Cergy-Pontoise 16 minutes contre Grenoble Photographe : Olivier Bénard Yann Save auteur du 5ème but grenoblois

Cette rencontre à huis clos commence avec des Brûleurs de loups bien décidés à prendre d’emblée le match à leur compte. Ils investissent d’entrée le camp de leurs hôtes qu’ils poussent à la faute dès la première minute de jeu, une obstruction d’Aku Kestila. Les visiteurs organisent leur premier powerplay du match et il s’en faut de peu pour qu’ils n’ouvrent le score sur un beau lancer à mi-distance de Joël Champagne qui se fracasse sur l’angle de la cage gardée ce soir par Danny Tirone le deuxième gardien des Jokers.

Le ton du match est lancé, mais les cergypontains sortent indemnes de cette infériorité numérique. Il faut attendre plus de 4 minutes pour voir leur première véritable occasion. Jesse Pelamo bien lancé sur la gauche décoche la première banderille repoussée par Sébastien Raibon qui tient la cage des Brûleurs de loups ce soir. Les Jokers sont montés à l’attaque et dans le prolongement de cette action, le défenseur francilien Philippe Bureau-Blais, bien placé entre la zone d’engagement gauche et la bleue, ouvre la marque d’un lancer puissant (1-0, 4.31).



Débute alors 3 minutes de pur réalisme pour les locaux. Portés par ce but, les Jokers doublent la mise 15 secondes plus tard par l’entremise d’un autre défenseur, Toni Kluuskeri, qui de l’intérieur de la zone d’engagement gauche profite du trafic devant la cage de Raibon pour scorer (2-0, 4.46).



Les grenoblois sont déstabilisés et se mettent à leur tour à la faute, Sébastien Rohat sanctionné d’un cinglage sur Pierre-Charles Hordelalay qui partait au but. Le premier powerplay des verts tourne bien sans pour autant parvenir à scorer. Il faut attendre le retour sur la glace du défenseur de Grenoble pour voir, dans la phase offensive en cours, Timothée Franck revenant du fond de territoire adverse se replacer à mi-distance à l’extérieur de la zone d’engagement droite et inscrire le 3ème but pour Cergy-Pontoise (3-0, 7.47).



Peu auraient probablement parié sur un tel début de match des Jokers. Trois buts d’avance sur le champion de France en titre est incroyable ! Les promus tiennent tête à des isérois qui certes en ont vu d’autres mais doivent tout de même s’employer pour concrétiser leurs actions. La défense verte et son gardien tiennent le coup.

A la moitié du tiers, les visiteurs offrent un nouveau powerplay aux locaux quand Sébastien Bisaillon fait trébucher Paul Schmitt le jeune et talentueux espoir des franciliens. Les Jokers ne profiteront pas de cet avantage numérique, Kluuskeri étant sanctionné pour un accrochage quelques secondes plus tard. Les Brûleurs de loups sortiront du 4 contre 4 sans encombre et profiteront de la fin de leur supériorité numérique résiduelle pour enfin faire trembler les filets de Tirone sur une belle action de l’international français Sacha Treille conclue par un lancer, anodin au premier abord, à partir de la zone d’engagement gauche (3-1, 11.26).



Les visiteurs impriment alors à la seconde moitié du tiers un rythme élevé et font le siège de la cage de Tirone qui doit s’employer pour repousser les nombreux lancers adverses. De leur côté, les Jokers posent quelques belles offensives mais les grenoblois vont vite et les pressent haut. Aurélien Dorey se met à la faute pour Cergy-Pontoise pour un cinglage puis environ 3 minutes plus tard c’est au tour de Yoanne Lacheny pour un retard de jeu. Les Jokers sortent indemnes de ces 2 powerplays isérois mais restent sous pression. A moins de 2 minutes de la fin du tiers, c’est Bureau-Bais qui fait trébucher un adversaire filant au but. Tirone gagne son duel face à Dennis Kearney en stoppant le tir de pénalité accordé par les arbitres. La fin du tiers est sonnée sur un score inattendu en faveur du promu.



Photographe : Olivier Bénard Max Kalter aura tout tenté pour marquer

Pour le deuxième tiers, Edo Terglav, le coach isérois, procède à un changement de gardien et fait entrer son portier numéro un, Lukas Horak. Les Brûleurs de loups, entament un tiers époustouflant. Après 24 secondes de jeu Horak lance Kyle Shearey Hardy sur la gauche qui de la zone d’engagement gauche trompe Tirone d’un lancer surpuissant dans la lucarne (3-2, 20.24).



Les visiteurs appuient sur l’accélérateur et près d’une minute plus tard égalisent après une récupération sur pressing sur une sortie de zone des Jokers par Adel Koudry d’un lancer en hauteur (3-3, 21.36).



Les Jokers qui avaient plié sans rompre au premier tiers sont dans le dur et Jeremie Pens va au banc des pénalités pour cinglage moins d’une minute après. Il n’y restera pas longtemps car les isérois savent qu’ils sont dans un temps fort et font fructifier ce nouveau powerplay au bout de 7 secondes par l’intermédiaire de Sébastien Bisaillon qui de la zone d’engagement gauche trompe Tirone entre les bottes (3-4, 22.34).



Les visiteurs ont remis les pendules à l’heure en tout début de tiers mais les Jokers bien que dominés ne désarment pas. Aussi dès que les Grenoblois sont sanctionnés suite à la charge incorrecte de Yann Sauve les locaux font parler la poudre et égalisent par Kestila, plein centre entre les arrondis d’engagement, assisté de Joonas Sammalmaa et Bureau-Blais. Les unités spéciales des Jokers restent efficaces en ce début de saison (4-4, 24.33).



Les Brûleurs de loups ne relâchent pas la pression et, en plus de faire parler leurs qualités technique et tactique, font aussi parler leur puissance athlétique pour marquer des adversaires qui sont encore dans le match. La fougue grenobloise pousse parfois les isérois à la faute et ils offrent deux nouveaux powerplay aux franciliens suite à une charge avec la crosse de Christophe Taratari puis une retenue de Peter Valier mais ces derniers n’en profitent pas cette fois. Ont-ils laissé passer leur chance ? Probablement car les grenoblois inscrivent 3 nouveaux buts en moins de 3 minutes. C’est d’abord Sauve qui au terme d’une action avec Koudry et julien Munoz slalome dans la défense verte et d’un revers à bout portant mystifie l’infortuné Tirone dans la lucarne (4-5, 34.12) avant d’être imité par la triplette d’internationaux français Fleury, Treille et Valier qui, par leur présence en zone offensive, concrétise une nouvelle occasion, Fleury propulsant le puck au fond de la cage de Tirone qui n’avait pu le maitriser suite à un précèdent lancer (4-6, 34.55). Le calvaire des Jokers se poursuit et Kearney démarqué plein centre, trompe le gardien adverse d’un lancer sous la barre sur une remise en retrait d’Alex Aleardi (4-7 ; 36.43).



Dur pour les Jokers qui continuent à tenter de revenir. Ils obtiennent un dernier powerplay sur un retard de jeu du gardien adverse mais ne peuvent marquer face à une défense iséroise difficile à bouger qui semble avoir pris la mesure des unités spéciales de Cergy-Pontoise. La fin de ce tiers arrive à point nommé pour les Jokers. Il s’achève avec des Brûleurs de loups qui ont largement fait le break et ne semblent pas prêts à faiblir pour laisser échapper une victoire désormais annoncée.



Photographe : Olivier Bénard Timothée Franck au cœur de la défense de Grenoble

Le dernier tiers reprend sur un rythme moins soutenu mais avec les Jokers qui veulent toujours revenir à la marque. Les Bruleurs de Loups conservent la main sur le match et entrent dans une forme de gestion. Le cinglage de Champagne en début de tiers offre aux Jokers un nouveau powerplay bien mené mais infructueux. Dans le prolongement, après 3 minutes de jeu, au terme d’un raid dont il a le secret, Kevin Lorcher parti sur la gauche décoche un lancer qui sur la barre de la cage du portier isérois qui semblait battu. C’est ensuite aux visiteurs de bénéficier d’un powerplay à la suite d’une toujours exaspérante faute de surnombre. Elle sera sans conséquence pour les Jokers qui malgré leurs efforts voient avec, le temps qui passe, se rapprocher une sèche défaite malgré 4 buts marqués.

Le dernier powerplay obtenu sur une obstruction de Tartari n’y changera rien et le dernier but les Brûleurs de loups à une minute du terme est anecdotique. Shearer Hardy, bien servi sur une remise en retrait, déclenche un missile à mi-distance qui trompe Tirone (4-8, 58.51) et lui permet d’être crédité d’un doublé pour cette rencontre.



Photographe : Olivier Bénard Danny Tirone gagne son duel face à Dennis Kearney

La sirène finale sonne le terme d’une belle et spectaculaire soirée de hockey sur glace. Quel dommage que ce satané Coronavirus ait privé le public francilien d’un tel spectacle. Nul doute qu’il aurait fait honneur à la belle équipe de Grenoble et qu’il aurait poussé les siens.

Ces derniers n’ont pas démérité mais ont subi la dure loi des champions de France dans un incroyable deuxième tiers. Contrat rempli pour les Bruleurs de loups qui remontent à la 6ème place du classement et peuvent se concentrer sur leur déplacement dès demain à Mulhouse pour y affronter les Scorpions.

Les jokers, qui poursuivent leur apprentissage de la Ligue Magnus restent en fin de classement avec Diables rouges de Briançon qu’ils reçoivent demain dans un match qui risque d’être serré. Les diables rouges lourdement défaits à Angers auront eux aussi à cœurs de se reprendre. Jonathan Paredes, le perfectionniste coach francilien, aura certes des réglages à opérer avec son équipe mais aussi des motifs de satisfaction sur lesquels s’appuyer pour la suite.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







