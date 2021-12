Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Grenoble vs Anglet 8 - 1 (4-1 2-0 2-0) Le 04/12/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Anglet ] Grenoble, parfaitement intraitable ! Pour la seule rencontre du jour en LM, Grenoble recevait sur sa glace la pire équipe à l’extérieur Anglet. Les basques n’ont pris que trois points à l’extérieur en huit rencontres. Grenoble est presque injouable sur sa glace. On a donc tous les ingrédients pour voir une large victoire grenobloise. Grenoble compte toujours des absents dans ses rangs (Jalasvaara, Poukkula, Valier et Ville). Pour compenser, les juniors Dov Reboh et Valentin Grossetete sont de la partie et sont alignés sur le quatrième bloc d’attaque avec Julien Baylacq. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 04/12/2021 à 23:52 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3431 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Peyre assistés de MM. Margry et Fauvel Buts :

Grenoble : 00.41 Jere Rouhiainen (ass Nicolas Deschamps et Damien Fleury) ; 09.17 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps et Sébastien Bisaillon) ; 17.18 Aurelien Dair (ass Jere Rouhiainen et Damien Fleury) ; 17.57 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Jakub Stepanek) ; 32.26 Aurelien Dair (ass Jere Rouhiainen et Damien Fleury) ; 35.28 Sacha Treille (ass Adel Koudri et Julien Munoz) ; 41.18 Dylan Fabre (ass Damien Fleury et Jere Rouhiainen) ; 58.47 Sacha Treille (ass Julien Munoz et Joël Champagne)

Anglet : ; 08.35 Jules Gallet (ass Emils Gegeris) Pénalités 12 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Anglet archives Lardiere Laurent Munoz à l'attaque ! Le début de partie est idéale pour les grenoblois avec une premiere action qui fait mouche. Nicolas Deschamps sert son défenseur Rouhainen en zone offensive. Le finlandais élimine son adversaire direct et lance sur Bertein qui ne peut que ralentir le lancer (1-0 à 0’41).



Grenoble est bien rentré dans la partie mais contre le cours du jeu, Jules Gallet va trouver la faille sur un palet qui traine en zone offensif. Le lancer du jeune français part en pleine lucarne de Stepanek qui ne peut que constater les dégâts (1-1 8’35).



Le jeu dans ce premier tiers est plaisant à regarder, avec très peu d’arrêts de jeu.



La réponse grenobloise ne se fait pas attendre. Bisaillon lance en profondeur Deschamps qui remet très intelligemment derrière lui à Dylan Fabre qui se charge de terminer le travail d’un lancer de près du revers (2-1 9’17)



Grenoble est sérieux et déroule son jeu. Sur le premier power play de la rencontre pour Grenoble, Aurélien Dair se montre sur un lancer sur réception surpuissant qui trouve encore le chemin des buts de Bertein (3-1 17’18). Un but à la Ovechkin pour imaginer le genre de but inscrit par le jeune français qui monte et qui ne devrait pas être loin d’une sélection en EDF.



Anglet tente de se refaire avec Jaros devant Stepanek. Malheureusement, sur le contre, Fleury vient inscrire un nouveau but et signer déjà la fin du suspense (4-1 17’57). Le score est néanmoins bien payé pour les Grenoblois qui ont marqué sur presque toutes leurs actions dangereuses.



Jean Marc Lestage archives Dure soirée pour les joueurs d'Anglet Le début du second tiers est moins animé en action. Grenoble va inscrire deux nouveaux buts en fin de tiers par l’intermédiaire de Dair qui en power play va finir le travail sur un palet qui lui arrive au second poteau. Le français fait preuve d’efficacité face au but et signe son 8éme but de la saison (5-1 32’26).



Sacha Treille inscrira lui aussi son but sur un décalage de Koudri (6-1 35’28).



Le dernier tiers débute mal pour Anglet avec une infériorité. Dylan Fabre y va de son doublé en marquant de près (7-1 41’18).



Une doublé supériorité permet à Anglet de venir inquiéter Stepanek qui se montra à chaque fois impeccable en bloquant les shoots sans le moindre rebond.



Sacha Treille terminera la belle soirée grenobloise par un nouveau but et une belle lucarne en supériorité numérique (8-1 58’47).



A deux secondes du terme, Arrossamena trouve Decock plein axe mais Stepanek est encore une fois parfait pour geler le palet entre ses jambières.



Grenoble aura délivré un match complet. Les buts ont été nombreux. Sacha Treille, Damien Fleury, Dylan Fabre et Aurélien Dair auront été très en vue. Les quatre joueurs qui peuvent prétendre à une place en équipe de France ont montré la voie à leurs partenaires. Nicolas Deschamps a aussi été très précieux au sein du premier trio. Pour Stepanek, c’est une constante mais il a encore été irréprochable. Malgré les absences, Grenoble poursuit sa bonne série et reste leader du championnat. L’objectif sera de conserver cette place jusqu'au bout de la saison régulière pour aborder les play off dans les meilleures dispositions.



Pour Anglet, le score est lourd et ne peut pas masquer des difficultés à faire le jeu. Il faudra néanmoins pour David Dostal faire le bilan de cette rencontre et trouver les éléments à travailler pour enfin réussir à prendre des points hors de sa base. Le maintien se gagnera aussi à l'extérieur.







