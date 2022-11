Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 5 - 1 (2-1 1-0 2-0) Le 04/11/2022 Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Une série de 5 pour Grenoble Après une semaine de succès sur les routes, les Grenoblois accueillent leurs poursuivants pour le podium dans une patinoire pleine pour une soirée hommage au personnel soignant. Cergy reste également sur une bonne série de victoires en Magnus mais également en Coupe de France où ils ont sorti le leader rouennais. Les locaux sont en blanc pour l’occasion, maillot revendus au profit justement du CHU. Le public est prêt pour le fameux show… qui n’aura pas lieu ! Aucune projection sur la glace et très peu de flamme de la gueule du loup, tout se perd mais pas le match. Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 05/11/2022 à 15:43 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Hurth et Rauline assistés de MM. Avavian et Constantineau Buts :

Grenoble : 07.45 Dylan Fabre (ass Alexandre Pascal) ; 16.20 Maxim Lamarche (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 38.41 Kyle Hardy (ass Sacha Treille et Maxim Lamarche) ; 57.27 Brent Aubin (ass Maxim Lamarche et Sacha Treille) ; 58.52 Dylan Fabre (ass Damien Fleury et Markus Poukkula)

Cergy-Pontoise : ; 11.08 Loïc Farnier (ass Samuel Salonen et Antti Kauppila) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Cergy-Pontoise



Photographe Lardière Laurent D.Fabre ,sans doute le meilleur grenoblois hier soir Fabre, toujours aussi rapide, se heurte une première fois à Ylonen. Grenoble, tout de suite en place, permet au portier international de se mettre en confiance avec quelques jolies parades. Les Jokers peinent à construire leur jeu face à une bonne trappe grenobloise mais s’offrent des contres. A la 7e minute, Hardy (porteur du casque d’or de meilleur pointeur) a la cage ouverte mais, gêné par l’arbitre, doit attendre laissant le temps à Ylonen de se replacer. Fabre récupère le palet en zone neutre puis ouvre le score en pleine lucarne [1-0 / 7’45’’]. Les locaux enchaînent les mouvements, lancent à la cage mais le gardien veille. Quelques contres des Cergy-Pontains n’apportent pas assez de danger pour Stepanek dont la cage bouge beaucoup. La première pénalité est contre Grenoble, rapidement suivie par une deuxième gentiment offerte par le corps arbitrales. En double supériorité Farnier ne met que 8’’ pour glisser la rondelle entre le poteau et Stepanek mal collé [1-1 / 11’08’’]. Cergy n’est pas loin de doubler la mise à la 16e mais Stepanek sert suffisamment les jambes pour que le palet ne franchisse pas la ligne. Une minute plus tard, Aurélien Dair n’est pas loin de tromper Ylonen qui en perd sa crosse. Le palet arrive sur Lamarche qui de la bleue slap en pleine lucarne [2-1 / 16’20’’]. La meute est lâchée en cette fin de tiers, Cergy résiste bien grâce à sa défense combative et un gardien solide.



Photographe Lardière Laurent S.Ylonen repousse le palet Pénalisé d’entrée de second vingt, Grenoble voit Cergy s’installer en zone offensive mais manquer de précision dans ses tirs. Au complet, les Jokers se montrent dangereux notamment par Coulombe (27e) bien arrêté par le portier isérois alors que Poukkula et Dorey se chauffent un peu. Le momentum est clairement pour les visiteurs qui arrivent enfin à poser leur jeu et qui enchaînent par Melin et Rinaldi très en vue (29e). Grenoble se crée moins d’occasions qu’au premier tiers mais Treille force Ylonen à sortir une belle mitaine (34e). Une supériorité numérique pour les grenoblois leur permet de reprendre le contrôle du palet avec une belle présence et de nombreux lancers tous bien sortis par un excellent Ylonen. Au complet, Cergy reprend son avancée par l’intermédiaire de Baillargeon et Hordelalay. Mais le vent tourne, Hardy crosse tendue dévie le palet dans la cage , le gardien ne peut rien faire [3-1 / 38’41’’]. Grenoble s’échappe au score alors qu’à la sirène Versich s’en prend à Pascal, les arbitres interviennent vite avant que tout le monde s’en mêle. Il écope d’une pénalité de 10 minutes.



Photographe Laurent Lardière J.Stepanek bien concentré pour stopper le palet Le jeu reprend d’abord par une belle présence de Fabre et Koudri qui échouent sur le gardien, tout comme Hordelalay et Salonen peu après sur Stepanek. Nouvelle supériorité pour Grenoble qui n’en profite pas suite à une obstruction de Treille (49e). Aucune des deux équipes n’arrive à se procurer d’occasion jusqu’au retour des punis où Treille trouve le bouclier d’Ylonen puis Deschamps sa mitaine. Raymond essaye à son tour mais la jambière dévie le palet, tout l’équipement du gardien est passé en revue. A nouveau en supériorité Cergy n’arrive pas à trouver de solution, Grenoble repousse les tentatives et gêne considérablement l’organisation de ce jeu de puissance (54e). La fin approche Melin voit son lancer de la bleue capté par Stepanek pourtant masqué (58e). Paredes pose un temps mort, fait sortir son gardien. Tentative ratée puisque Treille sort le palet de sa zone pour Aubin qui n’a plus qu’à pousser en cage vide [4-1 / 57’27’’]. Le duo Fabre-Koudri une fois de plus n’est pas loin de scorer. Cergy fini le match en infériorité. Fleury tente de dribbler le gardien qui repousse sur Fabre pour le plaisir [5-1 / 58’52’’].



Photographe Laurent Lardière Hardy elu homme du match et top scoreur des BDL Le score ne reflète pas la physionomie du match. La victoire est cependant bien méritée pour les grenoblois qui ont proposé une solide défense et réussis à déjouer la vigilance d'un très bon Ylonen, Les Jokers ont ainsi eu du mal à rentrer dans le match et installer leur jeu. Ces derniers ont manqué de réalisme mais surtout de précision dans leurs lancers. Kyle Hardy est une fois de plus auteur d'une belle prestation défensive accompagnée d'un joli but. Il se voit doublement récompensé de joueur du match et joueur du mois d'octobre. Farnier, unique buteur de Cergy, est élu lui aussi joueur du match. C'est la trêve internationale, prochain rendez-vous à domicile le 18 novembre face à Gap.







