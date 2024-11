Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Grenoble vs Chamonix 4 - 0 (3-0 0-0 1-0) Le 12/11/2024 Grenoble, patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Chamonix ] Un blanchissage en attendant l’Europe Pour ce match reporté de la 15e journée de Ligue Magnus, les Grenoblois reçoivent les Chamoniards qu’ils ont éliminés de la Coupe de France il y a 3 semaines. Treille tarde à se remettre de sa blessure, Fleury doit se soigner pendant 6 semaines et Regis pointe également à l’infirmerie ; son remplaçant Jacob Andersson ne peut être aligné ce soir. De leur coté, les hauts-savoyards ne sont pas dans une grande forme ce qui va être confirmé par la suite. Grenoble, patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 13/11/2024 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Scolari assistés de MM. Margry et Creux-Beaugiraud Buts :

Grenoble : 00.27 Alexis Binner (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 03.46 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Alexis Binner) ; 13.36 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Alexandre Mallet) ; 45.16 Aurelien Dair (ass Alexis Binner et Kyle Hardy)

Chamonix : Pénalités 4 minutes contre Grenoble 2 minutes contre Chamonix photo: Jean-Christophe Salomé Les grenoblois ont l’art d’ouvrir le score très vite à domicile ! Après Boivin face à Nice en 40’’, Hardy face à Angers en 31’’, Binner s’adjuge le but le plus rapide en 27’’, son lancer puissant ne laisse aucune chance à Aubrun [1-0].



Les lignes grenobloises tournent bien et conservent le palet en zone offensive ne laissant qu’un contre à la 3e minute dont Masson ne profite pas. Depuis ce début de saison, les grenoblois maîtrisent les sorties, puis entrées de zones. Sur un 3 contre 1, Koudri voit son lancer dévié dans la cage par le défenseur [2-0].



Aubrun est très sollicité et s’en sort tant bien que mal sa défense étant trouée comme un gruyère. Les Pionniers n’arrivent pas à récupérer le palet pour s’installer en zone offensive et ne procèdent que par contres, comme celui de Lapachuk à la 11e sans danger pour Pintaric. Une fois encore Canada Air Line s’envole, Beauchemin aspire son vis à vis et sert Boivin parfaitement décalé, imparable pour le gardien [3-0].



Dans ce premier tiers à sens unique, Grenoble a monopolisé le palet et converti ses plus grosses occasions face à des Chamoniards clairement en dessous de leur vrai niveau.



Engagements : 11/8 Grenoble

Tirs : 16/5 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé La pause à fait du bien aux Pionniers qui s’offrent une grosse occasion dès le début du tiers, mais Pintaric fait l’arrêt. Grenoble reprend doucement le contrôle du palet, cette fois Aubrun s’impose face à Koudry 22e. Grinbergs échoue en contre à la 26e, Durand ne fait pas mieux de la bleue à la 30e .



Chamonix semble avoir son premier temps fort, Lapachuk oblige le portier isérois à un sauvetage in-extremis tout comme sur le nouveau tir de Durand. Grenoble n’a plus le contrôle ce qui ne plait pas à Hanberg qui prend un temps mort à la 34e pour recadrer son équipe. Les consignes sont passées, de nouveau en possession du palet Grenoble repart à l’offensive avec Nogaretto dont le tir est dévié par Aubrun puis Binner qui fait résonner le cadre. Chamonix ne crée plus de danger, le tiers se termine sans but, et toujours aucune pénalité de sifflée.



Engagements : 11/5 Grenoble

Tirs : 15/8 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé En début de tiers, Grenoble se fait contrer, Mallet commet une faute dite « utile » et offre le premier jeu de puissance de la soirée à Chamonix. L’échec avant grenoblois est impressionnant alors qu’ils sont en infériorité, ils se procurent de grosses occasions par Gueurif puis Koudri mais Aubrun montre là tout son talent. Chamonix ne peut s’installer durablement en zone offensive.

Au complet les grenoblois continuent de mettre la pression. Le gros slap de Binner de la bleue est déviée par le portier qui se lobe, Koudri derrière lui semble dans sa zone, rabat le palet dans la cage [4-0].



Les arbitres valident le but après vérification vidéo à la 46e . Chamonix se crée peu d’occasions, Fortin lance à la 49e mais Pintaric ne laisse pas de rebond, puis Grinbergs, oublié devant le portier isérois n’arrive pas à le passer à la 54e. Les hauts-savoyards n’arrivent pas à débloquer leur compteur, Grenoble aurait pu aggraver le score par Mallet à la 51e ou encore Fertin à la 57e mais Aubrun s’impose à chaque fois.



Engagements : 10/8 Grenoble

Tirs : 12/7 Grenoble



Chamonix n’a clairement pas joué à son niveau ce soir, manquant de vitesse et de jus. Ils évitent le naufrage grâce à Aubrun qui a, malgré tout bien, assuré devant la cage.

Grenoble a dirigé ce match du début à la fin ne laissant que des miettes à Chamonix. Leur échec avant est très efficace, les sorties et entrées de zones sont propres et rapides permettant de créer un danger permanent en zone offensive. Maintenant place à la coupe d’Europe ce week-end où il faudra éviter le fiasco de l’an passé. L’équipe a les joueurs et le jeu pour se qualifier pour la finale que l’on aimerait voir à Pôle Sud du 16 au 19 janvier 2025. Il faudra pour cela prendre une des deux premières places à Aalborg, Katovice ou Brasov.



photo: Jean-Christophe Salomé © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur