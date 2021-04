Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Grenoble vs Rouen 3 - 2 (1-1 2-0 0-1) Le 02/04/2021 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] La Magnus baisse le rideau ! Alors que toutes les saisons de Hockey sur Glace s’achèvent avec des rires et/ou bien plus souvent avec des larmes, le dernier match de cette saison 2020-2021 entre Grenoble, le dernier champion de France en 2019, et Rouen, son successeur en 2021 au palmarès de la Ligue Magnus, laissera un goût amer à tous les acteurs d’une saison pour le coup inédite et espérons le unique. Le dernier match de cette saison régulière voit les Dragons jouer sur la glace de Pole Sud, un match pour l’honneur sur fond d’ancienne rivalité et d’une contestation grenobloise auprès de la Fédération pour le titre de champion alors que les play off ont été annulés. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 02/04/2021 à 23:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Dehaen et Barbez assistés de MM. Barcelo et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 16.35 Alex Aleardi (ass Yann Sauve) ; 22.58 Yann Sauve (ass Damien Fleury) ; 36.02 Maxime Legault (ass Sacha Treille)

Rouen : 11.01 Anthony Guttig (ass Mark Flood et Maxim Lamarche) ; 45.41 Quentin Tomasino Pénalités 12 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Rouen Les premières minutes de cette rencontre voient les deux équipes se contenir et se jauger. Le duo Bedin Deschamps est le premier à se montrer dangereux sur un jeu à deux dans la défense grenobloise (7’29).

Le premier power play rouennais est le bon avec Guttig qui est le plus rapide pour reprendre le rebond devant Horak (0-1 11’01).



Aleardi n’est pas en reste et toujours en power play trouve la faille sur un lancer rapide. Le palet touche le poteau et rentre dans la cage de Pintaric (1-1 16’35).

photo: Jean-Christophe Salomé

Rouen domine ce premier tiers temps et Nesa en contre n’est pas loin du but (17’33), de même que Deschamps qui sous la pression du retour du défenseur alors qu’il partait en contre lance à coté de la cage grenobloise (19’30).



Le second tiers est à l’avantage des grenoblois avec une reprise idéale par Sauvé qui lance après l’engagement remporté en zone offensive et trouve la faille dans un trafic important qui gène Pintaric (2-1 22’58).



Grenoble prend le dessus et est récompensé par un nouveau but. Legault prend un lancer vicieux qui trompe Pintaric (3-1 36’02).



Rouen pousse dans le troisième tiers pour refaire son retard et c’est le jeune Tomasino qui est le plus prompt à se saisir du rebond devant Horak et dominer un peu d’espoir à son équipe (3-2 45’41). Le jeune grenoblois de 19 ans, né en 2002 et formé à Grenoble marque ici son premier but à Pole Sud en professionnel.

La possession du palet est quasiment exclusivement rouennaise dans les dix dernières minutes. Horak sort quelques arrêts importants.



Le temps mort rouennais et la sortie de Pintaric ne changeront rien. Legault et Fleury manquent une cage vide facile à deux minutes du terme qui aurait pu couter très chère si Rouen avait su profiter de ses derniers lancers pour revenir au score. Il n’en fut rien et Grenoble s’offre un beau succès de prestige avant de partir en vacances (dans un rayon de kilomètres ou avec une attestation…Enfin vous connaissez la musique. Pour plus d’infos, nous vous laissons consulter les sites gouvernementaux).



Que retenir de cette saison ? Une saison sans public, une saison sans ferveur, une saison avec beaucoup d'incertitudes et de changements, une saison sans play off mais avec un champion, une saison avec des buts mais sans applaudissements… Une bien triste saison comme on espère ne pas en revivre. Mais qu’il est difficile d’imaginer la suite, de se projeter sur la prochaine saison. Comment établir un budget, préparer un recrutement, faire signer des contrats, trouver des sponsors quand tant d’incertitudes demeurent ? Les prochains mois ne seront pas évidents pour les clubs, pour la Fédération qui devra préparer la suite et défendre ses intérêts, pour les joueurs qui n’auront peut-être pas de contrats pour l’année prochaine ou alors pas avec les mêmes avantages tant les clubs devront se serrer la ceinture.



Bref, il est sans doute temps de prendre du recul, réfléchir à tout ça et imaginer la suite, être imaginatif et rester positif. Le spectacle ne demande qu’à reprendre…

photo: Jean-Christophe Salomé

