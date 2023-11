Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Rouen vs Grenoble 3 - 1 (1-0 0-1 2-0) Le 31/10/2023 Rouen - L'Ile Lacroix [ Rouen ] [ Grenoble ] Rouen s’adjuge le choc. La confrontation entre Rouen et Grenoble est toujours un évènement et la patinoire pleine en atteste. Les deux formations restant sur des probants succès, malheur au vaincu. En cas de succès Rouen mettrait son adversaire du jour à 8 points par contre en cas de succès de Grenoble, les isérois recolleraient aux dragons. Si les visiteurs se présentaient au complet, coté normand Hascak et Mallet faisaient toujours défaut. En préambule de la rencontre, une minute de silence fut effectuée pour rendre hommage à Adam Johnson récemment décédé lors d’une rencontre avec les Nottingham Panthers. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 02/11/2023 à 07:11 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Bliek et Ernecq assistés de MM. Debuche et Fauvel Buts :

Rouen : 08.31 Rolands Vigners (ass Francis Perron et Loïc Lamperier) ; 45.03 Tommy Perret (ass Enzo Cantagallo et Vincent Nesa) ; 58.03 Tommy Perret (ass Joris Bedin)

Grenoble : ; 30.29 Nicolas Deschamps (ass Pierre Crinon) Pénalités 2 minutes contre Rouen 4 minutes contre Grenoble



Rouen prend les devants.



Pas de round d’observation entre ses deux formations qui se connaissent parfaitement, en revanche le premier tir du match est l’œuvre de Rouhiainen à la bleue que Pintaric bloque aisément (01.08). Le ton est donné.

Par la suite Rouen va prendre légèrement le dessus en monopolisant la rondelle et Kristensen met Garnier en action (02.37). Si Rouen est dominateur dans la possession, c’est Grenoble qui mettra Pintaric en danger sur des contres par Hardy (02.56) et Lamarche (03.41).

Photographe : Marine Romain Par la suite l’inverse se produit Grenoble domine avec la maitrise du puck et Rouen dangereux en contre comme par Vigners et Yéo (06.13). Les dominations alternées n’auront pas été prolifiques. Grenoble pense ouvrir le score par Hardy seul dans le slot, mais c’est sans compter sur le gros arrêt de Pintaric (08.15).

L’action se poursuit et Lamperier sur la gauche dans la zone neutre gratte le palet trouve à l’opposer Perron qui remet dans l’axe à Vigners, un petit tour sur lui-même et son tir passe entre les jambes de Garnier (08.31 / 1-0 / Vigners ass. Perron et Lamperier).

Le match est bien lancé. Rouen poursuit sur sa lancée et Lamperier oublié face à Garnier manque le 2 à 0 (11.28). Grenoble par Aubin, là encore seul devant Pintaric, aura l’occasion de revenir au score mais il ne parvient à le tromper (12.55).

Sur face off gagné par les dragons en zone offensive, Chaikachvili hérite de la rondelle, son tir puissant trouve le casque de Garnier (15.13). En fin de tiers c’est Kytnar qui s’offre l’ultime occasion que Garnier vigilant détourne (18.30).



Rouen s’en retourne aux vestiaires avec un but d’avance, pas totalement immérité. Au regard de l’implication des joueurs il est même navrant qu’un seul but fut inscrit mais les gardiens en avaient décidé autrement.



Grenoble recolle.



Rouen débute le tiers pied au plancher en se créant une double occasion par Lamperier et Vigners mais Garnier s’impose avec autorité (20.23). La première pénalité du match intervient peu après et c’est Grenoble qui est pris.

Rouen du coup investit sa zone offensive mais malgré de grosses séquences de jeu ne trouvera pas la faille. Revenu en nombre c’est Grenoble qui pousse mais Pintaric dit non à Daneau (25.08). En réponse Rouen nous gratifiera d’un beau mouvement collectif par le trio Lamperier, Vigners et Kristensen mais en voulant se montrer trop collectif ne concrétiseront (25.27).

Photographe : Marine Romain Rouen se met à la faute et Grenoble par la pénalité différée joue à 6 contre 5 et en fait voir de toutes les couleurs aux locaux qui plient sans rompre. (23.27). Sur le jeu de puissance, tout comme Rouen précédemment, ne trouvera pas la faille dans la cuirasse Pintaric.

Revenu en nombre égal, Rouen par Rech adressera un gros slap que Garnier stoppe sans rebond (29.23). Grenoble se montre pressant et Treille se demande encore comme le gardien rouennais à stopper sa tentative (29.31).

La récompense grenobloise va intervenir dans la foulée.

Crinon lance Deschamps sur la droite, un petit tour sur lui-même pour se défaire du défenseur normand afin de se retrouver dans l’axe du but et d’une pichenette glisse le palet sous la jambière de Pintaric (30.29 / 1-1 / Deschamps ass. Crinon).

La main mise grenobloise s’intensifie et Fleury touche le casque de Pintaric (32.09). Rouen ne s’en remet qu’à des contres et sur l’un d’eux Guimond face à une cage ouverte manque l’immanquable (33.31). La fin de tiers est à l’avantage des isérois mais par précipitation, maladresse et Pintaric ne fructifieront pas le tableau d’affichage.



Un tiers que Grenoble aura quelque peu dominé surtout dans sa deuxième moitié et par conséquent l’égalisation est des plus logiques. La victoire n’a toujours pas choisi son camp et les vingt dernières minutes vont être passionnantes.



A Rouen la gagne.



Sur sa lancée de fin de tiers, Grenoble s’octroie la première occasion par Fleury qui déborde sur la gauche pour Treille dans le slot mais Pintaric n’a pas laissé sa concentration dans le vestiaire (40.21). Petit à petit Photographe : Marine Romain Rouen reprend le dessus et par maintes occasions manquent de fructifier le score. Garnier multiplie les arrêts mais ne peut pas tout faire.

Sur un premier tir sur la cage de Rech, Garnier repousse mais sa défensive tarde à dégager et les rouennais sont les plus prompt s’en suit un cafouillage juste devant Garnier et c’est Perret le plus malin qui profite des cadeaux et redonne l’avantage aux siens (45.03 / 2-1 / Perret ass. Cantagallo et Nesa).

Grenoble tente bien de réagir mais Farnier manque le cadre seul face à Pintaric (45.48). Par la suite le palet va d’un camp à l’autre mais les attaquants sont à chaque fois mis en échec par les gardiens qui redoublent de prouesses et d’arrêts spectaculaires.

Le jeu est rapide et Grenoble va être pris par la patrouille. Le jeu de puissance qui en découle pour les normands ne sera guère prolifique seul Perron aura sa chance (52.15). C’est même Grenoble sur un contre qui sera dangereux par Lamarche qui malgré sa feinte ne trompe pas Pintaric (53.01).

Les acteurs se rendent coups pour coups par des actions rondement menés mais ce sont les gardiens qui brillent. Grenoble va jouer son vatout en sortant sont gardien à 2’42 du terme.

Avec ce surnombre, Deschamps voit son tir vicieux stopper par Pintaric comme un gardien de foot (57.40). Photographe : Marine Romain Bien souvent dans ce cas de figure, il ne faut pas faire d’erreur sinon on le paye cash.

Deschamps derrière la ligne de fond veut donner à Aubin positionné à la bleue dans l’axe mais le palet sur la tranche à un rebond capricieux, le snipper grenoblois ne peut se saisir du puck et c’est Perret plus rapide qui s’en saisit et file marquer en cage vide le but de la victoire. (58.03/ 3-1 / Perret ass. Bedin).



Rouen remporte cette rencontre au sommet qui aura tenue toutes ses promesses. Les dragons auront su au mieux profiter des erreurs défensives de ses hôtes du soir. On pourra se féliciter de la bonne tenue des acteurs puisque seulement 6 minutes de pénalités auront été infliger. Les gardiens auront fait la différence Garnier aura été élu homme du match coté grenoblois et Pintaric aura été barré par le doublé de Perret. Les dragons reprennent par cette victoire la place de leader de la ligue Magnus reléguant les bruleurs de loups à 8 points derrière. Avant de souffler un peu par la mini trêve, Rouen se déplacera chez les aigles de Nice.



Rouen peut fêter sa victoire avec son traditionnel clapping qui prendra des proportions dramatiques. Après que le speaker ai demandé de le lancer par deux fois retardant celui-ci, un (ou plusieurs) énergumène écervelé et surement bien imbibé de breuvage venant d’une certaine tribune (bien connu pour d'autres faits divers) ne trouva rien de mieux qu’en découdre avec un autre supporter qui le lui reprochait. Entre noms d’oiseaux, gestes obscènes et surtout échange de coups, c’est une personne d’un certain âge qui aura été la victime collatérale nécessitant l’intervention rapide du samu. Il est navrant que de tel acte soit perpétrer dans une enceinte sportive et en 35 ans de suivi de ce sport je n’ai jamais vu des supporters de même bord se battre pour un retard d’applaudissement. Lamentable.



Hockey hebdo souhaite un prompt rétablissement à cette personne et adresse son soutien à la famille des agressés.

Entre noms d'oiseaux, gestes obscènes et surtout échange de coups, c'est une personne d'un certain âge qui aura été la victime collatérale nécessitant l'intervention rapide du samu. Il est navrant que de tel acte soit perpétrer dans une enceinte sportive et en 35 ans de suivi de ce sport je n'ai jamais vu des supporters de même bord se battre pour un retard d'applaudissement. Lamentable.Hockey hebdo souhaite un prompt rétablissement à cette personne et adresse son soutien à la famille des agressés.







