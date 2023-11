Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Grenoble vs Amiens 5 - 1 (4-0 1-1 0-0) Le 03/11/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo [ Grenoble ] [ Amiens ] Grenoble domine des Amiénois peu motivés. Défait à Rouen il y a 3 jours malgré une excellente prestation, Grenoble voudra, devant son public, clôturer cette première phase d’avant trêve internationale sur une bonne note. A. Dair, Munoz et Schmitt ne sont pas de la partie alors qu’Amiens joue au complet. La rencontre est arbitrée par un quatuor Franco-Suisse, un échange que l’on voit régulièrement ces dernières saisons. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 04/11/2023 à 10:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Furet assistés de Mme Silliard et de M. Hurth Buts :

Grenoble : 03.06 Matias Bachelet (ass Kyle Hardy et Alexandre Lavoie) ; 06.08 Markus Soberg (ass Sacha Treille et Kyle Hardy) ; 12.28 Brent Aubin (ass Maxim Lamarche et Sacha Treille) ; 18.37 Brent Aubin (ass Matias Bachelet et Alexandre Lavoie) ; 22.31 Adel Koudri (ass Markus Soberg et Maxim Lamarche)

Amiens : ; 33.23 Thomas Suire (ass Danick Bouchard) Pénalités 2 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Amiens



Le palet circule bien entre les crosses grenobloises et les locaux mettent rapidement Gilbert à contribution. Le portier lâche un rebond sur le lancer d’Hardy laissant Bachelet ouvrir le score [1-0 / 3’06’’]. Amiens ne voit pas le jour et subit la vitesse grenobloise. Soberg sort du banc plein gaz, est servi par Treille et trompe Gilbert [2-0 / 6’08’’]. Sur la première réelle occasion des Picards, Simonsen, leur meilleur pointeur, est proche de débloquer le compteur tout comme Freadrich de la bleue, mais Stepanek veille au grain. Sur un premier jeu de puissance les isérois s’installent, Lamarche sert Aubin qui nettoie la lucarne [3-0 / 12’28’’]. A la 14e Leborgne perd son défi devant Stepanek et se fait pénaliser lors de son replis défensif. Les grenoblois s’avèrent cette fois très maladroits dans cette phase. La pression grenobloise continue cependant en cette fin de période. Bachelet et Lavoie au grattage récupèrent le palet pour servir Aubin seul devant la cage [4-0 / 18’37’’]. Grenoble a maîtrisé ce tiers de bout en bout, concrétisant régulièrement leurs occasions et laissant peu de travail à Stepanek.

photo: Jean-Christophe Salomé Mathias Bachelet ouvre le score

Le début du second vingt est à l’image du premier. Les grenoblois très offensifs grattent le palet et sollicitent Gilbert. Koudri repart de sa zone en 2 contre 2, feinte la passe et se décale pour tromper le gardien [5-0 / 22’31’’]. Lavigne essaye tant bien que mal de tromper Stepanek alors que l’étreinte grenobloise semble se desserrer. Les Gothiques ont un peu plus le palet et s’offrent quelques incursions en zone offensive. A force d’ouvrir les portes, les locaux se font prendre. Bouchard sert parfaitement Suire décalé qui score en cage ouverte, imparable [5-1 / 33’23’’]. De son côté Gilbert continue d’essuyer quelques tirs mais ne se fait plus surprendre. Le second tiers aura été plus équilibré, il faut dire qu’avec une telle avance, Grenoble n’a plus qu’à gérer.

photo: Laurent Lardière

A la reprise Aubin est proche de son triplé mais Gilbert serre les jambières. Les locaux ont encore et toujours la maîtrise globale du jeu même si Boucher arrive à lancer de la bleue sans soucis pour Stepanek. Hardy dans son rôle de défenseur offensif aimerait bien ajouter un but mais Gilbert ne se laisse pas avoir. Une charge irrégulière non sifflée contre Hardy justement déclenche une altercation entre Daneau et Plagnat qui s’en vont se calmer sur le banc. Le jeu devient un temps soit peu monotone voire ennuyeux. Grenoble s’offre de moins en moins présences en zone offensive et empêche toujours Amiens d’approcher la cage même si Suire s’y essaye à la 55e . Le match se termine mollement sans qu’aucun but ne soit marqué.

photo: Jean-Christophe Salomé

Après avoir pris le large dans le premier tiers, les BDL se sont contentés de gérer l’écart. Ils ont su contenir des Amiénois en manque d’inspiration dont le niveau du soir ne reflète pas du tout leur 6e place. On est a même de se demander si Amiens était venu pour gagner, alignant son second gardien qui, sans vouloir lui faire offense, n’a pas le même niveau que Fouquerel. Enfin on soulignera la bonne discipline de cette partie où Grenoble n’a offert aucun jeu de puissance à ses hôtes et ces derniers seulement 2.

