Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Grenoble vs Angers 3 - 4 (0-2 1-0 2-2) Le 06/11/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Angers ] Rien ne va plus chez les BDL ! Grenoble, après son élimination surprise mardi dernier en Coupe de France sur la glace de Nice, se devait de réagir en championnat. Et c'est pour la venue d'Angers, la seule équipe qui a mis Grenoble à la défaite cette saison en championnat. Des Ducs qui restent sur une victoire en Coupe et un match vendredi à Briançon remporté 5-0. Deuxième match en deux jours donc pour les Ducs avant de repartir en Anjou. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 07/11/2021 à 00:22 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4003 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Garbay assistés de MM. Barthe et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 26.27 Joël Champagne (ass Peter Valier et Jere Rouhiainen) ; 46.27 Peter Valier (ass Flavian Dair* et Nicolas Deschamps) ; 51.10 Julien Munoz (ass Aurelien Dair et Sébastien Bisaillon)

Angers : 00.26 Tommy Giroux (ass Jerret Smith et Philippe Halley) ; 02.14 Danick Bouchard (ass Tommy Giroux) ; 49.50 Riley Guenther (ass Nicolas Ritz) ; 56.14 Tommy Giroux (ass Robin Gaborit et Philippe Halley) Pénalités 12 minutes contre Grenoble 10 minutes contre Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Sur la bonne lancée de son match de la veille, Angers réalise un très bon premier tiers.



Le match commence mal pour les BDL avec un revirement qui profite aux Ducs, à la limite du hors jeu. Le premier lancer est mal capté par la mitaine de Stepanek. Bouvet en profite avec un palet qui passe tout juste la ligne de but (0-1 0'26).



Tartari se met de suite à la faute sur Smith qui sortira blessé (2'04). En dix secondes, Angers double la mise avec Bouchard qui ne se pose pas de questions sur un palet qui revient sur son coté. Il lance à la cage et trompe Stepanek (0-2 2'14).



Grenoble ne pouvait pas plus mal débuter. Les mauvais choix se poursuivent pour les BDL. Valier écope de deux minutes pour un retenir sur Bouchard. Bouvet n'est pas loin du troisième but avec une déviation devant la cage.



Grenoble n'est pas dans son match et subit les événements. Treille écopera d'un 2 + 2 en fin de tiers sur Di Dio Balsamo.

photo: Jean-Christophe Salomé

Le second tiers voit Grenoble reprendre le jeu à son compte petit à petit. Deschamps porte le danger sur la cage de Cowley (26'). C'est finalement Champagne qui trouve la faille en déviant un lancer de loin de Rouhainen (26'27 1-2).



Grenoble reprend le momentum et joue en double supériorité numérique apres des pénalités contre Bouchard puis Di Dio Balsamo coup sur coup. Les grenoblois ne sont pas loin du but avec un Ritz qui casse sa crosse en contrant un lancer et qui met encore plus à mal la défense angevine qui tient bon (28').



Angers baisse progressivement en intensité. Grenoble va logiquement égaliser dans le troisième tiers. C'est Valier qui pousse le palet au fond de près (2-2 46'27).



Bouvet n'est pas loin de redonner l'avance aux siens mais il perd son duel face à Stepanek qui ferme bien ses jambières (48').



Angers évolue en infériorité et sur un contre rapide va reprendre l'avantage contre le cours du jeu. Ritz sert Gunther qui pousse au fond (2-3 49'50).



Grenoble va de suite se remettre au travail et c'est Munoz qui égalise en supériorité numérique (3-3 51'10).



Une pénalité contre Poukkula permet à Angers d'avoir une balle de match en fin de troisième tiers. Llorca n'est pas loin de délivrer les siens mais Stepanek fait le job (55').



Angers va finalement trouver la faille de près avec Giroux assisté par Gaborit (3-4 56'14).



Les deux équipes en resteront là et c'est Angers qui peut être content de sa semaine parfaite avec trois victoires.Tout le contraire des grenoblois avec deux défaites qui font mal au moral avant une petite trêve internationale. Le premier tiers a été catastrophique avec une entame cauchemardesque. La douce euphorie après une belle série de victoires est belle et bien terminée. Il va falloir analyser ces deux défaites consécutives pour corriger et améliorer les systèmes de jeu du collectif grenoblois. La réponse se doit d'être dans le collectif. Les individualités ne pourront pas tout contre les équipes bien organisées.

photo: Jean-Christophe Salomé © 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur