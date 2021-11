Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Amiens vs Grenoble 3 - 4 (2-0 1-2 0-2) Le 16/11/2021 Le Coliseum d'Amiens [ Amiens ] [ Grenoble ] Amiens n’est pas passé loin Les Gothiques, qui ont mené 3-0, ont longtemps espéré faire chuter Grenoble mardi au Coliseum mais ils ont finalement dû s’incliner après avoir baissé un peu d’intensité dans le troisième tiers. Le Coliseum d'Amiens, Hockey Hebdo Christophe Verkest le 17/11/2021 à 08:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2700 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Bliek assistés de MM. Laboulais et Goncalves Buts :

Amiens : 10.56 Jérémie Romand (ass Aziz Baazzi et Rudy Matima) ; 11.26 Stanislav Lopachuk (ass Tomas Simonsen et Romain Bault) ; 31.16 Tomas Simonsen (ass Alexandre Boivin et Stanislav Lopachuk)

Grenoble : ; 32.13 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 34.03 Damien Fleury (ass Dylan Fabre et Adel Koudri) ; 45.5 Sacha Treille (ass Sébastien Bisaillon et Joël Champagne) ; 51.14 Adel Koudri (ass Julien Munoz et Dylan Fabre) Pénalités 6 minutes contre Amiens 12 minutes contre Grenoble « Sans offenser en aucune manière, l’équipe de Grenoble, ce match, on leur a offert. Quand on mène 3-0, il faut faire le dos rond, savoir jouer « moins classe ». Là on a voulu continuer à produire du jeu et à un moment ça s’est retourné contre nous ». La déception était évidemment grande chez le coach amiénois, Anthony Mortas, ce mardi, après la courte défaite de son équipe face à Grenoble. Et aux critiques qu’il adressait à son groupe, coupable de ne pas avoir réussi à tenir le score, il ajoutait, honnêtement, celles qu’il se faisait à lui même : « Je n’ai pas été bon sur ce match, il y a des ajustements que j’aurais du faire et que je n’ai pas fait. »



Photographe : Nicolas Leleu Pour autant les Gothiques ne sont vraiment pas passés loin de la victoire dans ce match pour lequel les Grenoblois étaient privés de Kyle Hardy, alors que les Amiénois, eux, jouaient sans leur défenseur canadien Dan Gibb, malade. Une rencontre pour laquelle Anthony Mortas avait revu son alignement offensif pour s’adapter à son adversaire du soir.



Un match qui débutait sur un rythme rapide avec des débats relativement équilibrés même si chaque incursion grenobloise dans la zone offensive se révélait extrêmement dangereuse pour les Gothiques.

Et il fallut une pénalité - sévère - pour une obstruction, infligée à Sacha Treille pour débloquer la situation. Amiens convertissait ce premier powerplay, Jérémie Romand prenant le rebond sur un lancer de la bleu décoché par Aziz Baazi (1-0, 10mn55). Un but qui déstabilisait les Brûleurs de loups puisque sur l’action suivante, les Gothiques doublaient la mise, Stanislav Lopachuk reprenant devant Jakub Stepanek une impeccable passe transversale de Tomas Simonsen (2-0, 11mn26). Les Picards ne pouvaient pas rêver meilleure entame de match.



Photographe : Nicolas Leleu Le début du deuxième tiers fut également très équilibré et si Henri-Corentin Buysse eut quelques situations chaudes à gérer, son vis à vis Jakub Stepanek ne fut pas en reste en devant s’interposer plusieurs fois face à des Amiénois inspirés et surtout extrêmement disciplinés. Dans ces conditions, on sentait les deux équipes capables d’inscrire un but à n’importe quel moment. Et ce furent encore les Gothiques qui dégainèrent les premiers sur un exploit personnel de Tomas Simonsen (3-0, 31mn16).

Un petit bijou qui eut pour effet de piquer au vif les Grenoblois qui allaient répliquer dans la minute suivante, Damien Treille poussant dans le but amiénois un palet qui trainait sur la ligne après un premier essai de Damien Fleury (3-1, 32mn13). C’était le début d’un temps fort des Brûleurs de loups qui revenaient même à une longueur de leurs adversaires lorsque Damien Fleury catapultait dans la lucarne un palet récupéré à mi-zone face à au but amiénois. (3-2, 34mn03).



Photographe : Nicolas Leleu En moins de deux minutes, la rencontre prenait une autre allure et promettait une dernière période particulièrement tendue. Et elle le fut avec une équipe iséroise qui se faisait de plus en plus pressante. Ce fut pourtant sur un tir anodin de Sacha Treille, alors que l’on jouait à 4 contre 4, qu’elle allait réussir à égaliser, le palet filant entre les bottes de Henri-Corentin Buysse, pris en faute sur ce coup là (3-3, 45mn53). La machine grenobloise semblait en marche et c’est Adel Koudry qui donnait le coup de grâce d’un joli revers en lucarne (3-4, 51mn14). Les Gothiques allaient pourtant tenter de contester ce succès jusqu’au bout, faisant même sortir leur gardien pendant deux minutes alors qu’ils comptaient un joueur, Elgin Pearce, en prison. Sans pour autant réussir à changer la donne. Force est donc restée au leader mais ce fut tout sauf une partie de plaisir pour les Brûleurs de loups.

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article piadino a écrit le 17/11/2021 à 10:16 à un poil de ........loup Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







