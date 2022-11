Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Grenoble vs Gap 4 - 0 (1-0 2-0 1-0) Le 18/11/2022 Grenoble [ Grenoble ] [ Gap ] Grenoble remonte à la première place ! Après une courte défaite sur la petite glace d’Anglet sur le score rarissime de 1-0, Grenoble souhaitait se remettre dans le bon sens du jeu. La venue des Rapaces de Gap était l’occasion parfaite pour se relancer et se tester face à une bonne équipe de Magnus. Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 19/11/2022 à 00:01 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Rauline assistés de MM. Ugolini et Goncalves Buts :

Grenoble : 15.13 Timothé Quattrone (ass Flavian Dair et Julien Munoz) ; 32.01 Adel Koudri (ass Dylan Fabre et Aurelien Dair) ; 35.06 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps) ; 46.46 Brent Aubin (ass Pierre Crinon et Sacha Treille)

Gap : Pénalités 8 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Gap



photo: Jean-Christophe Salomé Le début de match voit Grenoble prendre les choses en main avec le contrôle du palet. Un premier power play suite à une faute de Coulaud permet à Grenoble de s’installer en zone offensive. Gap défend bien la cage de Junca et le gardien français repousse la tentative de Treille dans l’enclave (3’).



Junca est heureusement dans son match et repousse plusieurs tentatives de près (de Fleury et Aubin notamment). Grenoble mérite d’ouvrir le score et n’est pas loin de le faire sur une belle combinaison entre Deschamps, Fleury mais Poukkula rate la cage ouverte et reste coincé à un petit but depuis le début du championnat (6’50).



Gap se met trop souvent à la faut dans ce premier tiers et Grenoble pousse pour marquer ce premier but et lancer la rencontre. Il faudra attendre le retour à cinq contre cinq pour voir Quattrone trouver la faille avec une belle reprise qui termine sa course sous la barre (1-0 15’13). Le jeune grenoblois inscrit son premier but de la saison en Magnus et son premier avec son club formateur ! Une ouverture du score logique. Grenoble domine et se procure les meilleures situations.



Gap se procurera une belle occasion par Rohat en power play mais Stepanek s’interpose (18’25).



Engagements : 8/8

Tirs : 11/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Le début de second tiers est plus équilibré que le premier. Gap se montre plus entreprenant et n’est pas loin de l’égalisation par deux fois (29’05). Altidor se procure un deux contre un et tente sa chance (31’40).



Gap ne concrétise pas et se fait punir vingt secondes plus tard par Koudri sur une assistance de Fabre (2-0 32’01). Gap passe d’un potentiel 1-1 à un 2-0 puis rapidement à un 3-0 qui met fin au suspense de la fin de partie. Fabre ajuste de Junca d’un lancer près du poteau (3-0 35’06).



Gap n’a pas été récompensé au tableau d’affichage et aurait pu espérer mieux après plusieurs chances de revenir au score. L’efficacité n’a pas été au rendez-vous.



Engagements : 15/9 Gap

Tirs : 12/9 Gap

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers voit Grenoble augmenter son avance sur un but d’Aubin qui dévie la passe de Crinon depuis le slot (4-0 46’36). Ce but décide l’entraineur à changer de gardien avec le remplacement de Junca par Darier. Junca n’a pas démérité cependant.



Les dernières minutes voient les deux équipes se provoquer. Treille n’apprécie pas une charge appuyée et cherchera à régler certains comptes.



Le jeu reprend et Champagne trouve le poteau de Darier sur une supériorité numérique (51’10) tandis que Gap en double power play en toute fin de match ne parviendra pas à mettre en échec le blanchissage de Jakub Stepanek qui repart avec le trophée de meilleur joueur du match coté grenoblois.



Engagaments : 16/8 Grenoble

Tirs : 10/9 Gap



Grenoble s’impose logiquement dans cette partie en faisant la différence dans le second tiers, paradoxalement là aux les gapençais ont eu les meilleures chances de marquer.



Si le jeu d’ensemble proposé par les grenoblois est plutôt solide après 15 matchs, les statistiques offensives sont très en deçà de celles de l’an dernier. Le casque d’or est un défenseur Kyle Hardy, ce qui est plutôt une rareté dans une équipe qui domine son championnat. Des joueurs qui avaient des stats affolantes l’an passé (Fleury et Deschamps) sont tout juste à un point par match. Aubin qui était la grosse recrue de l’intersaison peine à peser sur le jeu et ne fait pas mieux que ses collègues. Tandis que Champagne voit ses statistiques offensivement baisser lentement mais surement depuis son arrivée au club. Nous passerons sur Poukkula qui avec un but fait aussi bien que la quatrième ligne.



Si Grenoble avait beaucoup misé sur la CHL en début de saison, il est grand temps de repasser à l’objectif championnat et coupe, car pour le coup, les BDL sont encore engagés dans cette compétition et devront battre chez eux Anglet, un adversaire qui monte en puissance avec dans la même semaine une victoire contre Grenoble donc et une victoire à Rouen ! Le match piège par excellence ! Les BDL sont prévenus.

photo: Jean-Christophe Salomé







