Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Rouen vs Briançon 4 - 1 (0-1 1-0 3-0) Le 08/11/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Briançon ] Rouen s’impose au bout de l’ennui. Le match du soir oppose deux équipes du bas de tableau. Les Dragons restent sur deux défaites avec un nouveau revers à l’extérieur en terre niçoise et les Diables Rouges de Briançon viennent de battre Amiens et Marseille. Les Dragons ne doivent pas prendre la lanterne rouge du championnat à la légère sous peine d’être eux aussi puni par cette équipe. Rouen est toujours privé de Kytnar, Cantagallo, et Colomban. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 09/11/2024 à 22:50 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Herrault assistés de MM. Baudoin et Simon Buts :

Rouen : ; 36.27 Guillaume Naud (ass Daniel Glad et Jordan Herve) ; 43.48 Jared Dmytriw (ass Loïc Lamperier et Florian Chakiachvili) ; 57.19 Anthony Rech (ass Francis Perron et Rolands Vigners) ; 58.13 Loïc Lamperier

Briançon : 14.13 Chase Dubois (ass Lucas Bonnardel et Dmitri Vozovik) Pénalités 6 minutes contre Rouen 4 minutes contre Briançon



Les Diables Rouges prennent l’avantage.



Les premières minutes du match sont décousus les deux équipes tentent d’aller vers l’avant mais les offensives sont brouillons et les pertes de palets nombreuses.

Photographe : Marine Romain Les Diables Rouges réussissent néanmoins à se mettre en position de shoot à deux reprise à la dixième minute de jeu et Setanen réalise deux beaux arrêts pour garder sa cage inviolé.

Les Rouennais sont passifs en défense et laissent beaucoup de liberté aux Briançonnais. Lindelof se met à la faute suite à une crosse haute et offre 4 minutes de supériorité aux Diables Rouges.

Les deux premières minutes d’infériorité sont bien négociées par les Dragons qui dégagent le palet et empêche Briançon de s’installer en zone offensive.

Mais les Diables Rouges relancent depuis leur camp et prennent de vitesse les Dragons, sur l’entrée en zone. Le palet entre en zone le long de la bande à droite du but et est remis dans l’axe pour Dubois qui reprend en one timer et trompe Setanen dans le mouvement (14.13 / 0-1 / Dubois ass. Bonnardel et Vozovik).

Rouen est logiquement battu sur cette supériorité, avec une relance très bien négociée par les Diables Rouges.

Les scénarios se ressemblent pour les Dragons avec l’ouverture du score par l’équipe adverse.

Les Rouennais réagissent et se retrouvent en trois contre un mais le manque de confiance des attaquants se fait ressentir et l’action se termine par un tir hors cadre en angle fermé alors que deux joueurs sont libres de tout défenseur.

Photographe : Marine Romain Il ne faudra pas regretter ce choix en fin de match car le but semblait logique.

Les Diables Rouges continuent de proposer du jeu et Reynaud un ancien de la maison est proche de jouer un mauvais tour à son ancien club avec une belle déviation repoussée de la jambière par Setanen.

Le jeu passe d’un côté à l’autre sans réelle domination d’une des deux équipes, Hervé, Vigners et Perron répondent aux assauts des Diables Rouges mais ne trouvent pas l’ouverture.

Outhouse le portier des Diables Rouges réalise une très belle prestation dans ce premier tiers avec deux arrêts du casque difficile à stopper.

Sur une ultime relance de jeu de Briançon dans ce premier tiers, Glad est pris de vitesse le long de la bande et se met à la faute pour faire trébucher. Les Diables Rouges ont donc l’opportunité de scorer mais Setanen réalise un sauvetage de grande classe.



Le score de 1-0 en faveur des Diables Rouges est logique avec 15 tirs pris contre 1à pour les Dragons.



Rouen revient au score.



Le second tiers débute sur le même rythme de jeu que le premier, beaucoup de perte de palet des lancements de jeu mal exécutés et cela donne de nombreux turn over. Les gardiens réalisent de beaux arrêts que ce soit Outhouse ou Setanen.

Photographe : Marine Romain Chaque équipe y va de son temps fort d’abord Lindelof et Perron qui se mettent en position de tir et force le portier des Diables Rouges à réaliser des arrêts. Puis Maceachern qui est proche de tromper Setanen.

Le jeu repart une nouvelle fois du côté des Diables Rouges et Bengtsson trouve le poteau mais je jeu se débride côté Rouennais et les tirs sont plus nombreux dans ce tiers.

Briançon se met à la faute par Richards, les Rouennais ont donc une occasion de revenir au score en supériorité mais celle si est mal négociée et aucun tir ne sera pris pendant cette période.

Il faut attendre le retour à 5 contre 5 pour voir les Dragons scorer. L’offensive rouennaise écrase la défense des Diables Rouges sur son but et Guillaume Naud se retrouve seul au centre de la zone offensive avec un trafic important devant la cage son tir trouve la lucarne de Outhouse qui ne peut rien faire et Naud s’offre son premier but sous le maillot Rouennais (36.27 / 1-1 / Naud ass. Glad et Hervé).



Rouen retrouve de l’efficacité offensive.



Les Dragons ressortent des vestiaires avec de meilleures intentions et le jeu est plus propre. Le virevoltant Dmytriw se lance en contre le long de la bande à gauche du but et prend de vitesse le défenseur avant de repiquer vers le slot pour glisser son palet entre les jambières de Outhouse qui est battu. Une action de grande classe de la part de Dmytriw qui montre la tout son savoir-faire qu’il avait déjà montré en CHL. (43.48 / 2-1 / Dmytriw ass. Bengtsson et Chakiachvili)

Photographe : Marine Romain Les Diables Rouges sont moins présents défensivement depuis le début de ce dernier tiers et sont proches d’encaisser un troisième but par Bengtsson qui est bien en jambes ce soir.

Le mal des Briançonnais continue avec une pénalité du 44 pour faire trébucher. Le power play Rouennais est une nouvelle fois stérile dans ce match ce qui est inquiétant au vue de l’échéance de dimanche face à Angers.

La mise en place des systèmes de jeu est un peu plus propre dans ce dernier tiers et cela est conclu par un nouveau but de Rouen. Sur un retour en zone défensive du palet le défenseur Briançonnais est pressé par Perron qui récupérer le palet remet en retrait pour Vigners qui passe à Rech à l’opposé qui se retrouve en face à Face avec le gardien et réussit un geste qu’il apprécie pour feinter le garder et le contourner afin de scorer (57.19 / 3-1 / Rech ass. Vigners et Perron).

Quand les Rouennais jouent simplement le jeu est plaisant et ils se mettent en position de scorer assez facilement.

Le capitaine Loïc Lampérier clôture la soirée par un but en cage vide sur une récupération du palet en zone neutre (58.13 / 4-1 / Lampérier).



Les Dragons renouent avec la victoire et se rassure avant de recevoir l’ogre Angevins dimanche sur l’île Lacroix. Au vu des sourire de certain joueur à la fin du match cette victoire fait du bien au moral des troupes.

A noter la très belle prestation de Setanen avec 27 arrêts et celle de Outhouse qui a réalisé 26 arrêts. Les premières minutes du match sont décousus les deux équipes tentent d’aller vers l’avant mais les offensives sont brouillons et les pertes de palets nombreuses.Les Diables Rouges réussissent néanmoins à se mettre en position de shoot à deux reprise à la dixième minute de jeu et Setanen réalise deux beaux arrêts pour garder sa cage inviolé.Les Rouennais sont passifs en défense et laissent beaucoup de liberté aux Briançonnais. Lindelof se met à la faute suite à une crosse haute et offre 4 minutes de supériorité aux Diables Rouges.Les deux premières minutes d’infériorité sont bien négociées par les Dragons qui dégagent le palet et empêche Briançon de s’installer en zone offensive.Mais les Diables Rouges relancent depuis leur camp et prennent de vitesse les Dragons,Rouen est logiquement battu sur cette supériorité, avec une relance très bien négociée par les Diables Rouges.Les scénarios se ressemblent pour les Dragons avec l’ouverture du score par l’équipe adverse.Les Rouennais réagissent et se retrouvent en trois contre un mais le manque de confiance des attaquants se fait ressentir et l’action se termine par un tir hors cadre en angle fermé alors que deux joueurs sont libres de tout défenseur.Il ne faudra pas regretter ce choix en fin de match car le but semblait logique.Les Diables Rouges continuent de proposer du jeu et Reynaud un ancien de la maison est proche de jouer un mauvais tour à son ancien club avec une belle déviation repoussée de la jambière par Setanen.Le jeu passe d’un côté à l’autre sans réelle domination d’une des deux équipes, Hervé, Vigners et Perron répondent aux assauts des Diables Rouges mais ne trouvent pas l’ouverture.Outhouse le portier des Diables Rouges réalise une très belle prestation dans ce premier tiers avec deux arrêts du casque difficile à stopper.Sur une ultime relance de jeu de Briançon dans ce premier tiers, Glad est pris de vitesse le long de la bande et se met à la faute pour faire trébucher. Les Diables Rouges ont donc l’opportunité de scorer mais Setanen réalise un sauvetage de grande classe.Le score de 1-0 en faveur des Diables Rouges est logique avec 15 tirs pris contre 1à pour les Dragons.Le second tiers débute sur le même rythme de jeu que le premier, beaucoup de perte de palet des lancements de jeu mal exécutés et cela donne de nombreux turn over. Les gardiens réalisent de beaux arrêts que ce soit Outhouse ou Setanen.Chaque équipe y va de son temps fort d’abord Lindelof et Perron qui se mettent en position de tir et force le portier des Diables Rouges à réaliser des arrêts. Puis Maceachern qui est proche de tromper Setanen.Le jeu repart une nouvelle fois du côté des Diables Rouges et Bengtsson trouve le poteau mais je jeu se débride côté Rouennais et les tirs sont plus nombreux dans ce tiers.Briançon se met à la faute par Richards, les Rouennais ont donc une occasion de revenir au score en supériorité mais celle si est mal négociée et aucun tir ne sera pris pendant cette période.Il faut attendre le retour à 5 contre 5 pour voir les Dragons scorer. L’offensive rouennaise écrase la défense des Diables Rouges sur son but etLes Dragons ressortent des vestiaires avec de meilleures intentions et le jeu est plus propre. Le virevoltantUne action de grande classe de la part de Dmytriw qui montre la tout son savoir-faire qu’il avait déjà montré en CHL. (43.48 / 2-1 / Dmytriw ass. Bengtsson et Chakiachvili)Les Diables Rouges sont moins présents défensivement depuis le début de ce dernier tiers et sont proches d’encaisser un troisième but par Bengtsson qui est bien en jambes ce soir.Le mal des Briançonnais continue avec une pénalité du 44 pour faire trébucher. Le power play Rouennais est une nouvelle fois stérile dans ce match ce qui est inquiétant au vue de l’échéance de dimanche face à Angers.La mise en place des systèmes de jeu est un peu plus propre dans ce dernier tiers et cela est conclu par un nouveau but de Rouen.Quand les Rouennais jouent simplement le jeu est plaisant et ils se mettent en position de scorer assez facilement.Les Dragons renouent avec la victoire et se rassure avant de recevoir l’ogre Angevins dimanche sur l’île Lacroix. Au vu des sourire de certain joueur à la fin du match cette victoire fait du bien au moral des troupes.A noter la très belle prestation de Setanen avec 27 arrêts et celle de Outhouse qui a réalisé 26 arrêts. © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo