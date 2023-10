Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Grenoble vs Angers 4 - 3 (1-2 3-0 0-1) Le 29/10/2023 Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo [ Grenoble ] [ Angers ] Grenoble maîtrise les Ducs. En match avancé de la 18e journée, dans une patinoire pleine, les Brûleurs De Loups accueillent les Ducs d’Angers actuellement en tête du championnat. Les deux équipes sont dans une bonne phase avec 8 victoires d’affilées pour Angers et 6 pour Grenoble. Angers s’était imposé à domicile 5-2 le mois dernier, les grenoblois ont une revanche à prendre. Lavoie, actuellement meilleur pointeur, et ses coéquipiers auront fort à faire pour tromper Cowley qui affiche 95 % d’arrêts ! Les angevins comptent aussi dans leurs rangs le meilleur buteur de Magnus, le canadien Reid, avec 10 réalisations en 14 rencontres. Coté grenoblois, A. Dair est toujours convalescent. Patinoire Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 29/10/2023 à 21:20 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Scolari assistés de MM. Margry et Constantineau Buts :

Grenoble : ; 16.54 Maxim Lamarche (ass Matias Bachelet et Markus Soberg) ; 26.15 Flavian Dair (ass Timothé Quattrone et Zackary Daneau) ; 30.10 Adel Koudri (ass Kyle Hardy et Lucien Onno) ; 33.35 Sacha Treille (ass Jere Rouhiainen et Pierre Crinon)

Angers : 10.32 Nicolas Ritz (ass Nikita Scherbak et Evan Cowley) ; 18.07 Peter Valier (ass Philippe Halley et Nick Moutrey) ; 52.07 Cédric Di Dio Balsamo (ass Philippe Halley et Matt Prapavessis) Pénalités 6 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Angers



photo: Jean-Christophe Salomé Bardaro est le premier à lancer, obligeant Stepanek a effectuer un joli plongeon. Cependant les grenoblois se montrent très pressant et perturbent les sorties de zone des visiteurs. Les duels le long de la rambarde sont rugueux et les attaquants se procurent très peu de shoot laissant les gardiens au repos. Shcherbak oublié en zone offensive prend un lancer, Stepanek ne peut que dévier sur Ritz qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score [0-1 / 10’32’’]. Manavian se rappelle au bon souvenir du public en prenant Lavoie pour cible sous les yeux de l’arbitre qui ne siffle pas. Bachelet tout en finesse se joue de la défense pour servir Lamarche bien décalé qui égalise [1-1 / 16’54’’]. Pas pour longtemps car Crinon perd le palet en zone offensive, les Ducs s’offrent un contre à 3 contre 1. Moutrey puis Halley avec Valier à la finition, Angers reprend le score [1-2 / 18’07’’]. Le premier tiers a été très animés, les 2 équipes se sont neutralisées et ne se sont procurer que très peu de tirs. Les arbitres ont beaucoup laisser jouer, puisqu’il n’y a eu aucune prison. Espérons qu’ils continuent à tenir le match.



photo: Jean-Christophe Salomé



Le second vingt débute sur le même rythme avec une premier jeu de puissance pour Grenoble. Angers se montre efficace en défense et ne laisse que 2 tirs à ses hôtes bien stoppés par Cowley. De retour à 5, F. Dair profite d’un amoncellement devant la cage angevine pour pousser le palet au fond [2-2 / 26’15’’]. Les grenoblois sont dans un temps fort, Angers est moins précis dans ses passes et son jeu, Cowley a fort à faire. Koudri se fait plaisir dans la défense et dribble le gardien pour prendre l’avantage à mi-match [3-2 / 30 ‘10’’]. A la 32e minute Reid réveille Stepanek qui n’avait pas eu beaucoup d’activité dans ce tiers et s’en sort d’une belle jambière. Lavoie en contre échoue sur le bouclier de Cowley et fera certainement son premier match sans pointer. Treille, après avoir fait tinter le poteau au premier tiers, a ajusté la mire et trompe Cowley sur un lancer qui aurait pu paraître anodin [4-2 / 33’35’’]. Angers semble perdu et n’arrive plus à se sortir de l’emprise des Brûleurs De Loups qui se jettent comme des morts de faim sur un Cowley qui évite aux siens de sombrer. F. Dair, très en vue ce soir, tente de prendre son propre rebond mais touche Cowley, une bagarre éclate à laquelle Ross s’ajoute. Les 3 protagonistes sont pénalisés, Grenoble est à nouveau en supériorité mais ne marque pas. Une nouvelle querelle Llorca-Farnier soutenu par Racine permet cette fois aux Ducs d’avoir un jeu de puissance qu’ils croient concrétiser d’une belle lucarne… après la sirène. Grenoble a réalisé un tiers solide et efficace pour prendre de l’avance au tableau d’affichage.



photo: Jean-Christophe Salomé



Il reste 56’’ de supériorité numérique aux angevins pour revenir en début de 3e tiers mais Grenoble tient, laisse passer l’orage et repart à l’assaut obtenant au passage à son tour un jeu de puissance. Celui-ci est bien installé, se procure de bonnes occasions mais Cowley a le dernier mot. Le momentum grenoblois continue au complet, Angers dépassé est à nouveau pénalisé. Malgré tout Di Dio Balsamo s’offre un contre, Stepanek laisse un rebond repris aussitôt, Angers revient à 1 longueur [4-3 / 52’07’’]. La fin du tiers s’annonce plus tendue et serrée que prévue pour les grenoblois qui continuent pourtant de dominer mais la défense est solide et Cowley fait le reste. Les 3 dernières minutes seront angevines. Manning puis Ross échouent sur Stepanek bien vigilant. La sortie du gardien ne changera pas l’issue du match, Stepanek défend solidement sa cage face aux assauts des Ducs.



Grenoble a fait un match appliqué et discipliné permettant ainsi de dominer l’une des meilleures équipes du championnat. Les angevins avaient sûrement un plan anti canadiens car la ligne du meilleur pointeur est restée muette, mais les autres lignes ont été efficaces avec notamment les jeunes F. Dair et Bachelet pour ne citer qu’eux. Angers est une belle équipe avec de bons talents offensifs, une défense solide et un gardien de très haut niveau. Il faudra une fois de plus compter avec eux en phase finale. Les grenoblois vont enchaîner un autre gros match avec ce déplacement périlleux à Rouen mardi.









© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







