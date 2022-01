Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 18ème journée : Rouen vs Grenoble 4 - 3 (1-1 0-0 2-2 1-0) Après prolongation Le 29/01/2022 Rouen - L'île Lacoix [ Rouen ] [ Grenoble ] LM : Rouen s’offre le leader. Match au sommet sur la glace de l’ile Lacroix avec la réception du leader de la magnus les bruleurs de loups de Grenoble et son effectif XXL. Si Rouen reste sur une bonne série avec deux succès de rang, les grenoblois eux ont chuté en fusillade chez les amiénois et voudront réparer l’erreur. Vainqueur lors du premier opus Grenoble aura à cœur de récidiver mais les dragons sont revanchards. Rouen - L'île Lacoix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 30/01/2022 à 21:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2000 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Barcelo assisté de MM. Douchy et Debuche Buts :

Rouen : 13.06 Andrew Johnston ; 44.36 Andrew Johnston (ass Simon Suoranta) ; 56.31 Joris Bedin (ass David Gilbert et Kelsey Tessier) ; 62.17 Andrew Johnston (ass Dylan Yeo)

Grenoble : ; 15.03 Markus Poukkula (ass Nicolas Deschamps) ; 47.12 Sébastien Bisaillon (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) ; 55.8 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Kyle Hardy) Pénalités 20 minutes contre Rouen 8 minutes contre Grenoble



Là encore le match part pied au plancher avec des dragons les premiers en action par Vigners (00.33), Flood (01.29) ou encore Bedin (01.42) mais Stepanek veille au grain. Il faut un avantage numérique au profit de Grenoble pour que Pintaric soit mis à contribution avec Fleury en maitre artificier mais échouera par trois fois devant le portier normand (03.30, 05.01 et 05.03).

Revenu en nombre égal, c’est Rouen qui reprend quelque peu le monopole de la rondelle et oblige ainsi Stepanek à s’employer. Lamperier (05.15), Tessier (05.17) ainsi que Nesa (05.43) ne trouveront la faille.

Photographe : Marine Romain Nouvelle prison rouennaise et Grenoble redevient pressant. Champagne, côté droit, butte sur la jambière de Pintaric et Deschamps sur le rebond ne trouve pas le cadre. Il reste 37 secondes à la pénalité qu’une nouvelle arrive. Pintaric et ses boys tiendront bon et reviennent à nombre égal. Comme souvent dans ces gros matchs, ce sont les erreurs qui font la différence.

C’est ce que Tuppurainen malgré sa grosse expérience va subir. Sa transversale est mal effectuée et Johnston à l’affut intercepte et profite du cadeau avec une feinte gauche droite marque en cage ouverte (13.06 / 1-0 / Johnston).

Vexé par ce cadeau offert, Grenoble réplique mais Tartari à la conclusion d’un beau mouvement collectif ne peut conclure (14.12) tout comme Bisaillon à la bleue voit Pintaric dévier la tentative (14.40). La politesse normande va être aussi au rendez-vous en offrant aussi un cadeau aux grenoblois.

Mauvaise relance en zone défensive de Flood vers Tessier qui ne peut contrôler la rondelle qui profite à Deschamps qui sert tout seul Poukkula qui ne se fait pas prier pour convertir l’offrande (15.03 / 1-1 / Poukkula ass. Deschamps).

Rouen tentera de refaire surface mais sera stoppé par une pénalité quelque peu sévère. Champagne en canonnier tire soit au-dessus (17.53) ou Pintaric lui fera obstacle de la plaque (18.33). On en restera là pour ce premier tiers.



Un premier tiers avec une légère domination des visiteurs mais un score de parité. Chaque formation aura profité du cadeau de l’autre. L’armada offensive grenobloise fut contenu par la défensive normande et son gardien.



Un tiers vierge.



Le second tiers débute avec des rouennais supériorité numérique mais ne sera dangereux que par Vigners qui de près allume Stepanek qui repousse de l’épaule (21.18). Revenu en nombre Grenoble va prendre les commandes et imposer son jeu.

Dair, côté gauche, file plein gaz mais se heurte à Pintaric (22.28) puis c’est Jalasvaara bien placé plein axe voit Pintaric repousser son shoot (23.10). Grenoble assiège la zone défensive normande qui tient bon. Photographe : Marine Romain Lamarche d’un tir vicieux n’est pas plus en réussite (23.56) tout comme Poukkula seul dans le slot bien servi par Fleury qui pense marquer mais Pintaric fait encore des prouesses (24.20).

Rouen sort enfin de sa zone et Vigners côté droit d’une belle transversale trouve Guimond mais Stepanek dévie la tentative du défenseur rouennais (27.10). La rencontre s’équilibre ce qui permet aux dragons de se montrer davantage. Sur un face-off gagné par Caron, Dorion expédie un gros slap que Stepanek dévie avec difficulté (29.30).

Le palet file d’un camp à l’autre en cette seconde partie de tiers. Grenoble va se procurer une superbe occasion mais Baylacq manque le cadre alors que la cage était grande ouverte (30.39).

Gilbert va lui répondre avec une mine envoyée sitôt la bleue passée mais la crosse de Stepanek est en opposition (35.18). La dernière opportunité est grenobloise avec une belle passe de Valier pour Poukkula qui file seul face à Pintaric mais Flood d’un beau geste défensif y met fin (38.20).



Un tiers sans cadeau et sans but mais pas sans occasions. Les gardiens et leurs défensives auront eu raison des attaquants. Le rythme fut encore élevé et les quatre grosses lignes grenobloises mettent à mal des rouennais exemplaires de courage et d’abnégation.



Un tiers riche en buts.



Il reste 20 minutes aux deux formations pour faire la différence et Grenoble est la première en action par Tuppurainen plein axe ne trouve que la botte de Pintaric (42.26). Rouen subit et est sous pression ce qui a pour conséquence d’aligner des mauvaises passes. Pintaric veille et fait front.

Photographe : Marine Romain Rouen joue alors en contre et sur l’un deux va faire mouche. Johnston tout en vitesse file sur la droite et va ajuster un Stepanek impuissant (44.36 / 2-1 / Johnston ass. Suoranta).

Ce but ne refroidit pas les ardeurs grenobloises qui vont etre aidé par des prisons normandes. Dans ce jeu de puissance Champagne malgré une cage ouverte voit Pintaric s’imposé Treille sur le rebond voit Pintaric bloquer la rondelle (45.42).

La souffrance rouennaise va se poursuivre quand le corps arbitral va de nouveau envoyer un rouennais au cachot (très sévère), offrant un 5 contre 3 (la seconde fois du match) pendant 1 minutes 25 secondes à Grenoble.

Bien entendu Rouen va souffrir mais va tenir ni Deschamps (46.05) puis Fleury (46.57) ne trouve la faille.

Il ne reste que trois secondes pour la fin de la première prison quand Bisaillon de loin propulse le puck au fond des filets de Pintaric (47.12 / 2-2 / Bisaillon ass. Deschamps et Hardy).

Le reste du jeu de puissance ne donnera rien. Revenu à nombre égal c’est Stepanek qui va se mettre en évidence devant Tessier (51.31) puis devant Caron (51.57). Hardy de loin verra la botte de Pintaric se mettre en opposition (52.28).

Photographe : Marine Romain Jamais deux sans trois, tel est le dicton, donc encore un 5 contre 3 en faveur de Grenoble, ça fait beaucoup voire beaucoup trop même et bien sûr Grenoble va en profiter pour prendre les devants.

La rondelle arrive sur la côté gauche à Fleury qui trouve la lucarne opposée d’un Pintaric impuissant (55.08 / 2-3 / Fleury ass. Deschamps et Hardy).

Même en infériorité Rouen sur gagne un face-off par Johnston et Gilbert expédie un lourd lancer que Stepanek bloque (55.32). Rouen, en ces dernières minutes, pousse et met cette fois Grenoble à la faute. En supériorité Gilbert (54.02) et Tessier (54.13) sont mis en échec par Stepanek.

Mais le dragon est tenace, Gilbert sur le côté droit envoie un bon tir que Stepanek repousse…. dans la crosse de Bedin qui à l’affut ne rate pas l’opportunité d’égaliser dans le délire total de la patinoire (56.31 / 3-3 / Bedin ass. Gilbert et Tessier).

La fin de rencontre ne donnera rien et on va donc effectuer une prolongation.



Un tiers riche en buts et en pénalités (surtout pour Rouen). Ces trois tiers aura mis en valeur la richesse de l’effectif grenoblois avec des individualités mais aussi un collectif qui fut opposé à une volonté exemplaire des rouennais qui aura su mettre en échec le leader de la magnus. Les gardiens auront été très souvent très décisifs.



Rouen au final s’impose.



Une prolongation à 3 contre 3. La rondelle est gagnée par Grenoble mais Tuppurainen manque le cadre on se demande encore comment (61.30).

Si Grenoble à manquer la coche, Rouen n’en fera pas de même.

L’échange de passe entre Yeo et Johnston met Grenoble à mal, Johnston file alors en break et va fusiller Stepanek méduser et va offrir la victoire du courage aux dragons (62.17 / 4-3 / Johnston ass. Yeo).



Rouen avec ce succès met fin ainsi à deux revers de suite face à Grenoble, s’adjuge un troisième succès d’affiler et avec ces deux points recolle à Angers au classement en revenant à 1 point des ducs avec une rencontre en moins. Que dire de cette rencontre. Oui Grenoble est impressionnant, oui Grenoble à une bien belle équipe, oui Grenoble est le favori pour le titre mais ce soir les dragons auront offert une rencontre de qualité avec un effectif certes moins profond que Grenoble mais qui n’en est pas moins bon. Malgré ces deux revers de suite, Grenoble reste néanmoins un leader solide. Rouen devra confirmer ce mardi son redressement en se rendant chez les jokers de Cergy. Là encore le match part pied au plancher avec des dragons les premiers en action par Vigners (00.33), Flood (01.29) ou encore Bedin (01.42) mais Stepanek veille au grain. 