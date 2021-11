Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Bordeaux vs Grenoble 3 - 2 (0-1 1-0 1-1 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 19/11/2021 Mériadeck de Bordeaux [ Bordeaux ] [ Grenoble ] Performance de haut vol ! Après deux déplacements cette semaine mardi et mercredi soir successivement à Chamonix puis à Mulhouse avec un total de trois points pris sur six, les Boxers de Bordeaux accueillent ce vendredi dans une patinoire pleine, le leader de la Synerglace Ligue Magnus, les Brûleurs de Loups de Grenoble, crédités jusqu'à présent de 39 points, soit treize victoires en quinze rencontres disputées. Autrement dit, la tâche qui attend les bordelais, actuellement sixièmes au classement, semble très difficile, vu le nombre de joueurs absents. Mais, en général, notamment à Mériadeck, ces confrontations ont souvent proposé du grand spectacle. Mériadeck de Bordeaux, Hockey Hebdo Julien Nadau le 20/11/2021 à 18:19 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Rauline et Barbez assistés de MM. Barthe et Fauvel Buts :

Bordeaux : ; 30.13 Kevin Spinozzi (ass Marc André Lévesque et Alex Wideman) ; 40.43 Robin Lamboley (ass Maxime Legault) ; 65.00 Robin Lamboley

Grenoble : 08.57 Joël Champagne (ass Aurelien Dair et Markus Poukkula) ; 56.12 Dylan Fabre (ass Kyle Hardy et Damien Fleury) Pénalités 35 minutes dont 5 à Wideman et 20 à Wideman contre Bordeaux 34 minutes dont 5 à Ville et 20 à Poukkula contre Grenoble Absents Bordeaux : Austin Fyten – Loik Poudrier – Alexandre Mulle – François Paquin

Absents Grenoble : Janne Jalasvaara – Peter Valier





1ère période :



Gardiens : Clément Fouquerel (Bordeaux) – Jakub Stepanek (Grenoble)

Capitaines : Marc-André Lévesque (Bordeaux) – Joel Champagne (Grenoble)



Les premières secondes de la rencontre proposent une circulation rapide du palet d'une zone à l'autre avec deux équipes qui cherchent à mettre en place leur jeu offensif sans trouver cependant d'opportunités de tirs. Louis Bélisle s'offre la première véritable occasion sur un lancer non cadré qui passe à droite (1'26).

Les Boxers entrent de belle manière dans la partie et se montrent dangereux jusqu'à la réaction iséroise (2'42) suivie d'un premier arrêt de Clément Fouquerel, qui en effectuera un très grand nombre durant ce match. Le gardien bordelais s'interpose dans les instants qui suivent sur des lancers de Damien Fleury (3'47) puis Kyle Hardy (4'55).



Photographe : Johanna Lawrence (Archives) Progressivement, les visiteurs semblent prendre le contrôle du palet et du jeu en cherchant à imposer leur puissance et leur jeu d'attaque sans parvenir à trouver la solution dans le dispositif tactique bordelais. Les Boxers réagissent sur une bonne intention de Vince Tartari légèrement au-dessus (6'30). Deux minutes plus tard, Clément Fouquerel enlève remarquablement une occasion de Damien Fleury (8'39), le palet termine derrière la cage, au niveau du filet de protection. Sur une nouvelle offensive devant la cage lancée par de nombreux tirs grenoblois, principalement de Markus Poukkula et Aurélien Dair, la défense bordelaise appuyée par Clément Fouquerel résiste quelques instants avant de finalement céder sur une déviation de Joel Champagne placée dans un endroit presque impossible (0-1 à 8'57).



Les actions et occasions des visiteurs se multiplient après cette ouverture du score. Adel Koudri bute sur le dernier rempart bordelais, la cage des Boxers finit par bouger (9'58). Jere Rouhiainen trouve la mitaine du gardien bordelais (10'17). Ce dernier arrête ensuite les tentatives de Sacha Treille (11'19) et Sébastien Bisaillon, défenseur canadien possédant un tir d'une grande puissance, toujours extrêmement dangereux (11'32).

Les visiteurs dominent à présent clairement cette seconde partie de tiers-temps par des attaques régulières, très construites et dangereuses mais continuent de trouver face à eux un grand Clément Fouquerel. Ce dernier ne leur permet pas de faire évoluer le score. Sacha Treille échoue une nouvelle fois devant le gardien bordelais (15'41). En toute fin de période, Alex Wideman ou encore Bastien Lemaitre sur une ultime phase offensive, tentent d'arracher l'égalisation...sans succès. Raphaël Garnier, aidé par ses partenaires, s'en tire très bien au cours de ces vingt premières minutes.



Tirs BORDEAUX 5 GRENBOLE 12



2ème période :



Le deuxième chapitre du match démarre en mode offensif pour les Boxers avec une contre-attaque menée par Kevin Spinozzi, décalé sur la gauche. Celui-ci emmène Alex Wideman avec lui devant la cage, tente de lui adresser une belle passe techniquement mais malheureusement un peu longue, ce qui ne permet pas à l'attaquant américain de pouvoir enchaîner sur un tir. Julien Guillaume confirme ensuite les bonnes intentions bordelaises par un gros tir légèrement hors-cadre. Positionné un peu plus tard en haut de la zone adverse, Sébastien Bisaillon est tout proche de marquer le but du 2-0, le palet s'échappe à droite de la cible (24'33). Alors que le match se durcit sur l'aspect physique, Maxime Legault et Kevin Spinozzi tentent de réagir devant un Raphaël Garnier, très présent devant sa cage. À la mi-match, les Boxers bénéficient d'un power-play et ce coup-ci, en profitent pleinement. Marc-André Lévesque trouve sur sa droite, en haut de la zone iséroise Kevin Spinozzi, dont le tir en première intention sans contrôle, ne laisse aucune chance à Raphaël Garnier et se loge dans le coin droit de la cage (1-1 à 30'13).



Photographe : Jean Marc Lestage (Archives)

Le gardien des Brûleurs de Loups stoppe ensuite les tirs de Louis Bélisle et Maxime Legault, placé sur le côté droit. Une explication d'abord verbale entre Alex Wideman et Malo Ville se déroule derrière la cage grenobloise. Celle-ci se transforme dans les secondes suivantes en dureté (début de bagarre) entre les deux hommes, avant l'intervention des arbitres (32'18). Le public se demande pourquoi les deux joueurs n'écopent pas de la même sanction : en effet, 2+5 minutes pour Malo Ville et 2+5+20 pour Alex Wideman. Les visiteurs reprennent le contrôle du palet en cette fin de période et cela se vérifie sur un nouveau tir de Sébastien Bisaillon (34'20). Le gardien des Boxers, encore déterminant ce soir, livre une prestation exceptionnelle jusqu'à présent. Louis Vitou (36'30) et Enzo Carry, sur la supériorité numérique qui suit, font briller le gardien des Loups. Le power-play est finalement bien maîtrisé par la belle organisation défensive des visiteurs.

Dans la dernière minute, victime d'un choc à la tête, Louis Vitou quitte la glace raccompagné par le kiné des Boxers et un partenaire jusqu'au banc. Pour ce geste, Markus Poukkula écope de 25 minutes, autrement dit une pénalité de match. Ce deuxième tiers s'achève sur un score égal, après avoir offert un jeu très dur, engagé confirmé par de grosses pénalités.



Tirs BORDEAUX 9 GRENOBLE 6



3ème période :



Le dernier tiers-temps démarre sur une phase offensive grenobloise qui ne donne rien. Il faut pourtant attendre moins d'une minute pour voir les Boxers prendre les commandes au tableau d'affichage. Servi dans l'axe par Maxime Legault, Robin Lamboley ne manque pas l'occasion de tromper Raphaël Garnier et d'inscrire son deuxième but du championnat (2-1 à 40'43).



Photographe : Johanna Lawrence (Archives)

Désormais, les minutes qui viennent sont à l'avantage des joueurs d'Olivier Dimet. Kevin Spinozzi manque de peu le cadre alors que Marc-André Lévesque trouve un Raphaël Garnier, parfaitement placé devant sa cage (43'51). À partir de ce moment-là et durant treize minutes, les visiteurs vont véritablement prendre possession de la zone de jeu bordelaise en multiplant les occasions pour arracher le but égalisateur. Jere Rouhiainen voit son tir passer au ras du poteau droit. Ensuite, Clément Fouquerel effectue un double sauvetage devant le redoutable duo Joel Champagne – Sacha Treille. Un nouvel arrêt du gardien bordelais vient s'ajouter sur un tir de Lucien Onno. Les Boxers parviennent à laisser passer la tempête de l'Isère en continuant de défendre avec une grande intelligence sur les nombreux assauts des Loups. Clément Fouquerel sauve une nouvelle fois ses partenaires alors que le tir de Sacha Treille prenait la direction du but car le palet échappe au gardien bordelais, obligé de s'y reprendre à deux fois (51'39).

Malgré la multitude d'arrêts de jeu souvent liés à des charges de part et d'autre, le match livre toujours un spectacle de haut niveau avec beaucoup de rythme, d'intensité et des duels très musclés comme cela se voit dans ce genre de confrontations. Les efforts des visiteurs finissent par payer à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Sur un lancement de jeu de Damien Fleury et Kyle Hardy, Dylan Fabre finit par surprendre Clément Fouquerel dans le coin gauche (2-2 à 56'12).



Kyle Hardy obtient la dernière occasion de ce tiers-temps finalement stoppée par la mitaine du gardien bordelais (57'24). Le score n'évolue plus et voit donc les équipes poursuivre ce formidable match en prolongation.



Tirs BORDEAUX 4 GRENOBLE 11





Prolongation :



(Rappel : la prolongation se déroule sur un temps de jeu de 5 minutes, à 3 contre 3).

Celle-ci démarre par une accélération de Kyle Hardy sur la droite. Celui-ci tente de servir Sacha Treille devant la cage sans réussite. Les visiteurs tiennent la possession du palet et dominent avec un tir de Jere Rouhiainen arrêté par Clément Fouquerel. La réaction bordelaise intervient au bout de 1'40 finalement sans réel danger pour la défense grenobloise. Les occasions nettes seront iséroises avec un tir très dangereux de Kyle Hardy stoppé de manière autoritaire par le gardien des Boxers (62'31). Le numéro 4 des Loups obtient une dernière possibilité d'offrir la victoire à son équipe mais son lancer trouve la mitaine de Clément Fouqurel (64'40).



Tirs BORDEAUX 0 GRENOBLE 7



Tirs aux buts :

BORDEAUX GRENOBLE Vince TARTARI (BUT) Damien FLEURY (arrêt) Maxime LEGAULT (arrêt) Aurélien DAIR (arrêt) Marc-André LÉVESQUE (arrêt) Sacha TREILLE (but refusé) Enzo CARRY (arrêt) Dylan FABRE (arrêt) Louis BÉLISLE (arrêt) Joel CHAMPAGNE (BUT) Vince TARTARI (arrêt) Joel CHAMPAGNE (arrêt) Julien GUILLAUME (arrêt) Sacha TREILLE (arrêt) Louis BÉLISLE (arrêt) Kyle HARDY (arrêt) Jules BOSCQ (arrêt) Sacha TREILLE (arrêt) Robin LAMBOLEY (BUT) Joel CHAMPAGNE (BUT) Maxime LEGAULT (arrêt) Joel CHAMPAGNE (arrêt) Robin LAMBOLEY (BUT) Damien FLEURY (arrêt)



Prochaines rencontres

Anglet / Bordeaux (J21) (23/11 à 20h30)

Grenoble / Cergy-Pontoise (J23) (26/11 à 20h15)



Gardiens

Clément Fouquerel : 34 arrêts (80'00)

Raphaël Garnier : 16 arrêts (80'00)





ETOILES DU MATCH



GRENOBLE : 4 Kyle Hardy



BORDEAUX : 20 Clément Fouquerel (1ère)

29 Robin Lamboley (2ème)

71 Louis Bélisle (3ème)

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur