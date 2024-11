Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Cergy-Pontoise vs Briançon 4 - 3 (3-0 1-2 0-1) Le 19/11/2024 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Briançon ] Briançon fait trembler Cergy La réception des Diables rouges de Briançon dans le cadre de la 19ème journée de la saison régulière de Ligue Magnus avait tout du match piège pour les Jokers de Cergy-Pontoise. Positionnés avant la rencontre à la 7ème place au classement, les franciliens partaient, sur le papier, favoris face à la lanterne rouge du championnat. Certes les visiteurs accusaient 12 points de retard sur leurs hôtes, mais aussi 2 matchs en moins, mais ils proposaient de bien meilleures choses sur la glace ces derniers temps. Les Jokers ont finalement gagné (4-3) non sans s’être fait peur après pourtant avoir eu jusqu’à 4 buts d’avance. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent MAUCEC le 21/11/2024 à 18:53 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1070 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Rauline assistés de MM. Laboulais et Mercier-Landry Buts :

Cergy-Pontoise : 05.24 Danick Bouchard (ass Kalle Myllymaa et Sayam Limtong) ; 10.32 Louis Petit (ass Christophe Theodore et Tyler Welsh) ; 16.13 Alex Barber (ass Aleksi Hamalainen et Sébastian Ylonen) ; 26.14 Sayam Limtong (ass Patrick Coulombe et Christophe Theodore)

Briançon : ; 30.16 Lukash Matthews ; 32.52 Matthew Barnaby (ass Kevin Chapelier et Dmitri Vozovik) ; 50.21 Chase Dubois (ass Sean Richards et Fredrik Stromgren) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 12 minutes contre Briançon



Plus réaliste, Cergy fait le trou



Ce sont les Diables rouges qui entament le mieux la rencontre. Ils pressent assez haut les Jokers lesquels manquent un premier dégagement. Du coup, après 20 secondes de jeu, Sebastian Ylönen connait déjà une première situation chaude sur sa cage. Le portier francilien ne chômera d’ailleurs pas lors de la première période, d’autant que le défenseur polono-canadien Lukash Matthews, l’une des 2 recrues briançonnaises, ne tarde pas à lui faire connaitre ses aptitudes offensives et notamment sa qualité de tir.



Du côté cergypontain, seul Louis Petit s’ouvre une fenêtre de tir mais ne peut conclure. Ses partenaires commettent des maladresses sur les tentatives de relances rapides ce qui induit trop de déchets en zone neutre. Après 3 minutes, cela chauffe encore devant la cage francilienne mais cela tient encore le coup. Ensuite Tomas Pardo parvient enfin à solliciter Mathis Thirion qui garde de but briançonnais mais Gaëtan Villiot riposte aussitôt avec un nouveau tir que doit gérer Ylönen.



A l’approche de la 5ème minute, les verts sortent un peu mieux les palets et marquent un but un peu chanceux. Sur un gros tir, non cadré, de Petit, la rondelle rebondit sur la balustrade et revient sur Tyler Welsh au contact du gardien. L’attaquant canadien parvient, on ne sait pas trop comment à envoyer le disque au fond. Les briançonnais contestent le but et les officiels, après une vérification vidéo, leur donnent raison et l’invalident. L’attaquant a été jugé fautif d’une interférence avec le gardien.



Photographe © Bruno Gouvazé

Cet acte manqué a-t-il complètement réveillé les franciliens ? Quoi qu’il en soit, une poignée de secondes après la remise en jeu qui s’en suit, ils brisent enfin l’égalité. Sur un gros travail contre la balustrade mené par le trio Sayam Limtong, Kalle Myllymaa et Danick Bouchard, le finlandais récupère le puck, s’infiltre au-delà du cercle gauche avant de centrer pour Bouchard qui s’est replacé devant l’enclave et ne laisse pas la moindre chance au gardien (1-0, 05.04).



Cela ne démonte pas les Diables rouges pour autant et, dans la minute suivante, Matthews, décidément très actif, envoie une minasse qui oblige Ylönen à faire l’arrêt (6.13). Dans ce jeu qui se rééquilibre mais où les visiteurs sont encore bien dangereux, ce sont les briançonnais qui offrent le premier jeu de puissance à l’adversaire quand Villiot fait trébucher Alex Barber qui entamait une sortie de zone (07.01). La boite défensive de Briançon, loin d’être la plus hermétique du championnat (10ème avec 76.47% d’annihilation du jeu de puissance adverse) va devoir rester vigilante face au powerplay cergypontain l’un des plus efficace de la ligue (4ème avec 26.67% de conversion). Finalement, elle s’en sort indemne, les Jokers faisant bien tourner le palet mais sans véritablement pouvoir lancer à la cage.



Une occasion manquée pour les franciliens qui doublent néanmoins la mise un peu plus tard. Sur une mise en jeu offensive gagnée par Welsh, Christopher Theodore joue au billard avec la bande au profit de Petit qui part dans le dos des défenseurs. L’attaquant s’avance et, de près, trompe Thirion inscrivant par la même occasion son 4ème but de la saison (2-0, 10.32).



Les Diables rouges ne baissent pas les bras mais manquent de réalisme. Sur un contre parti sur la gauche, Fredrik Strömberg ne parvient pas à tirer lors de son face-à-face avec le portier vert (11.10). Plus tard, sur un nouveau lancement de Aurélien Chausserie-Laprée, Norbert Abramov file sur la gauche et tire, le palet contré par un défenseur revient en plein slot sur Yonis Penet mais Ylönen fait un très gros arrêt et lui vole le but (12.50).



Dommage pour les briançonnais car leur indiscipline leur coute cher ensuite. Dmitry Vozovik retient la crosse de Petit (14.28) et offre une nouvelle munition à Cergy. Comme si cela ne suffisait pas, Joran Reynaud manque, juste après, un dégagement qui finit dans les tribunes. Cela lui vaut de rejoindre son coéquipier sur le banc des punis pour retard de jeu (14.59). En double supériorité numérique, les Jokers finissent par faire trembler à nouveau les filets. Suite à une grande relance de Ylönen, Aleksi Hämäläinen et Barber font le travail, ils s’échangent le palet avant que l’américain ne se recentre tranquillement et voit le trou (3-0, 16.13). Le break est fait et le gardien vert obtient sa première assistance de la saison.



Mais ces diables de briançonnais ne lâchent pourtant pas le morceau et quand, toujours en simple infériorité numérique cette fois, Benjamin Berard lance William Lemay, il faut une très belle intervention de Ylönen pour garder sa cage inviolée.



Le tableau de marque n’évolue plus jusqu’à la pause et les 2 équipes retournent au vestiaire sur un score presque flatteur pour les cergypontains.



Nombre de tirs cadrés : Ce sont les Diables rouges qui entament le mieux la rencontre. Ils pressent assez haut les Jokers lesquels manquent un premier dégagement. Du coup, après 20 secondes de jeu, Sebastian Ylönen connait déjà une première situation chaude sur sa cage. Le portier francilien ne chômera d’ailleurs pas lors de la première période, d’autant que le défenseur polono-canadien Lukash Matthews, l’une des 2 recrues briançonnaises, ne tarde pas à lui faire connaitre ses aptitudes offensives et notamment sa qualité de tir.Du côté cergypontain, seul Louis Petit s’ouvre une fenêtre de tir mais ne peut conclure. Ses partenaires commettent des maladresses sur les tentatives de relances rapides ce qui induit trop de déchets en zone neutre. Après 3 minutes, cela chauffe encore devant la cage francilienne mais cela tient encore le coup. Ensuite Tomas Pardo parvient enfin à solliciter Mathis Thirion qui garde de but briançonnais mais Gaëtan Villiot riposte aussitôt avec un nouveau tir que doit gérer Ylönen.A l’approche de la 5minute, les verts sortent un peu mieux les palets et marquent un but un peu chanceux. Sur un gros tir, non cadré, de Petit, la rondelle rebondit sur la balustrade et revient sur Tyler Welsh au contact du gardien. L’attaquant canadien parvient, on ne sait pas trop comment à envoyer le disque au fond. Les briançonnais contestent le but et les officiels, après une vérification vidéo, leur donnent raison et l’invalident. L’attaquant a été jugé fautif d’une interférence avec le gardien.Cet acte manqué a-t-il complètement réveillé les franciliens ? Quoi qu’il en soit, une poignée de secondes après la remise en jeu qui s’en suit, ils brisent enfin l’égalité.Cela ne démonte pas les Diables rouges pour autant et, dans la minute suivante, Matthews, décidément très actif, envoie une minasse qui oblige Ylönen à faire l’arrêt (6.13). Dans ce jeu qui se rééquilibre mais où les visiteurs sont encore bien dangereux, ce sont les briançonnais qui offrent le premier jeu de puissance à l’adversaire quand Villiot fait trébucher Alex Barber qui entamait une sortie de zone (07.01). La boite défensive de Briançon, loin d’être la plus hermétique du championnat (10avec 76.47% d’annihilation du jeu de puissance adverse) va devoir rester vigilante face au powerplay cergypontain l’un des plus efficace de la ligue (4avec 26.67% de conversion). Finalement, elle s’en sort indemne, les Jokers faisant bien tourner le palet mais sans véritablement pouvoir lancer à la cage.Une occasion manquée pour les franciliens qui doublent néanmoins la mise un peu plus tard.Les Diables rouges ne baissent pas les bras mais manquent de réalisme. Sur un contre parti sur la gauche, Fredrik Strömberg ne parvient pas à tirer lors de son face-à-face avec le portier vert (11.10). Plus tard, sur un nouveau lancement de Aurélien Chausserie-Laprée, Norbert Abramov file sur la gauche et tire, le palet contré par un défenseur revient en plein slot sur Yonis Penet mais Ylönen fait un très gros arrêt et lui vole le but (12.50).Dommage pour les briançonnais car leur indiscipline leur coute cher ensuite. Dmitry Vozovik retient la crosse de Petit (14.28) et offre une nouvelle munition à Cergy. Comme si cela ne suffisait pas, Joran Reynaud manque, juste après, un dégagement qui finit dans les tribunes. Cela lui vaut de rejoindre son coéquipier sur le banc des punis pour retard de jeu (14.59). En double supériorité numérique, les Jokers finissent par faire trembler à nouveau les filets.. Le break est fait et le gardien vert obtient sa première assistance de la saison.Mais ces diables de briançonnais ne lâchent pourtant pas le morceau et quand, toujours en simple infériorité numérique cette fois, Benjamin Berard lance William Lemay, il faut une très belle intervention de Ylönen pour garder sa cage inviolée.Le tableau de marque n’évolue plus jusqu’à la pause et les 2 équipes retournent au vestiaire sur un score presque flatteur pour les cergypontains. 9 pour Cergy

13 pour Briançon

Pourtant bien parti, Cergy traverse un trou d’air



Les premiers arrêts du deuxième acte sont pour Thirion qui repousse de la botte une tentative de Welsh puis récidive sur l’action suivante sur un autre shoot de Limtong (22.30). Il faut patienter un peu pour voir Ylönen intervenir sur une tentative de Conor MacEachern à laquelle répond instantanément Antoine Addamo qui s’était infiltré par la droite jusqu’à l’enclave.



A la 25ème minute, c’est Vozovik, côté Briançon, qui s’infiltre, un peu comme Addamo l’avait fait pour Cergy mais, lui aussi, bute sur le gardien. Finalement, c’est encore l’indiscipline qui fait ensuite évoluer le score. Reynaud et Barber se chamaillent un peu suite à une bataille contre la bande et le briançonnais file en prison pour dureté (25.52). Fatal coup de sang, puisque rapidement derrière les Jokers bonifient leur powerplay. Theodore sur la droite ressort le puck pour Patrick Coulombe dans l’axe qui prolonge immédiatement pour Limtong côté opposé. Libre de tout marquage, le jeune attaquant s’avance dans le cercle et ajuste Thirion (4-0, 26.14).



Tout semble sourire aux Jokers malgré la bonne prestation des visiteurs. Colin Delatour offre néanmoins le premier powerplay aux Diables rouges lorsqu’il finit à plat ventre et va en prison pour avoir accroché son vis-à-vis pour l‘amener lui aussi au sol (27.17). Le jeu de puissance briançonnais, seulement le 10ème de la ligue avec 9.76% de conversion, va-t-il pouvoir déjouer le penalty kill de la boite défensive francilienne (le 3ème du championnat avec 83.33% d’annihilation des avantages numériques adverses) ? Finalement non, et pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé notamment par Sean Richards le top scorer de Briançon. Pire encore, sur un départ en contre de Welsh le 5ème but francilien est évité de justesse.



Photographe © Bruno Gouvazé

Finalement, le retour à un jeu à 5 contre 5 ne dure pas puisque les Diables rouges sont pénalisés pour surnombre (29.52). C’est le jeune Penet qui va assurer les 2 minutes en prison. Bizarrement cette faute détraque la machine verte. Alors que le jeu de puissance s’installe bien, Vincent Melin tente un gros tir plein axe. Malheureusement celui-ci est bloqué par la défense et, comme Zébulon sortant de sa boite, Matthews part pleine balle dans le sens opposé et ne laisse cette fois aucune chance à Ylönen (4-1, 30.16). Ce but pris en avantage numérique semble avoir déstabilisé les franciliens qui réalisent, une fois n’est pas coutume, un calamiteux powerplay. Briançon obtient son penalty kill assez facilement.



Galvanisés par cette réussite qui les fuyait jusque-là, les briançonnais remettent l’ouvrage sur le métier et poussent. Ils sont rapidement récompensés derrière. Vozovik et Lemay combinent pour laisser le puck à Matthew Barnaby Jr, leur seconde nouvelle recrue. L’américano-canadien se recentre et, face à une défense qui ne lui monte pas dessus, prend le temps de se positionner en plein slot, feinte et ajuste le portier (4-2, 32.52).



L’opération remontada est engagée par les Diables rouges même si le jeu respectif des 2 équipes devient un peu plus brouillon, chacune se chipant le disque en zone neutre. Finalement, Briançon est à nouveau pénalisé pour un nouveau surnombre (35.42). C’est encore Penet qui est désigné pour cirer le banc des punis. Cette faute, tout aussi inutile que bête, sera sans conséquences puisque même si Cergy joue bien mieux le jeu de puissance, cette fois Briançon ne craque pas.



A la seconde pause les verts n’ont plus que 2 buts d’avance.



Nombre de tirs cadrés : Les premiers arrêts du deuxième acte sont pour Thirion qui repousse de la botte une tentative de Welsh puis récidive sur l’action suivante sur un autre shoot de Limtong (22.30). Il faut patienter un peu pour voir Ylönen intervenir sur une tentative de Conor MacEachern à laquelle répond instantanément Antoine Addamo qui s’était infiltré par la droite jusqu’à l’enclave.A la 25minute, c’est Vozovik, côté Briançon, qui s’infiltre, un peu comme Addamo l’avait fait pour Cergy mais, lui aussi, bute sur le gardien. Finalement, c’est encore l’indiscipline qui fait ensuite évoluer le score. Reynaud et Barber se chamaillent un peu suite à une bataille contre la bande et le briançonnais file en prison pour dureté (25.52). Fatal coup de sang, puisque rapidement derrière les Jokers bonifient leur powerplay.Tout semble sourire aux Jokers malgré la bonne prestation des visiteurs. Colin Delatour offre néanmoins le premier powerplay aux Diables rouges lorsqu’il finit à plat ventre et va en prison pour avoir accroché son vis-à-vis pour l‘amener lui aussi au sol (27.17). Le jeu de puissance briançonnais, seulement le 10de la ligue avec 9.76% de conversion, va-t-il pouvoir déjouer le penalty kill de la boite défensive francilienne (le 3du championnat avec 83.33% d’annihilation des avantages numériques adverses) ? Finalement non, et pourtant ce n’est pas faute d’avoir essayé notamment par Sean Richards le top scorer de Briançon. Pire encore, sur un départ en contre de Welsh le 5but francilien est évité de justesse.Finalement, le retour à un jeu à 5 contre 5 ne dure pas puisque les Diables rouges sont pénalisés pour surnombre (29.52). C’est le jeune Penet qui va assurer les 2 minutes en prison. Bizarrement cette faute détraque la machine verte.Ce but pris en avantage numérique semble avoir déstabilisé les franciliens qui réalisent, une fois n’est pas coutume, un calamiteux powerplay. Briançon obtient son penalty kill assez facilement.Galvanisés par cette réussite qui les fuyait jusque-là, les briançonnais remettent l’ouvrage sur le métier et poussent. Ils sont rapidement récompensés derrière.L’opération remontada est engagée par les Diables rouges même si le jeu respectif des 2 équipes devient un peu plus brouillon, chacune se chipant le disque en zone neutre. Finalement, Briançon est à nouveau pénalisé pour un nouveau surnombre (35.42). C’est encore Penet qui est désigné pour cirer le banc des punis. Cette faute, tout aussi inutile que bête, sera sans conséquences puisque même si Cergy joue bien mieux le jeu de puissance, cette fois Briançon ne craque pas.A la seconde pause les verts n’ont plus que 2 buts d’avance. 7 pour Cergy

8 pour Briançon

Briançon échoue à un rien



Les 5 premières minutes du 3ème acte sont agréables et plutôt équilibrées au niveau des occasions. Les Jokers ont repris leurs esprits et retrouvé leur niveau de jeu et les Diables rouges sont toujours en mission. Les franciliens doivent néanmoins se mettre en configuration PK quand Phileas Perrenoud qui avait subi une charge un peu limite contre la balustrade, se replie pour regagner le palet et accroche un adversaire dans la manœuvre (46.31). Malgré un solide jeu de puissance, Briançon ne perce pas la défense hérisson de Cergy. William Persson oblige quand même Ylönen à un bel arrêt sur un gros tir.



Photographe © Bruno Gouvazé

Les équipes se neutralisent jusqu’à ce que les Jokers encaissent un but peu banal. Alors qu’ils sont en attaque dans le coin gauche, ils perdent le palet. Richards le remonte à grande vitesse et Limtong qui redescend en patinage arrière pour lui fermer le couloir chute. Manque de bol, le jeune Paulin Hostein qui redescend au centre pour couper une éventuelle passe vers Chase Dubois côté opposé se prend lui aussi le même gadin dans la fraction de seconde suivante. Richards n’en demande pas temps, avec la glace qui est libérée il peut fixer le gardien avant de passer au second poteau à Dubois dont le tir sur réception n’a pas de mal à finir au fond (4-3, 50.21).



La fin de match reste indécise, les Diables rouges donnent tout et les Jokers tentent de placer la banderille qui leur redonnerait un peu de marge. Personne n’y parvient. En fin de match, Pierre Bergeron, le coach de Briançon, sort son gardien (57.50) puis demande un temps mort (58.22) mais en vain car rien n’y fait. C’est fort Alamo sur la cage de Ylönen mais rien ne passe. Les dégagements refusés se succèdent, Aurélien Dorey, Raphaël Faure, Bouchard ou Limtong manquant à chaque fois, parfois de peu, la cage désertée. Preuve que la réussite n’est pas briançonnaise aujourd’hui, Persson en plein cercle droit touche la barre sur un ultime tir à une poignée de seconde de la sirène finale.





Nombre de tirs cadrés : Les 5 premières minutes du 3acte sont agréables et plutôt équilibrées au niveau des occasions. Les Jokers ont repris leurs esprits et retrouvé leur niveau de jeu et les Diables rouges sont toujours en mission. Les franciliens doivent néanmoins se mettre en configuration PK quand Phileas Perrenoud qui avait subi une charge un peu limite contre la balustrade, se replie pour regagner le palet et accroche un adversaire dans la manœuvre (46.31). Malgré un solide jeu de puissance, Briançon ne perce pas la défense hérisson de Cergy. William Persson oblige quand même Ylönen à un bel arrêt sur un gros tir.Les équipes se neutralisent jusqu’à ce que les Jokers encaissent un but peu banal. Alors qu’ils sont en attaque dans le coin gauche, ils perdent le palet. Richards le remonte à grande vitesse et Limtong qui redescend en patinage arrière pour lui fermer le couloir chute. Manque de bol, le jeune Paulin Hostein qui redescend au centre pour couper une éventuelle passe vers Chase Dubois côté opposé se prend lui aussi le même gadin dans la fraction de seconde suivante.La fin de match reste indécise, les Diables rouges donnent tout et les Jokers tentent de placer la banderille qui leur redonnerait un peu de marge. Personne n’y parvient. En fin de match, Pierre Bergeron, le coach de Briançon, sort son gardien (57.50) puis demande un temps mort (58.22) mais en vain car rien n’y fait. C’est fort Alamo sur la cage de Ylönen mais rien ne passe. Les dégagements refusés se succèdent, Aurélien Dorey, Raphaël Faure, Bouchard ou Limtong manquant à chaque fois, parfois de peu, la cage désertée. Preuve que la réussite n’est pas briançonnaise aujourd’hui, Persson en plein cercle droit touche la barre sur un ultime tir à une poignée de seconde de la sirène finale. 5 pour Cergy

7 pour Briançon

Avec cette victoire les Jokers engrangent 3 points précieux et peuvent déjà se préparer pour une fin de semaine chargée mais où continuer à prendre des points face à des concurrents directs ou moins bien classés sera le leitmotiv. D’abord lors du déplacement chez les Rapaces de Gap dont il faudra absolument se méfier tant la bête blessée peut se rebiffer, puis lors de la réception dimanche des Pionniers de Chamonix.



Les Diables rouges peuvent être déçus car s’ils avaient pris, ne serait-ce qu’un point, il n’y aurait pas eu scandale. Au lieu de cela ils enchainent une 4ème défaite de rang. Pour eux le programme est également très chaud car ils doivent recevoir 2 équipes de seconde moitié de tableau, les Aigles de Nice et le Hormadi de Anglet. Les points de ces confrontations seront particulièrement importants.





Meilleurs joueurs du match :



Lukash Matthews pour les Diables rouges



Sayam Limtong pour les Jokers © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur