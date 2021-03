Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Grenoble vs Amiens 2 - 4 (1-1 0-2 1-1) Le 06/03/2021 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Amiens ] Amiens remonte au classement et s'offre une victoire de prestige La saison de Ligue Magnus se poursuit malgré la crise sanitaire, à huis clos, et sans que l’on sache si des play offs seront organisés ou si la saison s’arrête début Avril à l’issue des matchs de saison régulière. La décision de la Fédération Française devrait intervenir la semaine prochaine… Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 07/03/2021 à 12:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Gremion et Barcelo assistés de MM Constantineau et Zede Buts :

Grenoble : ; 17.35 Damien Fleury (ass Yann Sauve et Sacha Treille) ; 51.03 Julien Munoz (ass Sacha Treille et Damien Fleury)

Amiens : 01.19 Jérémie Romand (ass Rudy Matima et Baptiste Bruche) ; 26.35 Joey West (ass Alexandre Boivin) ; 32.58 Rudy Matima (ass Brendan Jacome et Florian Sabatier) ; 59.41 Florian Sabatier (ass Arturs Sevcenko) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 41 minutes dont 25 à Gibb contre Amiens



Grenoble qui reste sur une lourde défaite mardi à Gap, reçoit sur sa glace de Pole Sud les Gothiques d’Amiens qui connaissent une saison compliquée et un classement peu reluisant. Les Gothiques enchainent un deuxième match en deux jours après leur victoire sur la glace de Briançon.

Amiens rentre bien dans la partie en convertissant leur premier power play. Matima lance de la bleue sur Romand, dans le slot, qui avec la crosse dévie habillement la trajectoire du palet et trompe Horak (0-1 1’19).



Grenoble a par deux fois l’occasion de montrer la même réussite en power play mais les grenoblois ne prennent que trop peu de shoots sur la cage de Buysse (3’13 et 9’11). Amiens, à l’inverse, tentent moins le jeu "parfait" et ont au final plus de situations dangereuses devant la cage grenobloise…



Les BDL s’en remettent à des exploits individuels pour égaliser comme sur un beau mouvement d'Aleardi qui s’ouvre le chemin du but ou sur un solo de Rohat depuis l’arrière et un lancer du revers capté en mitaine par Buysse (17’).



Grenoble va finalement égaliser sur sa plus belle action du premier tiers. La passe de Sauvé est parfaite pour Fleury qui dévie la trajectoire du palet pour marquer ce premier but (1-1 17’34).



Amiens reste solide dans le jeu et Grenoble doit s’en remettre à des power play pour porter le danger sur la cage de Buysse. Mais Grenoble ne s’applique pas assez et ne met pas beaucoup de trafic devant la cage pour véritablement inquiéter Buysse. C’est finalement Amiens qui trouve le chemin des filets sur un contre rapide de West et Boivin (1-2 26’35).

photo: Jean-Christophe Salomé

Horak n’est pas loin de se rentrer le palet dans la cage sur un lancer qui avait l’air anodin (28’43). Amiens va prendre le large avec un nouveau but qui passe entre les jambières d’Horak. Matima est l’heureux buteur (1-3 32’52). Un tiers à oublier pour les BDL.



On s’attend donc à un sursaut d’orgueil des grenoblois dans ce dernier tiers.



Deux pénalités contre Pacheco coup sur coup permettent à Grenoble de camper devant le but de Buysse. Un premier but est refusé tout d'abord à Munoz après le recours par les arbitres à la vidéo (53’00).



Une pénalité de cinq minutes contre Gibb permet à Grenoble de scorer enfin. Munoz, encore lui, trouve le chemin des buts sur un superbe service de Sacha Treille (2-3 51’03).

photo: Jean-Christophe Salomé

Les grenoblois tentent le tout pour le tout dans les dernières minutes. Mais trop souvent, c’est la solution individuelle qui prend le pas sur le jeu d’équipe. Amiens termine le travail par un but en cage vide avec un deux contre un qui profite à Sabatier sur une passe de West (2-4 59’40 en cage vide).



La victoire est méritée pour les Gothiques qui avec deux victoires dans le week end remontent au classement (9éme place/12). Solides, avec un très bon Buysse dans la cage, les amiénois ont su profiter des erreurs grenobloises ou de leurs power play pour convertir, avec une belle efficacité, leurs actions en buts.



Grenoble sort frustré de cette rencontre. Les nombreux power play n’auront pas permis aux grenoblois de marquer plus de buts que leur adversaire. Le jeu collectif a été relativement pauvre ce soir pour battre une équipe bien en place. Les BDL n’auront pas le temps de pleurer sur leur sort car il faudra remettre le bleu de chauffe dès mardi et jeudi contre Chamonix puis Bordeaux. D’ici là, on connaitra peut-être la suite à donner à ce championnat de France de Hockey sur Glace : avec ou sans play off ? Et si oui, sous quel format ? Certains clubs veulent un champion alors que d'autres veulent surtout limiter les couts financiers pour espérer repartir en 2021-2022 dans les meilleures conditions. La Fédération ne fera pas que des heureux…



© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







