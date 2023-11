Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Rouen vs Briançon 6 - 2 (2-0 1-2 3-0) Le 23/11/2023 Île Lacroix [ Rouen ] [ Briançon ] LM : Les Dragons appliqués. Les Dragons de Rouen reçoivent les Diables Rouges de Briançon pour cette 19éme journée de Championnat, les Dragons ont à cœur de faire plaisir à leur public après un dernier match à domicile conclu sur une défaite. Les Diables Rouges sont sur une mauvaise série avec 4 défaites en cours. Les Dragons ont un enchainement de match compliqué par la suite il faut donc reprendre confiance en s’imposant ce soir. Matija Pintaric garde la cage des Dragons pour ce match et Elliot Leveque est quant à lui le portier de Briançon pour ce duel. Rouen - L'Ile Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes le 25/11/2023 à 17:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Levasseur et Rauline assistés de MM. Collin et Simon Buts :

Rouen : 11.11 Joris Bedin (ass Quentin Tomasino et Florian Chakiachvili) ; 17.49 Rolands Vigners (ass Milan Kytnar et Anthony Rech) ; 27.43 Quentin Tomasino (ass Loïc Lamperier et Francis Perron) ; 44.46 Quentin Tomasino (ass Jordan Herve et Joris Bedin) ; 45.56 Joris Bedin (ass Milan Kytnar) ; 48.17 Anthony Rech (ass Florian Chakiachvili et Alexandre Mallet)

Briançon : ; 22.34 Eetu Mäki (ass Aurélien Chausserie-Laprée et Bastien Colomban) ; 35.44 Jani Kluuskeri (ass Nils Carnback et Jesper Akerman) Pénalités 6 minutes contre Rouen 10 minutes contre Briançon



Les Dragons cliniques en power play



Les Rouennais rentrent bien dans le match avec Vigners qui a du feu dans les jambes en ce début de match.

Le trio Mallet, Perron, Rech se montre très dangereux sur le but des Diables rouges obligeant le gardien à bloquer le palet. Les Dragons sont très présents en zone offensive, les joueurs Briançonnais ont peu de palet à exploiter dans ce début de tiers.

Pintaric réalise tout de même un très bel arrêt sur un tir de Villiot après 5 minutes de jeu.

Photographe : Marine Romain Les Diables rouges privés de palet se mettent à la faute par Carnaback pour accrocher.

Les Dragons installent leur jeu de puissance, Chakiachvili lance de la bleue, Leveque repousse de la botte au centre, Bedin bien présent devant le gardien glisse en deux temps le palet au fond des filets (1-0 / 11 :11 / Bedin ass Lampérier et Chakiachvili).

Les joueurs de Lhenry ouvrent le score sur le premier power play du match.

Les Dragons continuent de pousser dans cette seconde partie de tiers par Kytnar et Vigners mais Leveque reste solide et n’est pas battu. Les assauts des Dragons mettent en difficulté les Diables Rouges qui se remettent à la faute par Horvath pour faire trébucher.

Les rouennais gardent le contrôle du palet et s’installent avec la volonté de doubler la mise.

Rech travail sur le côté droit, remet à Kytnar qui cherche Mallet à l’opposé mais le palet est bloqué par un défenseur des Diables Rouges devant le slot, Vigners surgit et pousse la rondelle dans le but (2-0 / 17 :49 / Vigners ass Kytnar et Rech).

Les Dragons réalisent un sans-faute en supériorité numérique dans ce premier tiers.

Les Diables Rouges sont piqués au vif après ce second but et réagissent dans les deux dernières minutes de ce tiers par Horvath qui trouve le montant droit du but de Pintaric et enfin Richards a deux secondes de la fin du tiers.



Le réveil des Diables Rouges



Les Briançonnais reviennent des vestiaires avec de meilleurs ambitions ne perdent pas de temps pour revenir au score dans ce second tiers.

Chausserie tir de la bleue et trouve la déviation de maki devant le slot, la défense rouennaise trop passive sur ce but ne parvient pas à bloquer le tir et le palet trompe Pintaric. (2-1 / 22 :34 / Maki ass Chausserie et Colomban).

Les Rouennais sont moins incisifs dans ce second tir et les Diables rouges en ont profité.

Les Diables Rouges montrent de l’envie mais sont pénalisé pour une faute de Richards sur Sotnieks qui se solde par un 2+2 en faveur des Dragons.

Les Dragons font circuler le palet dans la zone offensive, Perron travail sur la droite du but et transmet à Lampérier qui trouve Tomasino en one timer à l’opposé qui propulse le palet au fond des filets (3-1 / 27 :43 / Tomasino ass Lampérier et Perron).

Photographe : Marine Romain Les rouennais poursuivent leur sans faute en power play dans ce match avec un troisième but inscrit sur jeu de puissance.

Le but ayant était inscrit durant les deux premières minutes de la pénalité, il reste de nouveau 2 minutes de supériorité aux dragons pour poursuivre leur 100 % de réussite.

Les Diables Rouges vont être solide en défense et vont réussir à contenir les assauts rouennais sur le reste du tiers à l’exception du but refusé de Hervé après vidéo arbitrage pour crosse haute.

Les briançonnais vont même bénéficier d’une supériorité numérique après l’exclusion de Mallet pour une charge avec la crosse.

Les Diables Rouges vont saisir l’occasion pour revenir au score, Carnback sert Kluuskeri qui trompe Pintaric d’un lancer puissant sous la barre. Pintaric est battu dans son déplacement ce qui permet à Briançon de revenir au score dans cette fin de second tiers. (3-2 / 35 :44 / Kluuskeri ass Carnback et Akerman).



Les Diables Rouges montrent un bien meilleur visage dans ce second tiers et rentre aux vestiaires avec une longueur de retard.



Les Dragons tout en maitrise



Après un second tiers à l’avantage des briançonnais, les dragons doivent reprendre la maitrise du match pour s’imposer sans se faire peur à l’image du match précédent contre Cergy avec une victoire en fusillade.

Photographe : Marine Romain Les Rouennais sont sanctionnés rapidement dans ce dernier tiers par Kristensen pour une charge avec la crosse mais les diables rouges ne parviennent pas à trouver le chemin du but.

Les dragons récupèrent le palet assez haut en zone défensive ce qui offre un palet de contre à Tomasino et Hervé qui partent en une / deux à toute vitesse et finissent par tromper Leveque. Tomasino signe un doublé sur une offrande de Hervé. (44 :46 / 4-2 / Tomasino ass Hervé et Bedin).

Les Diables Rouges ont laissé beaucoup d’énergie dans le second tiers et vont encaisser un cinquième but par Bedin alors que les Rouennais sont en infériorité numérique suite à l’exclusion pour 2 minutes de Mallet.

Bedin récupère le palet après un pressing haut et s’en va au but pour tromper Leveque d’un tir au ras de la glace coin long. (5-2 / 45 :56 / Bedin ass Kytnar).

Photographe : Marine Romain Bedin s’offre à son tour un doublé dans ce match.

Les Diables Rouges ne parviennent pas à revenir comme ils l’ont fait dans le second tiers et finissent par encaisser un sixième but.

Chakiachvili sur le côté droit du but sert Rech à l’opposé qui parvient à tromper Leveque en revenant vers le but sans être gêné par la défense. (6-2 / 48 :17 / Rech ass Chakiachvili et Mallet).

Les briançonnais ont l’occasion de réduire le score à 3 minutes de la fin du match mais Pintaric n’a pas l’intention d’encaisser un troisième but et réalise un double arrêt de grande classe.



Le score est scellé, les Diables rouges encaissent une cinquième défaite malgré un second tiers solide. Les Dragons quant eux offrent une belle victoire à domicile aux supporters avant un déplacement à Marseille et un ¼ de finale de coupe de France contre Grenoble à domicile le 28 novembre.







