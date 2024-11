Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 19ème journée : Rouen vs Chamonix 3 - 4 (1-2 0-1 2-0 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 19/11/2024 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] Les dragons largement récompensés. Après avoir glaner 4 succès en autant de rencontre, les dragons espéraient, en recevant les pionniers, de continuer sur la vague de la victoire. Si le retour de Tomasino sur le glaçon était validé, c’est encore incomplet que Rouen allait en découdre. Setanen, Cantagallo, Simonsen et Dmytriv tous blessés et Yeo encore court de forme manquait à l’appel à Rouen chez les chamoniards seul Muller était absent. Une victoire normande les rapprocherait du top 5. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Sylvain Lefebvre le 21/11/2024 à 12:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3029 spectateurs Arbitres : MM. Cregut et Metais assistés de MM. Baudoin et Yssembourg Buts :

Rouen : 03.38 Milan Kytnar (ass Loïc Lamperier et Rolands Vigners) ; 49.42 Sébastian Bengtsson (ass Tommy Perret et Vincent Nesa) ; 52.19 Anthony Rech (ass Florian Chakiachvili et Daniel Glad)

Chamonix : ; 16.10 Gabin Ville (ass Jesper Akerman et Jackub Izacky) ; 17.50 Matt Tugnutt (ass Valentin Coffy et Jordan Mugnier) ; 20.17 Jackub Izacky (ass Stanislav Lopachuk et Jesper Akerman) ; 65.00 Nils Carnback Pénalités 2 minutes contre Rouen 0 minute contre Chamonix



Une bon début puis…plus rien.



Ceux sont des dragons sur d’eux qui entament ce match avec un gros pressing d’entrée, étouffant les pionniers dans leur zone défensive et c’est Chakiachvili qui allume la première mèche mais Mugnier est là (00.32). Le pressing ne faiblit et même au bénéfice d’un jeu de puissance Chamonix n’arrive pas à se sortir de l’étreinte rouennaise.

C’est tout naturellement que Rouen va trouver la faille.

Vigners bataille sur son coté droit, trouve Lamperier dans le slot dos au but qui sert Kytnar légèrement sur le côté droit, son tir trompe Mugnier impuissant (03.38 / 1-0 / Kytnar ass. Lamperier et Vigners).

Photographe : Marine Romain La machine rouennaise est lancée. Enfin c’est ce que l’on pouvait penser. Ce but va avoir tout l’effet inverse et au fil des minutes les mouches vont changer d’âne. C’est d’abord Lopachuk qui file seul plein axe défier Richard qui gagne le duel (05.32) puis Kivien trouve le poteau alors que Richard n’avait pas bouger (06.27). Chamonix prend doucement le contrôle du match et pose des grosses difficultés à Rouen. Rouen est méconnaissable. Les actions des chamoniards sont de plus en plus dangereuses. On arrive en fin de tiers moment que choisi les pionniers pour égaliser.

Le palet est en zone offensive des alpins et Akerman sert G. Ville sur la gauche, un premier tir que Richard repousse fort bien mais l’attaquant visiteur récupère le rebond et il ne laisse pas passer la seconde chance (16.10 / 1-1 / Ville G. ass. Akerman et Izacky).

Rouen continuer dans son non jeu et s’enfoncer un peu plus. Dans la foulée de l’égalisation, Chamonix va de nouveau scorer.

Après un premier arrêt de Richard sur un tir de Mugnier, le palet traine trop longtemps dans l’enclave et c’est Tugnutt le plus malin qui en profite (17.50 / 1-2 / Tugnutt ass. Coffy et Mugnier).

Mugnier manquera le troisième filet quand seul face à Richard voit son tir repoussé par la jambière (18.03).



Rouen n’aura réellement joué cinq minutes sur ce premier tiers ce qui est indigne pour son rang. Leur but au lieu de les galvaniser leur a au contraire complètement décomposé.



Rouen continue dans le néant.



Le second tiers ne pouvait pas mieux commencer pour Chamonix qui va enfoncer un peu plus les normands dans le doute après seulement 17 secondes de jeu.

La rondelle est en zone défensive chamoniarde et Lopachuk amorce le contre éclair et c’est le top scorer Izacky sur la droite qui fonce vers Richard et envoie une mine au-dessus de l’épaule de Richard qui s’incline (20.17 / 1-3 / Izacky ass. Akerman et Lopachuk).

Photographe : Marine Romain Rouen va bien tenter de réagir mais cela rester trop brouillon. Pourtant les capacités sont là en atteste ce beau mouvement du trio Lamperier, Kytnar et Vigners mais hélas le tir de ce dernier est mis en échec par la mitaine de Mugnier (21.35).

Et ça sera quasiment tout dans par la suite coté Normand. Chamonix domine alors les débats et gagne les duels quand à Rouen retombe dans ses travers. Chamonix gère tranquillement son avance. Rouen n’y arrive plus, les passes sont imprécises, l’intensité n’y est pas, bref pas flamboyant. Chamonix dès lors inquiète souvent Richard qui est admirablement sauvé par le geste défensif de Colamban qui enlève le palet de but à Lopachuk seul dans le slot (25.54).

Richard est fortement sollicité il sera présent une première fois devant Thompson (31.34) puis en mettant fin au trio Masson, Lopachuk et Izacky qui dévie au-dessus de sa barre le gros slap du buteur des pionniers (33.42). La fin de tiers n’apporte rien de particulier, Rouen étant toujours dans ses travers et Chamonix gérant fort bien son avance.



Un tiers au les dragons fut souvent aux abonnés absents face à une formation chamoniarde qui n’en demandait pas tant.



Réaction rouennaise.



Il reste 20 minutes à Rouen pour refaire son handicap et surtout faire bonne figure. C’est ce que l’on pense quand d’entrée Vigners s’infiltre dans la défensive adverse mais son tir est dévié du casque par Mugnier (41.11). Feux de paille.

Photographe : Marine Romain Le jeu devient brouillon Chamonix parvenant tranquillement à contrer les timides velléités offensives rouennaises. On arrive dans les 10 dernières minutes de cette rencontre et Rouen d’un coup se retrouve. Bengtsson bien servit par Perret trouve la mitaine de gardien (48.09) puis récidive mais cette fois il manque le cadre (49.34).

La rondelle est toujours vivante dans la zone offensive, ça cafouille dans le slot et Perret sort de sa boite pour enfin envoyer le puck au-delà de la ligne fatidique (49.42 / 2-3 / Perret ass. Nesa et Bengtsson).

Rouen grâce à ce but est revigoré et pousse fort et Glad montre la voix. Ce qui pensait impensable devient réalité.

Glad au départ trouve Chakiachvili sur la gauche qui remet instantanément à Rech à l’oppose qui marque dans une cage grande ouverte (52.19 / 3-3 / Rech ass. Chakiachvili et Glad).

Photographe : Marine Romain C’est dur pour les chamoniards. Après cette égalisation c’est une déferlante sur la cage de Mugnier qui résiste à toutes les actions des locaux.

Rouen arrache une égalisation qui lui permet de disputer une prolongation. Les dragons n’auront joué que 10 minutes dans ce tiers et auront trouvé l’ouverture par deux fois ce qui prouve qu’en jouant attentionné et sérieusement les dragons seraient venus à bout des pionniers.



Rouen domine mais stérile.



La prolongation verra des dragons très entreprenant sans réussir à faire trembler le filet malgré des essais de Perron, Rech ou Bengtsson. C’est donc aux tirs au but que le vainqueur sera défini.



A cet exercice Rouen ne sera pas en réussite puisque Kytnar, Perron, Bengtsson, Rech et Vigners seront mis en échec alors que pour Chamonix Ville, Izacky, Masson et Kivinen butteront sur Richard alors que Carnback le fusillera.



