Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 1ere journée : Grenoble vs Bordeaux 6 - 2 (3-1 1-0 2-1) Le 12/09/2025 Grenoble Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Bordeaux ] Grenoble domine Bordeaux pour la reprise ! Pour la reprise du championnat de Ligue Magnus, Grenoble recevait Bordeaux. Un retour au championnat après quatre rencontres de CHL et notamment deux dernières victoires de prestige en Allemagne qui permettent à Grenoble de croire encore à une possible qualification. Grenoble, fort de ces rencontres européennes, devrait être logiquement plus en forme que Bordeaux qui sort d’une préparation « classique » avec une série de matchs amicaux. Grenoble Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 13/09/2025 à 11:24 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4152 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et 5Laboulais assistés de MM. Tchekachev et Ugolini Buts :

Grenoble : 04.32 Matias Bachelet (ass Axel Prissaint et Guillaume Leclerc) ; 07.45 Matias Bachelet ; 08.05 Juho Rautanen (ass Christophe Boivin et François Beauchemin) ; 26.26 Fredric Weigel (ass Guillaume Leclerc et Aurelien Dair) ; 53.34 Christophe Boivin (ass Alexis Binner et François Beauchemin) ; 59.53 Alexis Binner

Bordeaux : ; 13.10 Baptiste Bruche (ass Loïc Farnier et Kévin Dusseau) ; 50.52 Quentin Tomasino (ass Loïk Poudrier et Kévin Dusseau) Pénalités 27 minutes dont 5+20 à Crinon contre Grenoble 62 minutes dont 5+20 à Morin et Kindl contre Bordeaux



photo : Jean-Christophe Salomé Grenoble prend le match par le bon bout avec plusieurs occasions nettes en tout début de rencontre. Weigel trouve Englund en retrait (2’44) puis Boivin rate le cadre sur un deux contre un (3’25).

Bordeaux répond par son capitaine Poudrier qui lance sur Pintaric. Le slovène s’y reprend à deux fois pour bloquer le palet (4’06).



Le début de rencontre est intense, le palet va d’un coté à l’autre de la patinoire. Sur une attaque rondement menée, Mathias Bachelet profite d’un rebond laissé par Papillon à la suite d’un lancer de Prissaint pour ouvrir le score (1-0 4’32).



Grenoble est un ton au-dessus de son adversaire du soir et profite des nombreuses erreurs de relance ou de placement de la défense bordelaise. Beauchemin prend un lancer qui touche le casque de Papillon (5’55).



La ligne Dair, Leclerc, Bachelet tourne à plein régime et ce dernier profite d’une mauvaise transmission de Tournier pour s’échapper en contre. Il se présente devant Papillon et transforme pour un doublé (2-0 7’45).



Vingt secondes plus tard, Rautanen prend un lancer du poignet qui fait mouche (3-0 8’05).



Olivier Dimet, le coach de Bordeaux, prend logiquement un temps mort pour recadrer ses troupes qui manquent clairement de rigueur défensivement.



Bordeaux parvient à stopper l’hémorragie et repartir à l’attaque. Bruche parvient à ouvrir le compteur de son équipe sur une action individuelle (3-1 10’40).



Engagements : 9/8 Bordeaux

Tirs : 14/10 Grenoble



photo : Jean-Christophe Salomé Bordeaux débute le second tiers par deux pénalités. Weigel parvient à convertir la seconde après une belle combinaison devant la cage de Papillon (4-1 26’26).



S’en suit l’action du match avec un contact entre Morin et Pintaric. Le gardien grenoblois est sorti derrière son but pour chercher à contrôler le palet mis au fond par l’attaquant bordelais. Les deux joueurs se touchent et Pintaric reste au sol, touché à la tête. A vitesse réelle, Morin ne semble pas vouloir faire mal au gardien en première intention mais il ne s’arrête pas et vient percuter Pintaric à haute vitesse (27’45).



Les arbitres, après vidéo, prennent leur décision et envoie Morin aux vestiaires avec un 5+20. Les Grenoblois, S.Treille puis Crinon, viennent alors vers Morin qui sort du banc de pénalité pour se diriger vers les vestiaires et ils commencent à invectiver le bordelais. Les joueurs se rapprochent du banc bordelais et Crinon commencent à mettre des coups à Morin. Une bagarre éclate finalement entre Crinon et Kindl qui vient défendre son coéquipier. Les deux joueurs écoperont pour finir eux aussi d’une pénalité de match pour bagarre. Crinon continuera de provoquer le banc bordelais en rejoignant les vestiaires. C’est exactement le genre de comportement que l’on ne veut pas voir sur une patinoire. Le geste est inutile, Crinon sera sans doute sanctionné par la commission de discipline. On ne se fait pas justice soit même !



Pintaric reprendra finalement ses esprits et assurera tout le second tiers avant de laisse sa place à son backup Debiak pour le troisième tiers. On peut penser que si les médecins grenoblois avaient eu le moindre doute sur une possible commotion, possible vu la charge, Pintaric aurait quitté la rencontre immédiatement.

Cette action coupe quelque peu des jambes des Grenoblois qui ne feront plus grand-chose jusqu’à la fin de match.



Pintaric fera lui quelques beaux arrêts notamment devant Poudrier (31’14).



Engagements : 12/9 Grenoble

Tirs : 14/9 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet Le jeune Cebald Debiak, qui n’avait pas joué une minute la saison passée, goûte enfin à une rencontre professionnelle avec les BDL. Il fera le boulot sur ce tiers mais encaissera néanmoins un but alors que Grenoble était en power play pendant quatre minutes suite à une blessure d’Englund causé par Rambelo pour crosse haute. Tomasino récupère un palet et part à toute vitesse en break pour venir déjouer Debiak de près (4-2 50’52).



Ce but qui rapproche Bordeaux au score réveille les Grenoblois qui remettent la machine en route.

Boivin marque son premier but de la saison en championnat en étant à la conclusion d’une belle action collective de la première ligne grenobloise (5-2 53’34).



En toute fin de rencontre, Papillon sort de sa cage pour jouer en surnombre et Binner en profite pour marquer de loin, en cage vide (6-2 59’53)



Engagements : 16/9 Grenoble

Tirs : 15/9 Grenoble



photo : Delphine Verdonnet Bordeaux aura commis trop d’erreurs défensivement pour espérer un autre résultat ce soir. Grenoble, a trop vite trouvé la solution, emmené par un trio Dair Leclerc Bachelet au top. Trois jeunes français qui vont jouer un début de saison important avec l’objectif final d’intégrer la sélection française qui disputera les JO en février prochain à Milan. Il n’y aura pas de place pour tout le monde. © 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo