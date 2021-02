Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Chamonix vs Grenoble 1 - 6 (0-2 0-2 1-1) Le 16/02/2021 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Grenoble ] Les Pionniers n’ont pas fait le poids Quatre jours après leur défaite contre Mulhouse, les Pionniers de Chamonix accueillaient les Bruleurs de Loups de Grenoble, ce mardi. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 17/02/2021 à 20:55 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Barbez et Bergamelli assistés de MM. Zede et Ugolini Buts :

Chamonix : ; 57.07 Mathias Terrier (ass Malo Ville et Loïc Coulaud)

Grenoble : 17.05 Julien Munoz (ass Dylan Fabre et Christophe Tartari) ; 19.07 Damien Fleury (ass Aurelien Dair et Joël Champagne) ; 20.54 Alex Aleardi (ass Christophe Tartari et Sacha Treille) ; 36.16 Sacha Treille (ass Adel Koudri et Alex Aleardi) ; 39.53 Joël Champagne (ass Damien Fleury et Sébastien Rohat) ; 56.00 Peter Valier (ass Alex Aleardi et Kyle Hardy) Pénalités 4 minutes contre Chamonix 10 minutes contre Grenoble Grenoble prend la main



La mise en jambe n’est pas simple pour les locaux, qui voient leur numéro 28, Rychagov, aller s’asseoir sur le banc des pénalités dès la première minute de jeu. Pour autant les grenoblois manquent de repère et ne parviennent pas à trouver la faille, malgré une nette possession.

Les Pionniers tentent de rééquilibrer les débats, pourtant c’est Treille qui se procurera la meilleure occasion de ce début de rencontre par un tir puissant, qui aurait pu déstabiliser Ginier, portier chamoniard du soir. Rychagov rétorque par un revers astucieux, sans réussite.

Les occasions se font plutôt rares dans cette rencontre musclée, qui se joue principalement en zone neutre.



Sauvetage impressionnant devant la cage chamoniarde, où les combinaisons grenobloises auraient pu faire mouche ! Cette occasion revigore les visiteurs qui accélèrent. Tartari prend un shoot lointain, bien stoppé par Ginier. Tout comme Fleury qui échoue face à la botte du gardien.

Rychagov est le chamoniard se mettant le plus en valeur mais manque d’appui pour faire la différence.

En ces dernières minutes avant la pause, Ginier repousse comme il peut les tentatives adverses, qui se font du plus en plus précises. Julien Munoz sera le premier à trouver la faille, il entre dans le slot sans être inquiété et transforme son occasion, 0-1 à 17’05.



Legault aurait pu doubler la mise pour les grenoblois mais sa feinte face à Ginier, passe à côté des filets. Ce sera finalement Fleury, en déviant un tir de Dair, qui fera le break au pire moment pour les locaux, à quelques secondes de rentrer aux vestiaires, 0-2 à 19’07.





Les Grenoblois assoient leur supériorité



Les Bruleurs de Loups gardent le même rythme qu’en fin de premier tiers. Aleardi s’en va inscrire un 3e but par un tir lointain astucieux qui surprend Ginier, 0-3 à 20’54.



Les Grenoblois poursuivent leurs efforts. Rohat, à la bleue, tente le tir, Ginier détend sa mitaine pour parer au but. Le portier chamoniard gêné par plusieurs joueurs dans son enclave, doit repousser les assauts successifs de Dair.

Hilding pour les Pionniers, prend un rebond sans réussite mais donne un peu d’air à sa défense qui, souffre de plus en plus dans cette partie. Kara lui, s’essaie aux dribbles pour atteindre la cage adverse, mais son tir, pas suffisamment puissant, n’inquiètera pas Horak.

La puissance grenobloise empêche clairement les Pionniers de mettre en place une tactique offensive. Toutes les tentatives, souvent solitaires, sont vite anéanties. Même en supériorité, les locaux ne trouvent point de solutions.

Sacha Treille profite de cette domination pour assener un coup supplémentaire aux Chamoniards, 0-4 à 36’16.



Les locaux s’en remettent à des individualités pour tenter de créer une étincelle, sans d’autres choix possibles. Pendant ce temps-là, les joueurs de Terglav s’amusent l’air de rien. Joel Champagne conclut un jeu à trois parfaitement exécuté et remet le collectif au premier plan, tout l’inverse des Chamoniards, 0-5 à 39’53.





Pas de sans faute pour Horak



A l’entame de l’ultime tiers, le mal est fait pour les locaux, menés 5 buts à 0, l’enjeu sera de ne pas sombrer.

Lagarde se fraye un passage pour titiller Horak en power play, mais les offensives se font tout de même encore timides.

Grenoble lâche du lest dans cette période et laisse des ouvertures aux Chamoniards, leur laissant faire le jeu. Les pionniers enchainent les supériorités numériques. A 5 contre 3, les joueurs font circuler le palet mais Horak demeure pour autant, assez tranquille.

Si les Pionniers ont l’air résignés, les Grenoblois ont plutôt l’air intouchable ! Terrier touchera tout de même les montants du portier isérois, quelques instants avant que Legault ne fasse, à son tour, tinter la transversale.

Avec des Grenoblois baissant de rythme et des Pionniers bien en deçà du niveau attendu pour un tel match, ce dernier acte n’est guère intéressant.



Dans les 5 dernières minutes, les visiteurs décident de redonner quelques sueurs froides aux chamoniards. Peter Valier prend à revers Ginier, qui pense stopper le palet sur sa ligne de but. Après visionnage des images par le quatuor arbitral le but finira par être accordé, 0-6 à 56’00.



Dans la foulée, Lukas Horak manquera le blanchissage sur un lancé de Matthias Terrier, qui passera au-dessus de son épaule, 1-6 à 57’07.







L’honneur est sauf pour les locaux, qui terminent la rencontre en jeu de puissance, Rychagov s’offrira le dernier tir mais ne changera pas le score, figé à 6 buts à 1 en faveur des visiteurs.

Les Grenoblois ont eu la mainmise petit à petit sur cette rencontre, qui aura finalement été à sens unique. Aucun espoir pour les Chamoniards qui n’ont jamais pu installer un jeu conquérant. Le collectif grenoblois était bien trop puissant et l’emporte donc logiquement.

Pas le temps de tergiverser pour les Chamoniards qui accueilleront, dès vendredi Anglet. Grenoble recevra, dans le même temps, Gap.



