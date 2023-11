Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Grenoble vs Anglet 5 - 0 (2-0 1-0 2-0) Le 26/11/2023 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Anglet ] Garnier blanchit à nouveau Anglet Après le fiasco de la Coupe Continentale à domicile, du ménage a été fait dans l’effectif grenoblois. Tout d’abord l’entraîneur Jyrki Aho a été remercié après 2 ans de bons et loyaux services, puis Soberg et Daneaux ont été priés d’aller jouer ailleurs. Les Brûleurs De Loups ont retrouvé le chemin des filets vendredi soir avec 6 buts infligés aux Chamoniards s’offrant une victoire importante face à ce concurrent à la 3e place. La réception de la lanterne rouge, Anglet, cet après-midi, est l’occasion de faire à nouveau trembler les filets devant leur public. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo, Damien Magnat le 26/11/2023 à 21:54 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3774 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Rohwedder assistés de MM. Briolat et Margry Buts :

Grenoble : 16.51 Sacha Treille (ass Alexandre Lavoie) ; 19.58 Nicolas Deschamps (ass Jere Rouhiainen et Aurelien Dair) ; 30.52 Jere Rouhiainen (ass Sacha Treille et Alexandre Lavoie) ; 40.14 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Maxim Lamarche) ; 51.14 Matias Bachelet (ass Loïc Farnier et Brent Aubin)

Anglet : Pénalités 4 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Anglet La première attaque est grenobloise comme la première faute, le jeu de puissance des angloys ne donne rien tout comme celui des Brûleurs De Loups qui suit. Pire ! Anglet a l’occasion d’ouvrir le score en infériorité par Arrossamena puis par Faure, mais Garnier veille au grain. Treille s’échappe entre 2 joueurs à mi tiers mais Duquenne a le dernier mot. Anglet presse haut et gène les sorties de zone des isérois. Sur une erreur de relance de ces derniers, Getson seul dans le slot voit Garnier repousser sa tentative du bouclier. Grenoble met du mouvement avec un peu plus de vitesse, mais la finition laisse encore à désirer : Aubin, seul devant Duquenne, rate la lucarne. Finalement l’inspiration vient comme souvent de Lavoie qui sert Treille décalé pour l’ouverture du score [1-0 / 16’51’’]. Ce but déclenche le jeté de peluches sur le glaçon au bénéfice du secours populaire. A la dernière minute, Grenoble hérite d’une nouvelle supériorité numérique, mais toujours personne pour masquer le gardien. Quasiment tous les joueurs se disputent le palet contre la bande sauf Deschamps qui, seul devant le gardien, reçoit le palet et fait trembler le filet [2-0 / 19’58’’].



Engagements : 9/7 Anglet

Tirs : 10/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Garnier est à l’épreuve dès la reprise, puis Duquenne, les équipes font des aller-retours et alternent les lancers. Un nouveau jeu de puissance des grenoblois met prêt d’une minute à s’installer et toujours personne pour gêner le gardien. Rousseau s’offre l’une des plus belles occasions des basques, mais Garnier dévie de la jambière. Pris de vitesse sur une relance, les visiteurs s’inclinent une nouvelle fois par un 2 contre un offert par Treille pour Rouhiainen à la conclusion [3-0 / 30’52’’]. Les angloys patinent plus après le palet qu’avec lui et n’arrivent pas à se créer d’occasions franches. Grenoble pourrait aggraver le score avec plus de réussite, mais l’avance est suffisante pour attaquer le troisième tiers confiant.



Engagements : 11/11

Tirs : 10/6 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

De retour sur la glace, il ne faut que 14’’ à Fleury pour retrouver l’efficacité qui le fuyait depuis plusieurs matches [4-0 / 40’14’’]. Anglet cueilli à froid repart à la faute, mais résiste en infériorité avant d’obtenir à son tour un jeu de puissance lors duquel Treille part en contre mais butte sur Duquenne. A mi tiers, la ligne des frères Dair s’offre une grosse présence en zone offensive mais ne concrétise pas. Par contre Bachelet récupère le palet, se joue du gardien, et loge la rondelle au dessus de son épaule dans un angle impossible [5-0 / 51’14’’]. En fin de rencontre Fleury et Lyubimov partent en contre mais sont trop lents face au retour défensif efficace des basques. Anglet pousse encore mais ne peut éviter le blanchissage et n’arrive décidément pas à marquer face à Grenoble.



Engagements : 9/8 Anglet

Tirs : 10/7 Grenoble



Grenoble a retrouvé de l’efficacité offensive ce soir mais ce résultat est à relativiser compte tenu de l’adversité. Lyubimov a marqué son premier point… en 6 matches, pas très satisfaisant pour une recrue offensive qui affiche 0 en +/- (ratio de présence lors des buts). Il patine fort et a un replis défensif efficace, mais Soberg avait 4 points en 10 matches de magnus et un ratio de +3 ! On est à même de se demander qui il fallait garder. Maintenant les grenoblois doivent tout donner mardi en 1/4 de finale de coupe de France à Rouen, chacun des deux clubs ayant fait de ce trophée un objectif, il y aura un déçu avant l’heure !

photo: Jean-Christophe Salomé © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo