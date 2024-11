Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Grenoble vs Rouen 6 - 3 (2-2 2-1 2-0) Le 22/11/2024 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Rouen ] Grenoble maîtrise Rouen et reste leader ! Après leur qualification pour la finale de la Continental Cup le week-end dernier et leur large victoire mardi à Amiens, les BDL retrouvaient leur patinoire et leurs supporters pour un nouveau match au sommet contre l'ennemi de toujours Rouen. Les Dragons, qui sont dans une année très compliquée avec un nombre improbable de défaites en seulement dix huit matchs. Rouen est néanmoins sur une petite série de victoires sauf sur la dernière rencontre de mardi perdu aux tirs aux buts à domicile contre Chamonix. Rouen peut compter pour ce choc sur le retour de son gardien finlandais Setanen, de l'arrivée du canadien Yeo pour son premier match cette année. A noter que Rouen a mis plus de temps que prévu pour rallier Pole Sud du fait de la neige sur les routes françaises... Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 22/11/2024 à 23:51 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Dehaen et Rohwedder assistés de MM. Bergamelli et Ugolini Buts :

Grenoble : ; 09.33 François Beauchemin ; 16.38 Kyle Hardy ; 22.47 Loïc Farnier (ass Kyle Hardy) ; 35.19 Nicolas Deschamps (ass Guillaume Leclerc) ; 42.17 Matias Bachelet (ass Jordon Southorn et Charles Schmitt) ; 45.17 Jarod Hilderman (ass Jacob Anderson)

Rouen : 00.50 Quentin Tomasino (ass Francis Perron) ; 11.30 Loïc Lamperier (ass Rolands Vigners et Milan Kytnar) ; 32.46 Rolands Vigners (ass Quentin Tomasino et Florian Chakiachvili) Pénalités 8 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Rouen photo: Jean-Christophe Salomé Grenoble attaque fort ce match avec comme toujours sa première ligne qui cherche à mettre le premier but le plus rapidement possible. Binner est proche de battre son record de rapidité mais il bute sur Setanen (0’20).



Dans la première minute, très animée, Rouen profite d’une mauvaise relance pour s'offrir un deux contre un. Tomasino, qui est de retour à Rouen après une expérience non concluante en Suède, va choisir l’option perso et ajuste son ancien coéquipier Pintaric d’un bon tir du poignet (0-1 0’50). Début de match idéal pour les Dragons !



Grenoble reste dans son plan de jeu et Farnier n’est pas loin d’un beau but mais le palet touche le poteau de Setanen (1’20). Le début de match est intense des deux cotés.



Hardy met la pression à son tour sur la cage rouennaise (2’39). Grenoble va finalement égaliser avec Beauchemin qui part en duel et glisse le palet entre les jambières de Setanen (1-1 9’33).



Rouen reste dangereux sur ses attaques et Lampérier redonne l’avantage aux siens sur un premier lancer repoussé dans la crosse de l’attaquant français qui envoie au fond (1-2 11’30).



Il se passe beaucoup de choses sur la glace de Pole Sud dans ce premier tiers. C’est le top scoreur de la ligue Magnus qui va égaliser en la personne de Kyle Hardy qui profite d’un bon travail de ses collègues de ligne, il ajuste Setanen masqué dans le haut du filet (2-2 16’38).



Deux pénalités seront sifflées en fin de tiers contre Mallet puis contre Chakchivili qui met une bonne charge dans la bande à Gueurif. L’arbitre à deux mètres de l’action et ne siffle rien dans un premier temps. Sacha Treille vient rappeler à l’ordre son coéquipier en équipe de France de façon musclé (vivement le prochain rassemblement 😊). L’arbitre de la rencontre se décide enfin à envoyer Chakiachvili pour deux minutes en prison mais sans l’intervention des grenoblois, ce serait sans doute passer comme une lettre à la poste…



Engagements : 8/6 Grenoble

Tirs : 9/8 Grenoble



photo: Jean-Christophe Salomé A la reprise, Grenoble va prendre pour la première fois de la partie l’avantage. Loic Farnier a bien suivi et profite d’un palet qui traine pour battre Setanen (3-2 22’47).



Rouen semble dans le dur et Grenoble pense au quatrième but quand Mallet décale Boivin, Southorn a suivi pour conclure mais le palet passe on ne sait comment à coté (23’50).



Les actions sont moins nombreuses que lors du premier acte. Un premier power play pour Rouen est signalé après une faute de Deschamps. Rouen va être très efficace et Vigners profite d’une belle passe de Tomasino pour battre Pintaric de près (3-3 32’46).



Deschamps va se faire pardonner quelques instants plus tard en reprenant un long rebond laissé par Setanen. L’attaquant canadien ne se pose pas de question et reprend le palet comme il vient. Il repart aussitôt en pleine lucarne pour le but du 4-3 qui fait beaucoup de bien à ce moment là de la partie (4-3 35’19).



Engagements : 12/10 Rouen

Tirs : 14/10 Grenoble



Le dernier tiers voit Grenoble prendre rapidement un avantage de deux buts avec Bachelet (5-3 42’17) puis un nouveau but de Hilderman (6-3 47’15) de loin.



Ce but va mettre fin au véritable suspense dans cette partie. Vigners trouvera bien le poteau de Pintaric puis c’est un peu près tout... Grenoble remporte une nouvelle victoire et conforte sa première place au classement.



Engagements : 9/9

Tirs : 10/4 Rouen



La belle série grenobloise se poursuit avec une victoire nette et sans bavure. Les coéquipiers de Sacha Treille, de retour au jeu après une blessure au genou, auront fait ce qu’il fallait pour battre Rouen. Un match très plaisant à suivre avec de l’intensité. Toutes les lignes ont fait leur match. Treize grenoblois (mais pas Binner pour une fois) comptent au moins un point sur la rencontre ce qui est assez rare pour être signalé ! Un vrai travail d’équipe. Il faudra faire de même pour les deux premiers matchs à Bordeaux en championnat puis en coupe de France, un autre objectif du club !



Pour Rouen, qui est dans le dur, tout n’est pas à jeter loin de là. Il est clair que la défense doit être plus solide. On ne peut pas gagner un match en prenant six buts. Coach Lhenry va devoir étudier en priorité ce qui ne fonctionne pas derrière. Avec le retour des blessés, des nouvelles recrues qui vont apporter beaucoup (Tomasino a été très en vue ce soir), on ne doute pas que Rouen va progressivement remonter au classement mais le temps presse!

photo: Jean-Christophe Salomé







