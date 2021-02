Hockey sur glace - Ligue Magnus : 20ème journée : Mulhouse vs Briançon 2 - 1 (1-0 1-0 0-1) Le 05/02/2021 Mulhouse [ Mulhouse ] [ Briançon ] Mulhouse vs Briançon - Résumé video Résumé vidéo de la rencontre du 5 février comptant pour la 20ème journée du championnat Elite français de Hockey sur Glace "Ligue Magnus" qui a vu les Scorpions de Mulhpuse s'imposer à doùmicile face à Briançon. Mulhouse, Hockey Hebdo Redaction/cs/Fanseat le 09/02/2021 à 11:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Gremion et Barcelo assistés de MM. Collin et Thorrignac Buts :

Mulhouse : 10.17 Danick Crete (ass Colin Campbell et Vincent Melin) ; 31.48 Bryan Ten Braak (ass Antonin Germond et Alexis Hermant)

Briançon : ; 46.55 Urban Sodja (ass Félix Plouffe et Sébastien Delemps) Pénalités 14 minutes contre Mulhouse 12 minutes contre Briançon







