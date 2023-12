Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Chamonix vs Briançon 6 - 1 (2-0 3-1 0-0) Le 01/12/2023 Patinoire Richard Bozon, Chamonix [ Chamonix ] [ Briançon ] Les Pionniers retrouvent le cap ! Les Pionniers de Chamonix accueillaient ce vendredi, les Diables Rouges de Briançon pour le compte de la 21e journée de Synerglace Ligue Magnus. En mal d’inspiration depuis plusieurs matchs malgré un début de saison tonitruant, les Pionniers vont tenter de se relancer à domicile, face à des Briançonnais mal classés. Patinoire Richard Bozon, Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 02/12/2023 à 16:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



700 spectateurs Arbitres : MM. Hauchart et Scolari assistés de MM. Briolat et Constantineau Buts :

Chamonix : 05.36 Aleksi Poikola (ass Alexis Dogemont et Jack Walker) ; 19.15 Malo Ville (ass Jérémie Penz et Matthias Terrier) ; 23.32 Valtteri Suni (ass Valentin Coffy et Jari Sailio) ; 26.50 Alexis Dogemont (ass Malo Ville et Valtteri Suni) ; 36.50 Gabriel Chabot (ass Jakub Muller et Jari Sailio) ; 51.09 Malo Ville (ass Valtteri Suni et Jari Sailio)

Briançon : ; 32.56 Jani Kluuskeri (ass Nils Carnback et Jesper Akerman) Pénalités 8 minutes contre Chamonix 4 minutes contre Briançon



Les Pionniers plus décisifs



Le coup d’envoi est lancé et Briançon provoque déjà une offensive, avec Zohovs qui ne trouve pas le cadre.

Les locaux prennent quelques minutes pour trouver leur marque, Sailio prend sa chance, mais son tir est directement sur Broz. Masson s’échappe en break mais ne fera pas mieux que son coéquipier.

Le match s’emballe rapidement, alors que Fauchon est proche de l’ouverture du score, les Chamoniards repartent dans le sens inverse, Poikola ne tremble pas, 1-0 à 5’36.



Aubrun s’étire pour s’emparer de la rondelle lancée par Vrielynck, et maintient l’avantage.

Le jeu est rude et rapide, les acteurs proposent un spectacle agréable à suivre, avec de nombreuses occasions de part et d’autre.

Maxime Richier



A une minute de la pause, Kluuskeri laisse ses partenaires en infériorité. Les Chamoniards mettent peu de temps pour installer leur jeu, Penz trouve Ville excentré au second poteau, qui fait trembler les filets, 2-0 à 19’15 [5-4].





Les Chamoniards prennent le large



Maki va titiller Aubrun au retour des vestiaires. Broz est à son tour mis en difficulté à plusieurs reprises, mais finit par craquer. Suni reprend un palet vaquant dans le slot, 3-0 à 23’32.



Dans ce second tiers, les actions chamoniardes sont plus incisives que leurs adversaires et cela se ressent à la conclusion. Sailio dévie une frappe de Ville dans les cages de Broz, 4-0 à 26’50.

Maxime Richier



Alors que les Pionniers prenaient l’ascendant sur leurs adversaires, les Diables Rouges bénéficient d’une supériorité numérique, qui leur donne un peu de répit mais ne les aidera pas à réduire l’écart au score. Deuxième chance pour les visiteurs quelques instants plus tard, avec davantage de réussite, Kluuskeri trompe Aubrun, 4-1 à 32’56 [5-4].



Les Chamoniards reprennent leur place en zone offensive et concrétisent de nouveau. Chabot seul au poteau est au rebond d’un lancer de Muller, 5-1 à 36’50.





Chamonix maitrise



L’ultime période repart sur les mêmes bases que la précédente, à savoir des Pionniers plus conquérants mais devant rester attentifs pour cause de boxplay.

Maxime Richier

Cette phase relance les joueurs de Briançon qui se procurent plusieurs chaudes occasions.

Alors qu’une certaine lassitude s’installait, Malo Ville vient réveiller la patinoire en plaçant le palet sous la barre transversale de Broz, 6-1 à 51’09.



Les Briançonnais ne sont plus dans le rythme et même les powerplay en leur faveur ne pourront changer cette physionomie, le mal est fait.



Maxime Richier



Au fil du jeu, les Pionniers ont pris possession de la partie malgré un premier tiers plutôt accroché et équilibré. Les locaux ont su concrétiser leurs moments forts et l’emportent 6 buts à 1 face à des Diables Rouges qui se sont quelque peu éteint dans la seconde période, sans plus pouvoir inverser la tendance. Les Chamoniards se relancent avant de se rendre à Angers dès demain. Dans le même temps, Briançon accueillera Anglet.

© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







