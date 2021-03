Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Grenoble vs Anglet 7 - 1 (2-0 4-1 1-0) Le 26/03/2021 Pole Sud [ Grenoble ] [ Anglet ] Deux victoires pour Grenoble ! Alors que la fin de la saison 2020-2021 touche à sa fin (le dernier match pour les grenoblois étant la réception du champion Rouen le 02/04), Grenoble joue deux matchs en deux jours sur sa glace. D’abord la réception de Bordeaux puis ensuite celle d’Anglet, les deux équipes du Sud Ouest de cette Ligue Magnus. Pole Sud, Hockey Hebdo Magnat Damien le 27/03/2021 à 10:38 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Rauline et Furet assistés de MM. Ugolini et Yssembourg Buts :

Grenoble : 01.25 Maxime Legault (ass Denny Kearney et Nikita Shalei) ; 04.36 Damien Fleury (ass Sébastien Raibon) ; 33.16 Damien Fleury (ass Denny Kearney et Sébastien Rohat) ; 36.42 Dylan Fabre (ass Flavian Dair et Nikita Shalei) ; 37.49 Sacha Treille (ass Damien Fleury et Julien Baylacq) ; 39.47 Maxime Legault (ass Denny Kearney et Maxime Corvez) ; 52.44 Sacha Treille (ass Sébastien Rohat et Yann Sauve)

Anglet : ; 35.55 Lionel Tarantino (ass Florent Neyens) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Anglet



Match du jeudi 25/03 : Grenoble - Bordeaux 4-2



Photo: Jean-Christophe Salomé Le début de rencontre est bien abordé par les Boxers de Bordeaux qui prennent plusieurs lancers sur la cage d’Horak. Mais c’est Grenoble qui ouvre la marque sur leur première tentative sur un bon travail d’Aleardi avec Fabre à la finition (1-0 7’38).



Grenoble se fait reprendre par Bordeaux sur un beau collectif, conclut par Labelle à l’affut pour reprendre un palet qui traine avec une assistance de Belisle (1-1 11’27).



Les Isérois reprennent l’avantage avant la première pause sur un but de Dair qui prend le rebond laissé par Fouquerel. A noter l’assistance du jeune défenseur Nikita Shalei, 19 ans. Son premier point en Magnus.

Au retour des vestiaires, Desjardins profite des largesses défensives grenoblois pour inquiéter Horak sur un service de Paquin (20’40).



Une pénalité pour cinglage contre Labelle offre à Grenoble un power play. Sauvé trouve la faille et vient glisser le palet entre les jambes de Fouquerel (3-1 21’57).



Grenoble mène au score mais Edo Terglav n’est pas satisfait du contenu et prend son temps mort (26’27).

Cela n’aura pas d’effet car Bordeaux réduit le score avec Hurtubise sur une assistance de Johnston (3-2 29’34).



Photo: Jean-Christophe Salomé La blessure de Fouquerel, percuté par un grenoblois à vive allure, entraine le changement de gardien et l’arrivée de Richard pour les dernières quarante secondes du second tiers.



Le troisième tiers voit les pénalités se multiplier, sans pour autant voir le score évoluer. Il faut attendre la toute fin de rencontre pour voir Grenoble assurer la victoire avec un but de Hardy qui trompe Richard d’un tir détourné (par un défenseur bordelais ?).



Grenoble assure la victoire, sans forcément produire un grand match. Edo Terglav ne semblait pas à 100% satisfait de la prestation de son équipe. On retiendra donc la victoire et les trois points plutôt que la qualité du jeu grenoblois.



Match 2 : Grenoble - Anglet : 7-1



Pour ce second match en deux jours, Edo Terglav fait confiance à Sébastien Raibon pour garder la cage.

L’entame est idéale pour les grenoblois avec deux buts en moins de cinq minutes. Legault est le premier à scorer (1-0 1’25) suivi par Fleury en power play sur une petite erreur de Bonvalot (2-0 4’36). On sent alors une sale soirée en perspective pour les joueurs d’Anglet. Surtout que trois pénalités s’enchainent coup sur coup contre Anglet. Grenoble n’en profite pas et reste avec cet avantage de deux buts après un tiers temps sous contrôle. Raibon n’aura eu qu’un seul gros arrêt à réaliser devant Batna en sortant un palet qui filait droit dans la cage grande ouverte (2’50).



Photo: Jean-Christophe Salomé Le second tiers voit Grenoble se mettre à la faute par Legault puis Treille. Grenoble tient le coup en infériorité et se crée de nouvelles situations. Kearney trouve une belle ligne de passe pour Fleury qui reprend sur réception pour le troisième but (3-0 35’16).



En infériorité, Anglet va finalement débloquer son compteur. Champagne perd le palet en zone offensive et offre un contre à Anglet. Tarantino prend le rebond suite au lancer de Neyens et bat Raibon (3-1 35’55).



Ce but redonne un petit coup de boost aux grenoblois. Fabre (4-1 36’42) puis Treille (5-1 37’49) redonnent du large. Et enfin Legault juste avant la fin du second tiers vient valider la victoire grenobloise (6-1 39’4).



Le dernier tiers voit Bertein remplacer Bonvalot pour stopper l’hémorragie. Ce sera chose faite puisque Grenoble n'inscrira qu'un seul but par Treille qui sortira blessé après ce but, touché au bras ou à l'épaule ? (7-1 52’44).



Le bilan de ces deux rencontres est plutot positif pour les isérois. L'essentiel est là avec deux victoires, des buts, un jeu sérieux et des jeunes qui font de bonnes rentrées et marquent même des points. Il ne restera qu'un seul match face à Rouen vendredi prochain pour conclure cette saison 2020-2021. Le match contre Rouen, déclaré Champion de France par la Fédération Française, méritera le coup d'oeil. On peut penser que Grenoble ne laissera pas Rouen l'emporter facilement. Les BDL voudront montrer qu'avec des play offs, ils auraient pu inquiéter les Dragons et jouer sur la glace, comme prévu, le titre de champion.



Photo: Jean-Christophe Salomé







