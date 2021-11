Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 5 - 1 (3-1 1-0 1-0) Le 26/11/2021 Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Grenoble domine un bon Cergy Après une longue période sans rencontre sur la glace de Pôle Sud, les BDL retrouvent leurs supporters. L’équipe grenobloise est loin d'être au complet puisqu’il manque encore Ville, Valier et deux finlandais, l’attaquant Poukkula et le défenseur finlandais Jalasvaara. L’adversaire du soir est une équipe rarement vu à Pole Sud : Cergy Pontoise. L’équipe francilienne dispute seulement sa deuxième saison en Ligue Magnus et pointe actuellement à une surprenante troisième place. A noter que la rencontre verra s’affronter sept des dix meilleurs pointeurs de la Ligue : Fleury, Deschamps, Fabre, A.Dair et Hordelalay, Owre et Kearney (dont deux anciens grenoblois). Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat le 26/11/2021 à 23:57 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3945 spectateurs Arbitres : MM. Gremion et Barcelo assistés de MM. Margry et Laboulais Buts :

Grenoble : ; 11.48 Nicolas Deschamps (ass Kyle Hardy et Joël Champagne) ; 13.37 Flavian Dair* (ass Kyle Hardy et Christophe Tartari) ; 17.27 Sacha Treille (ass Aurelien Dair et Nicolas Deschamps) ; 35.37 Nicolas Deschamps (ass Joël Champagne et Janne Jalasvaara) ; 47.00 Joël Champagne (ass Kyle Hardy et Nicolas Deschamps)

Cergy-Pontoise : 08.00 Denny Kearney (ass Pierre-Charles Hordelalay et Brien Diffley) Pénalités 18 minutes contre Grenoble 16 minutes contre Cergy-Pontoise Dans une patinoire bien remplie, Grenoble débute par une première pénalité pour surnombre (2’16). Le power play de Cergy, très intéressant ce soir, se met en place et inquiète rapidement Stepanek avec un décalage de Kearney pour Owre (2’30).



Cergy produit du jeu dans ce premier tiers et sur une double supériorité, Denny Kearney va ouvrir le score sur une déviation devant Stepanek qui vient récompenser la bonne entame des franciliens (0-1 7’59).



Grenoble va égaliser sur la pénalité suivante. Deschamps profite de l’engagement remporté en zone offensive, il récupère le palet, s’avance et ajuste Ylonen entre les jambières (1-1 11’48).



photo: Jean-Christophe Salomé



Contre le cours du jeu, Grenoble va rapidement doubler la mise par Flavien Dair qui prend un lancer de loin sur l’aile. Son lancer n’est pas forcément très rapide mais il glisse sous Ylonen et vient finir sa course derrière la ligne de but. Ylonen n’étant peut-être pas exempt de tout reproche sur ce but (2-1 13’37).





Une nouvelle pénalité contre Grenoble permet à Cergy de reprendre les choses en main. Le power play tourne bien et Keskila n’est pas loin de l’égalisation.



De retour à cinq contre cinq, Sacha Treille part en contre et vient remporter son duel face à Ylonen d’un tir du revers qui fait mouche (3-1 17’27).



photo: Jean-Christophe Salomé



Le score en reste là après vingt minutes de jeu. Les Grenoblois sont plutôt chanceux sur ce premier tiers. On est plus proche d’un 2-2 que d’un 3-1 sur le déroulé du match.



Le second tiers sera moins animé, un peu plus rugueux et donc moins intéressant à regarder pour les amateurs de beaux jeux. Les grenoblois arriveront néanmoins à inscrire le but du KO par Treille qui pour nous dévie le lancer de Deschamps en supériorité numérique et est à créditer du but ce que ne signale pas la feuille de match de la rencontre (4-1 35’37).



Le troisième tiers ne voit pas de changement de tendance. Sur une nouvelle supériorité, Grenoble va inscrire un nouveau but par Champagne qui dévie un lancer d’Hardy (5-1 47’00).



Les dix dernières minutes verront le show de Stepanek. Le gardien tchèque fait une sortie lointaine devant Kevin Da Costa qui aurait pu mal tourner. Le portier parvient à dégager son camp sans écoper de pénalité malgré le contact avec l’attaquant de Cergy (50’).



Aurélien Dair prend 2 + 2 minutes. Le bon power play de Cergy se remet au travail et Kearney attaque la cage, comme à son habitude. Le palet fini par se faufiler au second poteau pour un but que Cergy pense valable. Stepanek aussi et il lance sa crosse de dépit car pour lui, il y a une faute sur sa personne. Mr Barcelo accorde le but dans un premier temps, sanctionne Stepanek pour son geste d’humeur puis revient ensuite à la vidéo pour finalement refuser le but. Le tout en presque 10 minutes ce qui est un poil long pour un spectateur en tribunes. Il faudra faire plus rapide la prochaine fois Mr Barcelo (merci !)



En double supériorité, Cergy bombarde Stepanek qui est chaud comme la braise et ne lache pas l’affaire. Il n’encaissera pas de nouveau but. Le public de Pole Sud chantera en son honneur sur la dernière minute de jeu.



Grenoble a fait le job face à une bonne équipe de Cergy (le power play francilien a été très intéressant) qui aura manqué d’un peu de réussite et qui n’a pas su trouver la faille face à la muraille Stepanek : 35 tirs et seulement un but encaissé pour le gardien tchèque. Tout le contraire du coté d’Ylonen avec 5 buts encaissés sur 19 tirs.



Le score fin premier tier est flatteur pour Grenoble tandis que la suite de la rencontre donne plutôt un avantage certain pour les grenoblois malgré la nette domination aux tirs pour Cergy (35/19).



Grenoble reste leader après cette journée tandis que Cergy passe à la quatrième place. Bordeaux qui compte deux matchs en moins ne pointe qu’à une seule longueur. La position de Cergy se situe donc bien dans le milieu de tableau de cette Ligue Magnus.



photo: Jean-Christophe Salomé







