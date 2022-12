Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 21ème journée : Grenoble vs Nice 6 - 0 (1-0 2-0 3-0) Le 02/12/2022 Grenoble, Patinoire Pole Sud [ Grenoble ] [ Nice ] Grenoble déroule face à Nice Seconde rencontre de la semaine à Pôle Sud avec la réception de Nice actuellement 7e du championnat qui offre l’occasion de voir Conrad Molder, leur dernière recrue, un gardien Finno-Estonien de 23ans qui ne joue que son 3e match de la saison. Les Aigles sont privés de Bonnardel et de Mickevics, un de leurs attaquants phares (9 buts et 10 assits en 19 matches). Les grenoblois quant à eux font tourner avec Bachelet et Siraudin sur le 4e bloc palliant aux absences de Quattrone et Aubin alors que Jalasvaara est toujours blessé. Grenoble, Patinoire Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 02/12/2022 à 23:28 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3839 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Garbay assistés de MM. Briolat et Goncalves Buts :

Grenoble : 19.59 Joël Champagne (ass Nicolas Deschamps et Sacha Treille) ; 29.52 Dylan Fabre (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 39.58 Aurelien Dair (ass Sacha Treille et Joël Champagne) ; 50.37 Adel Koudri (ass Sacha Treille et Jere Rouhiainen) ; 56.20 Dylan Fabre (ass Nicolas Deschamps et Bobby Raymond) ; 59.47 Dylan Fabre (ass Damien Fleury et Kyle Hardy)

Nice : Pénalités 11 minutes dont 5 à Dair F. contre Grenoble 17 minutes dont 5 à Mony contre Nice



photo: Jean-Christophe Salomé



Le trio Treille Champagne Dair tourne bien et n’est pas loin d’ouvrir le score à la 2e minute alors que de l’autre coté Babka teste Stepanek (4e). Poukkula relégué sur le 3e bloc depuis quelques matches, échoue sur la jambière de Molder (5e) initiant un long temps fort grenoblois. Fabre sert parfaitement Deschamps qui n’arrive pas à tromper le portier des aigles (7e) pas plus qu’Hardy ou encore Aurélien Dair (9e). Nice est privé de palet mais contre bien les présences grenobloises dans leur zone offensive. Seul Vainionpaa arrive à s’échapper mais Stepanek dit non (12e) avant que le jeu ne retourne dans la zone niçoise pour des lancers de Crinon puis Fleury. Tous les duels sont propres jusque là et la première pénalité est sifflée des 2 cotés offrant un jeu à 4 contre 4 lors duquel Vainionpaa trouve l’équerre (15e). Fabre, meilleur grenoblois ce soir, est tout proche d’ouvrir le score (18e) avant qu’une double pénalité ne soit sifflée contre Nice à 11 seconde de la sirène. Sur le fil Champagne, bien servis par Deschamps, dépose le palet au dessus de l’épaule de Molder [1-0 / 19’59’’]. Les Brûleurs De Loups marquent enfin dans ce tiers qu’ils ont fortement dominé malgré un peu de déchet, un manque de réussite aux tirs et surtout de nombreuses interceptions de la défense niçoise bien mobile.



photo: Jean-Christophe Salomé



Grenoble met du temps à s’installer en zone offensive en ce deuxième tiers malgré leur joueur de plus ; seul Rouhiainen tente sa chance de la bleue mais Molder sort une belle mitaine. Nogachev constate que Stepanek est bien là (23e) alors que de l’autre coté Koudri, bien servis par Munoz, ne trouve pas la faille (27e). Les Aigles défendent bien, interceptent passes ou tirs et le gardien fait le reste. Mais Fleury fait le tour de la cage, sert Fabre qui au prêt double la mise [2-0 / 29’52’’]. Champagne semble contester la faute qui lui est sifflée et se retrouve sur le banc des punis pour 4 minutes. Nice a du mal à installer son jeu de puissance laissant Deschamps s’échapper mais son lancer passe à ras du poteau. Enfin en zone offensive Kuronen, bien servis par Stebih n’est pas loin de débloquer le compteur niçois (33e) tout comme Babka (35e) ou encore Valtonen (37e) mais Stepanek est maître devant sa cage. Flavian Dair s’approche un peu trop du portier des Aigles, Mony lui fait savoir en échangeant avec lui quelques coups de poings : les 2 boxeurs vont se reposer 5 minutes (38e) le jeu continuant à 5 contre 5. On pense le tiers fini mais Treille sert parfaitement Aurélien Dair pour un 3e filet en cage ouverte avant le retour aux vestiaires [3-0 / 39’58’’]. Grenoble creuse l’écart dans ce tiers qu’ils ont encore dominé, en ayant également bien géré leurs 4 minutes d’infériorité numérique.



photo: Jean-Christophe Salomé



Quelques timides tentatives niçoises inaugurent ce derniers tiers avant que les isérois ne reprennent position en zone offensive. Malgré tout ils s’offrent peu d’occasions. Après 7 minutes plutôt calmes, le jeu s’emballe un peu par Koudri (47e) ou Fabre qui loupe la cage ouverte (48e) ou encore Poukkula (49e) alors qu’entre temps Abramov oblige Stepanek à sortir une solide mitaine. Dès l’engagement sur un nouveau jeu de puissance, Koudri dévie le palet qui termine sa course lentement derrière la ligne après avoir traversé les jambes du gardien [4-0 / 50’37’’]. Nice se met à nouveau à la faute mais gère bien son infériorité en coupant les passes grenobloises. Toujours aussi présents en zone offensive, les Brûleurs De Loups continuent d’asseoir leur domination. Deschamps consolide son casque d’or par une 3e assistance pour Fabre [5-0 / 56’20’’]. Nice termine le tiers en infériorité numérique et encaisse encore un but en toute fin de tiers. Le jeu de puissance est bien installé, Fabre pour son triplé dévie le lancer de Fleury trompant ainsi le gardien [6-0 / 59’47’’].



photo: Jean-Christophe Salomé



Bonne prestation des locaux qui confortent ainsi leur place à la tête du championnat. Stepanek assure son second blanchissage de la saison après celui de Gap et remonte un peu ses statistiques à 92 %, encore 1 point en dessous de l’an passé. La défense niçoise leur a créé pas mal de soucis en coupant beaucoup de passes, mais les grenoblois ont su profité de leurs occasions pour marquer, avec notamment la moitié des réalisations en supériorité. Il leur faudra dimanche faire circuler le palet plus sereinement face à Angers, solidement accroché à la 3e marche du podium et qui a signé un cinglant 8-1 sur la glace d’Anglet. Des angevins qu’ils affronteront également en demi finale de Coupe de France avant que ces derniers n’accueillent la finale de la Coupe Continentale. Une rencontre de très haut niveau en perspective pour ce dimanche après-midi. © 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur