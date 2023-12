Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 5 - 2 (2-0 2-2 1-0) Le 03/12/2023 Grenoble Patinoire Pôle Sud [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Grenoble solide 3e de Magnus Un bel exploit à Rouen puis un revers en prolongation à Nice, les grenoblois doivent se reprendre à domicile face aux Jokers de Cergy. Ces derniers, malgré leurs 6 points de pénalité sont 8e à 6 points justement de Nice 7e et sortent d’une victoire 6-3 face à Gap. Koudri, Onno et Schmitt sont toujours absents côté grenoblois. Cette rencontre célèbre les 60 ans du club isérois dont le premier entraîneur fût Pete Laliberté qui entraîna Cergy pour son dernier club. Grenoble Patinoire Pôle Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 03/12/2023 à 20:21 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4014 spectateurs Arbitres : MM. Scolari et Rohwedder assistés de MM. Barthe et Zede Buts :

Grenoble : 08.26 Damien Fleury ; 14.18 Sacha Treille (ass Alexandre Lavoie et Nicolas Deschamps) ; 28.16 Sacha Treille (ass Aurelien Dair) ; 30.42 Sacha Treille (ass Loïc Farnier et Kyle Hardy) ; 49.27 Roman Lyubimov (ass Nicolas Deschamps)

Cergy-Pontoise : ; 20.08 Alex Barber ; 34.18 Robert Baillargeon (ass Patrick Coulombe et Sayam Limtong) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 8 minutes contre Cergy-Pontoise Le match débute après le discours commémoratif de la fille de Pete Laliberté devant une bonne cinquantaine d’anciens joueurs grenoblois. Gegeris est le premier à tester Stepanek avant que A. Dair ne tente par 2 fois de tromper Ylonen. Le jeu est haché par plusieurs dégagements interdits ; Gorsanovs lance à son tour mais Stepanek ne lâche pas de rebond. Geurif dans sa zone rate sa relance qui trouve Fleury seul dans le slot qui ajuste Ylonen [1-0 /8’26’’]. Grenoble ne laisse plus vraiment les Jokers s’approcher de sa cage et les pousse à la faute. La pénalité appelée permet la sortie de Stepanek, à 6 en zone offensive, les grenoblois imposent leur jeu avec Treille à la conclusion [2-0 / 14’18’’]. Les grenoblois sont plus rapides et en oublient parfois le palet dont Cergy n’arrive pas à profiter. Sans dominer outrageusement, les locaux ont suffisamment perturbé les Jokers ne leur laissant que 3 tirs de tout le tiers.

photo: Jean-Christophe Salomé

Sur la remise en jeu gagnée par Lavoie, Crinon rate le palet que Barber récupère avant de mystifier Stepanek en 8’’ [2-1 / 20’08’’]. Richard entré pour ce second tiers est mis à l’ouvrage par A. Dair avant de retourner sur le banc pour le retour d’Ylonen. Cergy a de meilleures intentions offensives avec Baillargeon et Dorey dont les tirs sont repoussés par le portier isérois, et quand le palet passe malgré tout sur le lancer de Limtong c’est le poteau qui sauve Grenoble. Pénalisé à nouveau, Cergy se fait mitrailler par les BDL et cède une seconde fois en infériorité face à Treille [3-1 / 28’16’’]. Grenoble continue sa pression offensive, Lyubimov n’est pas loin de tromper le gardien qui vexé déclenche une bagarre à laquelle Melin se mèle, les 3 protagonistes se font pénaliser. Nouvelle supériorité numérique pour Grenoble et une fois de plus Treille est à la conclusion [4-1 / 30’42’’]. Suite à une perte de palet de Lamarche, Barber se présente devant Stepanek qui dit non par 2 fois d’autant plus qu’Hämäläinen était au rebond. Le momentum est clairement coté Cergy-pontains, Baillargeon entre comme une flèche sur la glace, est servit par Coulombe pour un but imparable sous la transversale [4-2 / 34’18’’]. Dans sa lancée Cergy hérite de son premier jeu de puissance qui, malgré de bons lancers de Limtong ou encore Coulombe ne donnera rien. Les visiteurs ont montré leur vrai visage offensif dans ce tiers mais restent derrière à cause de leur indiscipline.

photo: Jean-Christophe Salomé

Le dernier tiers part sur un faux rythme avec quelques occasions individuelles qui ne donnent rien de part et d’autre. Stepanek doit s’imposer difficilement sur une action initiée par Hämäläinen, cette ligne avec Barber (élu joueur du match) et Torrel est vraiment un cran au-dessus. A force de presser, Cergy pousse Grenoble à la faute. La supériorité peine à s’installer alors Lyubimov s’extirpe avec le palet, se joue de 2 défenseurs et trompe magistralement Ylonen [5-2 / 49’27’’]. Les Jokers mettent quelques minutes à s’en remettre puis repartent de l’avant et obtiennent à nouveau un jeu de puissance. Lyubimov pense s’échapper à nouveau mais conserve le palet et gagne un temps précieux. Finalement Cergy se résigne et le match se termine sans autre fait marquant.

photo: Jean-Christophe Salomé les anciens joueurs de Grenoble invités pour les 60 ans des BDL

Grenoble s’adjuge les 3 points de la victoire grâce à une efficacité de 100 % en supériorité numérique toutes conclues par Treille auteur d’un triplé et fort justement élu joueur du match. Cergy a mis plus de temps à rentrer dans son match et produire son jeu. Les pénalités concédées leur ont été fatales. Les grenoblois se déplacent mardi à Rouen où les Dragons voudront certainement laver l’offense de l’élimination de Coupe de France de la semaine passée.

photo: Jean-Christophe Salomé joueurs, anciens et présents, réunis devant les Irréductibles © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo