Pour cette 22e journée de Ligue Magnus, les Brûleurs De Loups reçoivent les Jokers. Les équipes sortent de 2 gros huitièmes de finale de Coupe De France : une courte victoire pour la première face à Bordeaux et une défaite sur le fil 1-0 face à Angers pour la seconde. Autant dire que Cergy a les moyens de lutter avec les grosses écuries. Grenoble compte toujours 4 blessés dans ses rangs et aligne Stepanek devant la cage après une longue série de Pintaric. De son coté Cergy se passe de son portier international Ylönen, et fait confiance à Richard. Grenoble Pole Sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 30/11/2024 à 10:30

FICHE TECHNIQUE



4208 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Ernecq assistés de Mme Cheyroux et de M. Margry Buts :

Grenoble : 06.04 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet) ; 18.00 Charles Schmitt (ass Guillaume Leclerc) ; 20.17 Jacob Anderson (ass Sacha Treille et Adel Koudri) ; 35.56 Alexandre Mallet (ass François Beauchemin et Sacha Treille) ; 59.56 Adel Koudri (ass Aurelien Dair et Jacob Anderson)

Cergy-Pontoise : ; 08.28 Kalle Myllymaa (ass Tyler Welsh) ; 43.06 Tyler Welsh (ass Kalle Myllymaa et Daniels Gorsanovs) ; 51.48 Danick Bouchard (ass Alex Barber et Phileas Perrenoud) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 6 minutes contre Cergy-Pontoise



photo : Jean-Christophe Salomé Nous étions habitués à des ouvertures de score grenobloises ultra-rapides, pas ce soir ! Ce sont les Jokers qui testent dès la première minute les réflexes de Stepanek. Les locaux obtiennent très vite une supériorité numérique mais ne trouvent pas la faille malgré 2 tentatives de Treille et une de Koudri bien repoussées par Richard, la défense faisant le reste. Au complet Cergy trouve le poteau puis échoue sur Stepanek qui ne laisse pas de rebond. Une erreur de relance de leur part permet à Boivin de récupérer le palet face à Richard qui ne peut rien faire [1-0]. Mallet commet sa première faute offensive de la soirée offrant aux visiteurs leur premier jeu de puissance pas convaincant jusqu’à la dernière seconde. Le décalage est créé, Welsh sert Myllymaa qui ajuste à son tour Stepanek [1-1]. Cergy s’offre ensuite quelques occasions sans créer vraiment de danger. Une fois de plus Mallet est pris par la patrouille en zone offensive, le jeu de puissance de Cergy n’offre qu’un tir Perrenoud bien arrêté par le portier Isérois. Grenoble domine ensuite la fin de tiers, Schmitt feinte la passe et trompe le gardien [2-1]. Grenoble prend l’avantage dans ce tiers qui aura manqué d’intensité et de vitesse.



photo : Jean-Christophe Salomé Il ne fallait pas s’attarder à la buvette pour ce second vingt, en 17’’ Andersson, d’un joli lancer balayé, nettoie la lucarne de Richard [3-1]. Cergy ne s’avoue pas vaincu, Welsh et Perrenoud voient leurs tirs arrêtés sans rebond par Stepanek. Les joueurs mettent plus de rythme dans ce tiers, le jeu est mieux construit et les gardiens sont à l’ouvrage. A mi-match Southorn trouve le palet sur son chemin vers le banc et lance rapidement sans surprendre le gardien. Plus tard Binner part de sa bleue, passe en revue tous les adversaires mais pas Richard. Bouchard de son coté n’est pas loin de réduire le score, mais Stepanek a la baraka. Gueurif efface son vis à vis, qui commet une faute et offre le second jeu de puissance grenoblois. L’engagement gagné par les grenoblois permet un lancer rapide, Mallet dévie le palet dans la cage [4-1]. Grenoble continue d’appuyer, Hilderman puis Hardy s’offrent de gros lancers mais Richard reste solide. Cergy est à nouveau pénalisé à une minute de la sirène mais ne craque pas. Les grenoblois se sont donné de l’air dans ce second tiers bien maitrisé.



photo : Jean-Christophe Salomé Il reste une minute de supériorité à Grenoble dans le 3e acte pour asphyxier ses adversaires mais non, Cergy ne l’entend pas ainsi et, dès son retour au complet se révolte. Un deux contre un très bien négocié par Welsh et Myllymaa permet à ce dernier de faire trembler le filet [4-2]. Petit dans la continuité fait sonner le poteau, de l’autre coté Mallet assure un triplé… de fautes offensives ! En supériorité Cergy échoue à 3 reprises par Myllymaa, Theodore et Coulombe. C’est au tour de Deschamps de s’essayer face à Richard qui a le dernier mot, puis l’attaquant grenoblois commet une faute en voulant récupérer le palet et laisse ses coéquipiers une nouvelle fois en infériorité. Cergy presse, mais Perrenoud ou encore Liptong ne font pas craquer Stepanek. Les Grenoblois ne jouent pas longtemps à 5 puisque le changement de ligne est raté, et se font pénaliser pour surnombre. Cette fois ci est la bonne pour les visiteurs, Bouchard se charge de ramener les siens à une longueur [4-3]. Cela a le mérite de réveiller les bleus et rouges qui reprennent le jeu à leur actif jusqu’au temps mort de Cergy qui fait sortir son gardien. Cette fois Bouchard n’arrive pas à glisser le palet entre les jambes de Stepanek, Koudri s’empare du palet lance mais rate la cage vide. Finalement Koudri arrive à récupérer le palet une seconde fois mais ne loupe plus la cage vide [5-3].



Les Grenoblois se sont compliqué la tâche dans le dernier tiers alors qu’ils avaient fait la différence dans les 2 premiers. Entre les fautes offensives et le manque de concentration sur le changement de ligne (ce n’est pas la première fois) ils offrent trop de jeux de puissance à leurs adversaires sans conséquence heureusement ce soir.

Les Jokers ont montré ce soir qu’ils avaient de quoi faire trembler les équipes du haut de tableau. Avec un meilleur jeu de puissance et plus d’intensité, ils auraient pu repartir avec des points. Éliminés de la Coupe de France, ils peuvent se consacrer sur leur qualification en Play-Off où ils pourraient bien sortir un gros.

