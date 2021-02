Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 22ème journée : Grenoble vs Nice 6 - 2 (2-0 3-1 1-1) Le 12/02/2021 Patinoire Pole Sud, Grenoble [ Grenoble ] [ Nice ] Maitrise et motivation retrouvées ! Grenoble est, avec Briançon, l’équipe qui a le moins de match à son actif et joue ce soir sa 11e rencontre de Ligue Magnus face à Nice qui en cumule déjà 16. Lors de leur dernier match à domicile le 28 janvier, les Grenoblois n’avaient montré aucune motivation et avaient subit les assauts Mulhousiens pour s’incliner une seconde fois face aux Scorpions. Ce soir c’est une toute autre équipe que l’on peut voir sur la glace. On sent déjà la motivation bien avant le coup d’envoi ! Les lignes ont été remaniées : les attaquants des trios nord américains et des internationaux français ont été remisés sur 3 autres lignes ce qui créé un nouveau dynamisme. Patinoire Pole Sud, Grenoble, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 13/02/2021 à 11:44 Tweeter FICHE TECHNIQUE



Arbitres : MM. Furet et Barbez assistés de MM. Ugolin et Margry Buts :

Grenoble : 11.25 Aurelien Dair (ass Joël Champagne et Kyle Hardy) ; 14.51 Sacha Treille (ass Alex Aleardi) ; 24.34 Yann Sauve (ass Alex Aleardi et Sacha Treille) ; 36.28 Damien Fleury (ass Aurelien Dair) ; 36.53 Peter Valier (ass Dylan Fabre et Christophe Tartari) ; 48.15 Alex Aleardi (ass Adel Koudri)

Nice : ; 35.29 Peter Hrehorcak ; 55.29 Antonin Dusek (ass Tomas Knotek) Pénalités 10 minutes contre Grenoble 12 minutes contre Nice Laurent Lardieres archives En début de période les Brûleurs De Loups sont posés, patients et attirent les Niçois dans leur zone afin de construire leur attaque en les prenant de vitesse. Malheureusement ils offrent un premier jeu de puissance aux Aigles (2’24’’) lors duquel Dusek et Carpentier constateront qu’Horak est aujourd’hui bien dans son match. Les locaux continuent de mettre de la vitesse et enchainent 3 supériorités numériques qui leur permettent de mener 2-0 à la pause (Dair 12e minute puis Treille 15e).



Laurent Lardieres Archives Suite à une mise en place tardive sur la glace les Niçois sont pénalisés et permettent à leurs hôtes d’entamer le second vingt en supériorité numérique mais qui ne donnera rien. Hrehorcak tente de surprendre Horak toujours solide mais c’est Sauvé de la bleue qui fait trembler une troisième fois le filet de Stojanovic (24e). Alors que les Aigles bougent beaucoup et distribuent bien le palet, Grenoble est toujours aussi rapide sur le porteur de palet et coupe souvent les trajectoires. Malgré tout Horak doit encore s’imposer face à Dusek mais cède sur un lancer de Hrehorcak dont le tir (36e) fini bizarrement dans la cage (rebond ? dévié ? contré ?). En fin de tiers les BDL profitent de deux lenteurs dans les changements de ligne Niçois pour se retrouver en 3vs1 et crucifier les visiteurs (Fleury 37e puis Valier 37e). Les grenoblois finissent le tiers en infériorité numérique mais mènent 5-1.



Barrier remplace Stojanovic pour ce dernier tiers que Nice attaque en supériorité cette fois. Mais Champagne s’empare du palet et file dribbler le gardien pour placer doucement le palet… au pied du poteau ! Pas de chance pour le Canadien qui avait fait le plus dur. Carpentier et Hrehorcak très en vue échouent encore sur la mitaine d’Horak alors que Matai parti en contre voit Aleardi revenir sur lui pour empêcher le tir. Treille se sert du poteau pour aggraver le score (6-1 48e). Malgré l’écart au score les 2 équipes continuent de produire du jeu. Un jeu de puissance grenoblois ne donne rien, celui de Nice permet aux visiteurs de marquer le dernier but du match (6-2).



Jean Marc Lestage Archives Belle prestation très agréable à suivre de la part de ces deux équipes. Le jeu s’est révélé sérieux pendant les 60 minutes, sans temps mort, où chacun des protagonistes a su saisir ses occasions. Horak a fait un match solide ce soir et se veut enfin rassurant. La solidarité défensive est de nouveau au gout du jour comme ce retour fulgurant d’Aleardi sur le contre de Matai.



Les prochaines semaines s'annoncent (enfin) chargée pour les joueurs. Grenoble se déplace à Chamonix mardi, reçois Gap vendredi avant d'enchainer 3 déplacements : Amiens le 25, Anglet le 26 puis Gap le 2 mars. Ensuite les BDL enchaineront leurs 6 derniers matches de la saison à domicile avec Amiens le 6, Chamonix le 9, Angers le 11, Bordeaux le 25, Anglet le 26 et finiront par Rouen le 02 avril (en direct sur Sport en France)







