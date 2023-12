Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Cergy-Pontoise vs Briançon 12 - 0 (6-0 5-0 1-0) Le 05/12/2023 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Briançon ] Les Jokers pulvérisent les Diables rouges Les Jokers de Cergy-Pontoise recevaient les Diables rouges de Briançon dans le cadre de la 23ème journée de la saison régulière de Ligue Magnus, deux équipes qui avaient un besoin crucial de points. D’un côté les franciliens, pour rester positionnés au-dessus du peloton des candidats à la poule de relégation. De l’autre les Haut-Alpins, lanterne rouge au classement, pour ne pas se laisser distancer. Les deux équipes s’inscrivaient également dans des dynamiques contrastées. Pour Cergy, boosté par le récent retour de ses blessés, un regain de forme depuis 5 matchs (8 points pris sur 15 possibles). Pour Briançon, un enchainement de 6 défaites consécutives. Les Jokers ont finalement offert à leur public un feu d’artifice de buts dans un match cauchemardesque pour des Diables rouges passés totalement à coté de leur match (12-0). Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 07/12/2023 à 08:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1612 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Hauchart assistés de MM. Simon et Zede Buts :

Cergy-Pontoise : 01.31 Emils Gegeris (ass Nikita Shalei et Vincent Melin) ; 04.09 Tristan Crozier (ass Alex Barber et Vincent Melin) ; 08.45 Robert Baillargeon (ass Emils Gegeris et Vincent Melin) ; 12.08 Robert Baillargeon (ass Théo Gueurif) ; 14.26 Théo Gueurif (ass Aurélien Dorey) ; 19.03 Sayam Limtong (ass Tristan Crozier et Nikita Shalei) ; 21.34 Emils Gegeris (ass Aleksi Hamalainen et Alex Barber) ; 22.48 Aleksi Hamalainen (ass Alex Barber et Gage Torrel) ; 32.31 Emils Gegeris (ass Alex Barber et Patrick Coulombe) ; 35.56 Gage Torrel (ass Aleksi Hamalainen et Alex Barber) ; 38.42 Gage Torrel (ass Patrick Coulombe et Aurélien Dorey) ; 42.02 Théo Gueurif (ass Robert Baillargeon et Vincent Melin)

Briançon : Pénalités 8 minutes contre Cergy-Pontoise 18 minutes contre Briançon



Les Jokers torpillent et coulent les Diables rouges dès la première période





Dès la première minute de jeu, Daniels Gorsanovs puis Sayam Limtong obligent Jan Broz, le gardien des Diables rouges, à faire les premiers arrêts de la rencontre. La faille est cependant trouvée peu après quand Vincent Melin relance avec Nikita Shalei pour Emils Gegeris sur la droite. Face à une défense quelque peu attentiste, l’attaquant letton rentre dans le slot et trompe Broz d’un « lancer » ras de glace (1-0, 01.31).



Les cergypontains ne pouvaient rêver meilleure entame de match, mais Aurélien Dorey se fait prendre ensuite par la patrouille pour un « accrocher » en zone neutre. Forts de leur avantage numérique, les haut-alpins prennent les choses en main et installent leur jeu de puissance. La boite défensive des verts fait bloc mais aurait pu se faire piéger par 2 fois, d’abord quand Milan Horvath décale Eetu Maki dont le tir est bien arrêté par Olivier Richard, puis quand le même Maki trouve Balint Horvath qui ne cadre pas alors que la cage lui était ouverte. Les Diables rouges manquent le coche, ils pouvaient égaliser et finalement la pénalité est tuée.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Les Jokers auront moins de scrupules peu après. Bien lancé sur la gauche par Melin, Alex Barber, en haut du cercle, remet astucieusement derrière lui à Tristan Crozier qui avait suivi et trompe Broz (2-0, 04.09). Déjà 2 buts à leur actif après 4 minutes de jeu, les franciliens n’ont pas souvent connu cela cette saison. Ils poursuivent donc de plus belle et monopolisent le palet mais, Eliott Bourgoin, en phase offensive doit faire un tour sur le banc des punis pour une « crosse haute ».



Une nouvelle fois les haut-alpins s’installent dans la défensive cergypontaine mais ce coup-ci les hommes de Miika Elomo ne leur laissent que des miettes. La pénalité est donc encore tuée et, sur sa sortie de prison, Bourgoin est même à deux doigts d’aggraver la marque. Bien lancé dans l’axe par Gegeris qui venait d’intercepter une transmission, le jeune attaquant francilien joue un face-à-face avec le portier briançonnais qui gagne le duel. Après cette chance « au tirage » les Jokers Jokers se voient même offrir une chance « au grattage » puisque le puck reste libre, ressort et arrive à Louis Petit, lequel lâche un gros « lancer » que stoppe Broz.



Mais Cergy pousse toujours et Briançon finit par craquer 2 minutes plus tard. Gegeris déborde sur la gauche et glisse la rondelle à Melin à ses côtés lequel décale Robert Baillargeon à l’opposé. L’américain ne laisse pas le temps à Broz de se replacer (3-0, 08.45). Les franciliens s’échappent et sont aidés par des haut-alpins chez qui rien ne va.



Ainsi, sur une de leurs actions offensives, ils offrent un premier powerplay aux Jokers après que Sean Richards, en bataillant le palet contre la balustrade, ne commette un slashing. Contrairement à leurs habitudes, les cergypontains bonifient cet avantage numérique. Les Diables rouges ont plutôt du mal à sortir le puck durant le jeu de puissance cergypontain et finalement c’est Théo Gueurif qui, de la droite, l’envoie devant la cage où Baillargeon le dévie victorieusement au fond (4-0, 12.08).



L’addition s’alourdie et Gegeris et Dorey sollicitent à nouveau le portier briançonnais qui repousse à chaque fois. Le match est à sens unique et pourtant, sur une action où Broz semble faire trébucher Baillargeon, les officiels choisissent de relever un cinglage de Raphaël Faure. Briançon ne parvient cependant pas à en tirer profit. Maki s’infiltre bien sur la droite et trouve Gaëtan Villiot démarqué à gauche, mais l’attaquant ne conclue pas. Pire encore, sur le contre qui s’en suit, Broz doit faire l’arrêt de la botte. Pour couronner le tout, dans le prolongement de l’action, sur la relance, Dorey intercepte et offre un breakaway à Gueurif lequel ne se fait pas prier pour loger le disque en lucarne (5-0, 14.26). Belle opération pour Cergy qui, avec ce but en désavantage numérique, inflige une sacrée bosse aux têtes briançonnaises.



Preuve que les planètes ne sont pas alignées pour les diables Rouges ce soir, un peu plus tard, Richards part à son tour dans le dos de la défense adverse mais Richard le prive du but. Les Jokers sont bien en place et semblent intraitables alors, même si Gorsanovs ne peut tromper Broz sur une belle tentative longue portée, ils ont le dernier mot du tiers sur une sortie de zone ultra rapide. Shalei, non pressé par le bloc avant adverse, lance tranquillement Crozier dans l’axe lequel trouve Limtong sur la gauche. Le jeune attaquant, lancée comme un frelon, se recentre un peu et fait filoche au ras du poteau (6-0, 19.03).



Les cergypontains rentrent donc au vestiaire avec 6 buts d’avance au terme d’un tiers qu’ils ont vraiment abordé par le bon bout (18 cadrés contre seulement 4). Il ne faut pas très longtemps aux Jokers pour montrer qu’ils ont la ferme intention de prendre leur revanche sur leurs adversaires du soir. Battus à domicile (2-4) le 10 octobre puis blanchis (5-0), 10 jours plus tard, à la patinoire René Froger, les franciliens, en regain de forme depuis quelques matchs, veulent rendre aux briançonnais la monnaie de leur pièce.Dès la première minute de jeu, Daniels Gorsanovs puis Sayam Limtong obligent Jan Broz, le gardien des Diables rouges, à faire les premiers arrêts de la rencontre.Les cergypontains ne pouvaient rêver meilleure entame de match, mais Aurélien Dorey se fait prendre ensuite par la patrouille pour un « accrocher » en zone neutre. Forts de leur avantage numérique, les haut-alpins prennent les choses en main et installent leur jeu de puissance. La boite défensive des verts fait bloc mais aurait pu se faire piéger par 2 fois, d’abord quand Milan Horvath décale Eetu Maki dont le tir est bien arrêté par Olivier Richard, puis quand le même Maki trouve Balint Horvath qui ne cadre pas alors que la cage lui était ouverte. Les Diables rouges manquent le coche, ils pouvaient égaliser et finalement la pénalité est tuée.Les Jokers auront moins de scrupules peu après.. Déjà 2 buts à leur actif après 4 minutes de jeu, les franciliens n’ont pas souvent connu cela cette saison. Ils poursuivent donc de plus belle et monopolisent le palet mais, Eliott Bourgoin, en phase offensive doit faire un tour sur le banc des punis pour une « crosse haute ».Une nouvelle fois les haut-alpins s’installent dans la défensive cergypontaine mais ce coup-ci les hommes de Miika Elomo ne leur laissent que des miettes. La pénalité est donc encore tuée et, sur sa sortie de prison, Bourgoin est même à deux doigts d’aggraver la marque. Bien lancé dans l’axe par Gegeris qui venait d’intercepter une transmission, le jeune attaquant francilien joue un face-à-face avec le portier briançonnais qui gagne le duel. Après cette chance « au tirage » les Jokers Jokers se voient même offrir une chance « au grattage » puisque le puck reste libre, ressort et arrive à Louis Petit, lequel lâche un gros « lancer » que stoppe Broz.Mais Cergy pousse toujours et Briançon finit par craquer 2 minutes plus tard.. Les franciliens s’échappent et sont aidés par des haut-alpins chez qui rien ne va.Ainsi, sur une de leurs actions offensives, ils offrent un premier powerplay aux Jokers après que Sean Richards, en bataillant le palet contre la balustrade, ne commette un slashing. Contrairement à leurs habitudes, les cergypontains bonifient cet avantage numérique.L’addition s’alourdie et Gegeris et Dorey sollicitent à nouveau le portier briançonnais qui repousse à chaque fois. Le match est à sens unique et pourtant, sur une action où Broz semble faire trébucher Baillargeon, les officiels choisissent de relever un cinglage de Raphaël Faure. Briançon ne parvient cependant pas à en tirer profit. Maki s’infiltre bien sur la droite et trouve Gaëtan Villiot démarqué à gauche, mais l’attaquant ne conclue pas. Pire encore, sur le contre qui s’en suit, Broz doit faire l’arrêt de la botte.. Belle opération pour Cergy qui, avec ce but en désavantage numérique, inflige une sacrée bosse aux têtes briançonnaises.Preuve que les planètes ne sont pas alignées pour les diables Rouges ce soir, un peu plus tard, Richards part à son tour dans le dos de la défense adverse mais Richard le prive du but. Les Jokers sont bien en place et semblent intraitables alors, même si Gorsanovs ne peut tromper Broz sur une belle tentative longue portée, ils ont le dernier mot du tiers sur une sortie de zone ultra rapide.).Les cergypontains rentrent donc au vestiaire avec 6 buts d’avance au terme d’un tiers qu’ils ont vraiment abordé par le bon bout (18 cadrés contre seulement 4).



Cergy remet le couvert et écœure Briançon

Barber le ressort côté gauche de derrière le net pour le finlandais lequel, plutôt que tirer, offre un caviar à Gegeris à l’opposé. Une cage complément ouverte face à lui, du vrai pain béni pour le letton (7-0, 21.34).



Les malheurs des Diables rouges ne s’arrêtent pas là car il reste la seconde pénalité à jouer. Limtong trouve le bouclier de Leveque sur sa tentative mais il ne faut pas attendre longtemps au jeune gardien pour aller chercher le disque au fond de sa cage. Gage Torrel, dans l’axe, y va lui aussi de sa praline. Le puck est repoussé par Leveque face à un Barber qui lui dispute le rebond devant l’enclave avant que le disque ne file sur la gauche au plus grand bonheur de Hämäläinen (8-0, 22.48).



Le rouleau compresseur francilien continue son travail de sape et, 2 minutes plus tard, sur une remise en retrait de Limtong qui avait débordé sur la gauche, Melin trouve le poteau. Briançon connait ensuite une légère embellie dans son jeu mais ses tentatives sont insuffisamment dangereuses pour inquiéter Richard. Les Jokers vont néanmoins presque donner un coup de pouce à leurs challengers 3 minutes plus tard quand, sur une tentative non cadrée de Hugo Deberge, Patrick Coulombe en la contrant la redirige vers le but de Richard qui heureusement était resté attentif.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Le ciel briançonnais s’ennuage à nouveau peu après. D’abord sur 2 actions de Gorsanovs, un tir puis un « lancer » dévié par Gegeris, mais Leveque tient encore la barraque. Puis, suite à 2 nouvelles fautes, les « crosses hautes » quasi simultanées de Alexis Hermant et de Benjamin Berard. Les franciliens, à qui tout réussi dans ce match, bonifient le double avantage numérique. Coulombe et Barber dans le coin gauche sortent le palet pour l’inévitable Gegeris qui, dans l’axe, troue les filets d’un missile à mi-distance (9-0, 32.31).



Eriks Zohovs a beau solliciter Richard lors de la réaction des haut-alpins, leur frustration les conduit à de l’indiscipline y compris lors des actions offensives. Aussi quand Villiot file au cachot pour un « faire trébucher », il donne une nouvelle munition aux Jokers qui l’utilisent. La circulation du palet est fluide et Barber trouve Torrel dans l’axe. L’américain ne tire pas mais sert Hämäläinen lequel lui rend la politesse pour, cette fois, un tir sur réception qui fait mouche (10-0, 35.56).



Rien ne semble pouvoir arrêter les pensionnaires de l’Aren’ice même le très beau tir de Berard bien lu par Richard. A moins de 4 minutes de la seconde pause, B. Horvath est sanctionné pour obstruction et Leveque doit affronter 2 minutes de « canardage » en règle. Le portier s’en sort à merveille même quand il prend en plein casque une tentative puissante de Torrel.



La pénalité est tuée mais la dernière banderille est tout de même posée avant la sirène lorsque sur un lancement de jeu mené par Dorey et Coulombe, Torrel sur l’aile droite, centre fort devant la cage où l’infortuné Gallet, du bout de la palette, dévie malencontreusement dans ses propres filets (11-0, 38.42).



Tous les protagonistes retournent au vestiaire sur un score sans appel pour les franciliens. Le second vingt aura vu leur domination se poursuivre (19 tirs cadrés contre 9). Ils ont également bien su mettre à profit l‘indiscipline briançonnaise. Le dernier coup d’éclat des haut-alpins en la matière étant à l’actif de Valère Vrielynck, puni pour avoir projeté contre la bande le jeune Tomas Pardo (39.46).

Marton Vas, le coach briançonnais procède au changement de gardien et confie sa cage au jeune Elliot Leveque. Il faut reconnaitre que le saut dans le grand bain de ce dernier n’est pas facilité par ses coéquipiers. En effet, dans la première minute de jeu, Jules Gallet prend 2 minutes de punition pour une charge jugée illicite (tête/cou) majorées de 2 minutes supplémentaires pour avoir contesté cette décision. On ne peut pas dire que le jeune ait été très inspiré sur le coup car si, sur la première action de Aleksi Hämäläinen, Leveque repousse, le palet reste vivant et à la main des Jokers qui le font bien tourner.Les malheurs des Diables rouges ne s’arrêtent pas là car il reste la seconde pénalité à jouer. Limtong trouve le bouclier de Leveque sur sa tentative mais il ne faut pas attendre longtemps au jeune gardien pour aller chercher le disque au fond de sa cage.Le rouleau compresseur francilien continue son travail de sape et, 2 minutes plus tard, sur une remise en retrait de Limtong qui avait débordé sur la gauche, Melin trouve le poteau. Briançon connait ensuite une légère embellie dans son jeu mais ses tentatives sont insuffisamment dangereuses pour inquiéter Richard. Les Jokers vont néanmoins presque donner un coup de pouce à leurs challengers 3 minutes plus tard quand, sur une tentative non cadrée de Hugo Deberge, Patrick Coulombe en la contrant la redirige vers le but de Richard qui heureusement était resté attentif.Le ciel briançonnais s’ennuage à nouveau peu après. D’abord sur 2 actions de Gorsanovs, un tir puis un « lancer » dévié par Gegeris, mais Leveque tient encore la barraque. Puis, suite à 2 nouvelles fautes, les « crosses hautes » quasi simultanées de Alexis Hermant et de Benjamin Berard. Les franciliens, à qui tout réussi dans ce match, bonifient le double avantage numérique.Eriks Zohovs a beau solliciter Richard lors de la réaction des haut-alpins, leur frustration les conduit à de l’indiscipline y compris lors des actions offensives. Aussi quand Villiot file au cachot pour un « faire trébucher », il donne une nouvelle munition aux Jokers qui l’utilisent.Rien ne semble pouvoir arrêter les pensionnaires de l’Aren’ice même le très beau tir de Berard bien lu par Richard. A moins de 4 minutes de la seconde pause, B. Horvath est sanctionné pour obstruction et Leveque doit affronter 2 minutes de « canardage » en règle. Le portier s’en sort à merveille même quand il prend en plein casque une tentative puissante de Torrel.Tous les protagonistes retournent au vestiaire sur un score sans appel pour les franciliens. Le second vingt aura vu leur domination se poursuivre (19 tirs cadrés contre 9). Ils ont également bien su mettre à profit l‘indiscipline briançonnaise. Le dernier coup d’éclat des haut-alpins en la matière étant à l’actif de Valère Vrielynck, puni pour avoir projeté contre la bande le jeune Tomas Pardo (39.46).

Un dernier tiers moins rythmé mais encore remporté par les Jokers

Melin distribue à Baillargeon sur la droite qui envoie fort devant l’enclave où Gueurif se jette pour dévier (12.-0, 42.02).



Ensuite, le rythme du tiers baisse peu à peu et les 2 équipes ne se créent pas d’occasions franches jusqu’à la 50ème minute où Berard lâche un très gros tir de loin mais, non masqué, le portier francilien peut intervenir. Il en est de même 2 minutes plus tard sur un tir de Maki qui finit dans sa mitaine.



Le duo letton des cergypontains reste actif et est près de marquer le 13ème but quand Gorsanovs sert Gegeris dont le missile est repoussé avec difficulté par Leveque. Dans la minute suivante, une dernière faute briançonnaise est appelée à l’encontre de Vrielynck, un « faire trébucher » lors d’un pressing avant (53.16).



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Le gardien des Diables rouges effectue plusieurs arrêts et tue cette pénalité. Ses coéquipiers livrent ensuite un baroud d’honneur final pour éviter le blanchissage mais, que ce soit Aurélien Chausserie-Laprée au terme d’un slalom au cœur de la défense, Richards lors de la déviation d’un tir de Jesper Ackerman ou Quentin Fauchon en angle, le dénominateur commun est toujours identique : un très solide Richard.



La punition pour dureté de Colin Delatour lorsqu’il réagit après avoir été sèchement mis en échec par Ackerman ne change rien, si ce n’est un dernier arrêt du portier francilien sur une ultime tentative axiale de M. Horvath.



Le retentissement de la sirène délivre les briançonnais de leur calvaire même si, à la faveur de la levée de pieds de Jokers, ils ont un peu sorti la tête lors de la dernière période (12 tirs cadrés contre 15 pour Cergy). Il est clair qu’ils sont passés totalement à coté de leur match mais aussi que les absences en attaque de Dimitri Thillet, Nils Carnbäck et Robin Colomban (leur top scorer) a certainement pesé dans la balance.



Photographe : © Bruno Gouvazé (archive)

Pour les franciliens, malgré le festival offensif, c’est le statu quo au classement. Ils restent 8èmes mais engrange de la confiance et améliorent leur goal average. Prochaine échéance en vue, aller défier les Spartiates de Marseille chez eux. L’affiche promet d’être belle car les marseillais auront à cœur de faire oublier leur déconvenue lors de la dernière confrontation avec les val-d’Oisiens à l’Aren’ice.



Pour les Diables rouges, qui restent lanterne rouge au classement, la mission s’annonce au moins aussi compliquée car c’est la réception des Ducs d’Angers qu’ils doivent préparer. Si les Diables rouges tuent sans encombre la pénalité concédée à la fin de la période précédente, ils encaissent tout de même immédiatement après un nouveau but.Ensuite, le rythme du tiers baisse peu à peu et les 2 équipes ne se créent pas d’occasions franches jusqu’à la 50minute où Berard lâche un très gros tir de loin mais, non masqué, le portier francilien peut intervenir. Il en est de même 2 minutes plus tard sur un tir de Maki qui finit dans sa mitaine.Le duo letton des cergypontains reste actif et est près de marquer le 13but quand Gorsanovs sert Gegeris dont le missile est repoussé avec difficulté par Leveque. Dans la minute suivante, une dernière faute briançonnaise est appelée à l’encontre de Vrielynck, un « faire trébucher » lors d’un pressing avant (53.16).Le gardien des Diables rouges effectue plusieurs arrêts et tue cette pénalité. Ses coéquipiers livrent ensuite un baroud d’honneur final pour éviter le blanchissage mais, que ce soit Aurélien Chausserie-Laprée au terme d’un slalom au cœur de la défense, Richards lors de la déviation d’un tir de Jesper Ackerman ou Quentin Fauchon en angle, le dénominateur commun est toujours identique : un très solide Richard.La punition pour dureté de Colin Delatour lorsqu’il réagit après avoir été sèchement mis en échec par Ackerman ne change rien, si ce n’est un dernier arrêt du portier francilien sur une ultime tentative axiale de M. Horvath.Le retentissement de la sirène délivre les briançonnais de leur calvaire même si, à la faveur de la levée de pieds de Jokers, ils ont un peu sorti la tête lors de la dernière période (12 tirs cadrés contre 15 pour Cergy). Il est clair qu’ils sont passés totalement à coté de leur match mais aussi que les absences en attaque de Dimitri Thillet, Nils Carnbäck et Robin Colomban (leur top scorer) a certainement pesé dans la balance.Pour les franciliens, malgré le festival offensif, c’est le statu quo au classement. Ils restent 8mais engrange de la confiance et améliorent leur goal average. Prochaine échéance en vue, aller défier les Spartiates de Marseille chez eux. L’affiche promet d’être belle car les marseillais auront à cœur de faire oublier leur déconvenue lors de la dernière confrontation avec les val-d’Oisiens à l’Aren’ice.Pour les Diables rouges, qui restent lanterne rouge au classement, la mission s’annonce au moins aussi compliquée car c’est la réception des Ducs d’Angers qu’ils doivent préparer.



Meilleurs joueurs du match :



Elliot Leveque pour les Diables rouges



Olivier Richard pour les Jokers





© 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo