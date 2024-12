Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Grenoble vs Cergy-Pontoise 5 - 1 (2-1 1-0 2-0) Le 15/12/2024 Pole Sud Grenoble [ Grenoble ] [ Cergy-Pontoise ] Et de 12 pour Grenoble ! Grenoble enchaîne un second match à domicile dans le week-end. Après la réception du voisin Briançon qui a vu les BDL gagner largement sur le score sans appel de 7 à 2, Grenoble recevait ce dimanche les Jokers de Cergy Pontoise qui restaient quant à eux sur une défaite face à Gap. Pole Sud Grenoble, Hockey Hebdo Damien Magnat, Nicolas Scordialo le 15/12/2024 à 23:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



4008 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Scolari assistés de MM. Briolat et Margry Buts :

Grenoble : 02.31 Christophe Boivin (ass Alexandre Mallet et François Beauchemin) ; 18.02 Christophe Boivin (ass François Beauchemin et Jordon Southorn) ; 36.23 Alexis Binner (ass Alexandre Mallet) ; 44.11 Jarod Hilderman (ass Guillaume Leclerc et Adel Koudri) ; 44.46 Sacha Treille (ass Christophe Boivin et François Beauchemin)

Cergy-Pontoise : ; 13.54 Tomas Pardo (ass Daniels Gorsanovs et Antoine Addamo) Pénalités 4 minutes contre Grenoble 4 minutes contre Cergy-Pontoise Pour ce match du dimanche, les deux coachs ont choisi de titulariser leur second portier. Stepanek et Richard prennent place dans le but.

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble attaque fort cette rencontre avec une première double tentative de Beauchemin dès quinze secondes de jeu. Une première pénalité est sifflée contre Hamalainen (1’01). La première ligne d’attaque grenobloise fait le nécessaire avec Mallet qui trouve une passe déviée devant Richard par Boivin pour l’ouverture du score (1-0 2’31). Les spectateurs jettent alors des peluches en masse sur la glace aux bénéfices du Secours Populaire !



Cergy subit le jeu dans ce premier tiers. Ils peinent à récupérer des palets et quand ils y arrivent, il faut encore remonter toute la patinoire pour tester Stepanek (7’).



Les parisiens vont néanmoins réussir à égaliser, totalement contre le cours du jeu et avec un peu de réussite. Gorsanovs lance à coté de la cage. Le rebond dans la balustrade profite à Prado qui surprend Stepanek (1-1 13’54).



Grenoble repart rapidement à l’attaque et un joli mouvement collectif à trois avec Guerif, Farnier et Grossette aurait mérité un meilleur sort (16’20).



C’est finalement encore Boivin qui va doubler la mise. Le petit attaquant canadien prend de vitesse la défense des Jokers et vient battre Richard entre les jambières (2-1 18’02).



Engagements : 10/8 Cergy

Tirs : 18/5 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

Grenoble prend logiquement les devants après le premier tiers. Le score aurait pu être plus lourd tant la domination a été totale pour les locaux.



Le second tiers voit une tout autre réalité avec Cergy qui prend la possession du palet et se rapproche de la cage de Stepanek. Grenoble n’est plus dedans, très bizarrement et le coach grenoblois y va de son temps mort pour remobiliser son effectif et repartir sur de bonnes bases. En fin de tiers, Grenoble va marquer un but par Binner qui profite d’une belle boulette de Richard qui laisse passer le palet on sait comment (3-1 36’23).



Cergy n’aura pas profité de son momentum dans ce second tiers. Une ultime tentative de Barber sur une service de Hamalainen met en évidence Stepanek (39’59).



Engagements : 15/10 Cergy

Tirs : 13/9 Grenoble

photo: Jean-Christophe Salomé

On attend plus de la part des Grenoblois même si le score est à leur avantage. Deschamps n’est pas loin de convertir un break (42’50). C’est finalement Hilderman qui donne le large aux siens sur un lancer puissant de l’arrière. Le coach de Cergy réclame la vidéo. Après visionnage, Leclerc qui était proche du gardien n’est pas dans la zone du gardien et le but est donc validé (4-1 44’11).



Cergy écope de deux minutes de retard de jeu et Treille met une touche supplémentaire à la victoire annoncée de Grenoble, sur une belle passe de l’arrière de la cage de Mallet (5-1 44’46).



Engagements : 14/8 Grenoble

Tirs : 18/8 Grenoble



Grenoble enchaine une douzième victoire consécutive mais le contenu du soir est imparfait. Le second tiers a été totale raté par les BDL avec une équipe méconnaissable par rapport au premier tiers. Contre une équipe du moitié de tableau, cela peut passer mais il ne faudra pas reproduire ce genre de performance notamment dès mercredi en Coupe de France face à Amiens où l’intensité sera très certainement toute autre.



Pour Cergy, le match n’était certainement pas une priorité numéro une en titularisant le numéro deux dans la cage, ce que font beaucoup d’équipes de Magnus en se déplaçant à Pole Sud… Reste que le second tiers a été très bon mais les finisseurs n’ont pas converti les occasions en buts. Il faudra faire plus pour accrocher les play offs et espérer une surprise en Mars prochain.

photo: Jean-Christophe Salomé







