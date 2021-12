Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Nice vs Grenoble 4 - 3 (1-0 2-2 0-1 1-0) Le 07/12/2021 Patinoire jean Boudin à Nice [ Nice ] [ Grenoble ] les Aigles font tomber le leader Opposition intéressante mardi soir à Jean Bouin entre Nice et Grenoble. Le leader venait d’effacer une défaite 3-2 aux tirs aux buts face à Bordeaux en s’imposant face à Cergy et Anglet avec brio. Du côté de Nice, la dynamique n’était pas satisfaisante avec deux défaites consécutives face à Gap (3-5) et Rouen (5-3) malgré une magnifique partie de la formation de Sutor. Les azuréens avaient une carte à jouer car Grenoble comptait des absences. A noter que l’effectif de Nice n’était également pas au complet. Les spectateurs ont vu une magnifique rencontre de Synerglace Ligue Magnus. Patinoire jean Boudin à Nice, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 09/12/2021 à 07:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



720 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Rauline assistés de MM. Constantineau et Ugolini Buts :

Nice : 08.43 Radomir Heizer (ass Danick Crete et Evgueni Nogachyov) ; 34.33 Ondrej Kopta (ass Romain Carpentier et Mikael Kuronen) ; 36.09 Romain Carpentier (ass Ondrej Kopta et Boris Brincko) ; 65.00 Danick Crete

Grenoble : ; 26.42 Dylan Fabre (ass Damien Fleury et Nicolas Deschamps) ; 31.53 Joël Champagne (ass Christophe Tartari et Sacha Treille) ; 58.32 Damien Fleury (ass Nicolas Deschamps et Jere Rouhiainen) Pénalités 14 minutes contre Nice 10 minutes contre Grenoble



Nice efficace en power play



Grenoble a décidé de titulariser Raphaël Garnier dans les cages, pour faire souffler Jakub Stepanek. Ce sont les visiteurs qui vont prendre l’initiative de tirer en premier dans cette rencontre après deux minutes de jeu. Excentré à droite et proche de la bleue, Bisaillon tente un tir lourd, sans difficulté pour Romancik qui gèle. Koudri essaiera proche de l’enclave du côté gauche mais le portier niçois ferme son angle. Fleury et Deschamps font un pressing intense derrière la cage sur Crête qui demande de l’aide pour une solution. Palet récupéré, l’occasion qui suit ne donnera rien pour les visiteurs qui entrent bien dans le match. Nice réagit timidement par Kopta. Proche du poteau gauche de Barnier, il tente de surprendre le gardien français qui ne tombe pas dans le piège. Kopta réédita un shoot puissant après un engagement gagné par Nogachev. Barnier bloque fermement la rondelle.



Photographe : Patrick Giaume

Grenoble va se mettre en difficulté en deux minutes par manque de lucidité. Tartari (à 6’36 pour faire trébucher) et Champagne (à 7’13 pour dureté) rejoignent la prison. Nice va logiquement ouvrir le score. Après de nombreuses tentatives, Crête tir mais voit encore un tir contré par Garnier. Heizer, présent sur un rebond chanceux, ouvre le score facilement (8’43; 1-0).



La rencontre était alors jusqu’à présent, terne. Grenoble est sonné par l’ouverture du score. Les locaux maîtrisent le disque. Sur le côté gauche, Brincko déborde et réalise une passe en direction du but très intelligente mais personne ne peut couper la trajectoire. Thomas, à droite, s’essai en solitaire mais là aussi, personne ne suit son mouvement. Grenoble a du mal à contenir les ailiers niçois en fin de période. Romancik est décisif sur Fleury et Koudri et évite l’égalisation. Malgré une intensité faible, c’est Nice qui rejoint les vestiaires en tête.



Tirs : 13 pour Nice / 10 pour Grenoble



Un deuxième tiers passionnant



Nice va mal démarrer sa période avec deux pénalités d’entrée (Heizer à 20’34 pour cinglage et Pascal à 21’48 pour faire trébucher). Grenoble est dans la même position pour Nice et a une belle occasion de revenir au score dans les plus brefs délais. Munoz et Treille ne trouvent pas le cadre sur leurs tentatives. Le trio niçois Nogachev – Kopta – Brincko est héroïque en défense lors de cette double infériorité. La ligne défensive suivante fera également du bon travail, de même que Romancik. Le match s’élève au niveau du rythme. Grenoble pousse et va logiquement égaliser. Tout part de Garnier qui décale sur la droite Deschamps. En contre rapide, Fleury patine vite et décale Fabre. Ce dernier ajuste Romancik parfaitement (26’42; 1-1).



Photographe : Patrick Giaume

Nice va s’offrir une belle occasion de reprendre l’avantage par Kopta mais Garnier remporte le un contre un. C’est même Grenoble qui va inscrire le second but. Champagne qui est seul sur la gauche et pas attaqué, s’avance vers l’enclave. Romancik est masqué par un partenaire et un grenoblois. Champagne tente alors sa chance et trouve le chemin des filets (31’53; 1-2).



Les Aigles sont piqués à vif et vont inverser la vapeur contre toute attente ! Kuronen gagne un engagement en zone offensive gauche. Carpentier a le puck et passe pour Kopta. Dans une position lointaine et délicate, il essai au loin et égalise. Garnier pouvait mieux faire sur le coup (34’33; 2-2).



Les Aigles vont enchaîner dans la foulée en inscrivant un troisième but et passer devant au tableau d'affichage. Brincko passe pour Kopta sur la gauche. Il pivote, ce qui élimine son vis-à-vis et passe à l’opposé pour Carpentier qui ajuste Garnier (36’09; 3-2). Nice aura inversé la tendance.



Tirs : 10 pour Nice / 16 pour Grenoble



Photographe : Patrick Giaume

Nice l’emporte aux tirs aux buts



La troisième période va être tendue entre les deux formations. Globalement, c’est Grenoble qui va dominer l’acte. Nice est très timide mais est aussi moins bien physiquement. Romancik se plaint à plusieurs reprises d’être bousculé ou de recevoir des coups de cannes par les attaquants adverses. Le gardien a du mal à rester calme. Il est vrai qu’un gardien doit être « protégé » par les officiels. Les deux formations bénéficient de deux supériorités chacune mais cela ne donnera rien. Alors que l’horloge tourne, Nice pensait pouvoir faire tomber Grenoble dans le temps réglementaire. Fleury en décidera autrement. Grenoble fait la passe à dix pour tenter de trouver une faille. Excentré à gauche, Fleury fait sa « spéciale » et allume Romancik. Son tir est parfait et fini en lucarne. Le gardien niçois est dépité (58’32; 3-3).



Grenoble avait réussi à marquer une nouvelle fois le quatrième but à quelques secondes du terme mais les officiels l’ont refusé.



Tirs : 5 pour Nice / 14 pour Grenoble



Rien ne s’est passé en prolongation et c’est aux tirs aux buts que l’issue de la rencontre allait se jouer. Du côté grenoblois, c’est la stupéfaction : Treille, Fleury, Champagne et Deschamps ont tous loupé. A contrario de Crête et de Kopta (Valtonen n’a pas marqué) qui ont réussi leur duel face à Garnier.



Photographe : Patrick Giaume

Victoire de prestige pour les Aigles de Nice. Valeureux, les locaux ont été cherché la victoire à Jean Bouin avec beaucoup d’envie et de détermination. Kopta et Carpentier avec deux points chacun, ont été parfait. Romancik a lui aussi été déterminant. Pour Grenoble, seule la première période a été loupée. Malgré la bonne réaction et un quatrième but refusé de justesse, les grenoblois repartent bredouilles du côté du sud-est. Nice jouera à Angers le 10 décembre alors que Grenoble accueillera Rouen le même jour.



Classement : Nice 8ème (25 pts) et Grenoble 1er (47 points)

