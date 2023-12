Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 23ème journée : Rouen vs Grenoble 4 - 3 (2-0 1-0 1-3) Le 05/12/2023 Rouen - Île Lacroix [ Rouen ] [ Grenoble ] LM : Rouen prend sa revanche sur Grenoble Les Dragons retrouvent les Bruleurs de Loup pour cette seconde confrontation en une semaine. Après la défaite à domicile en coupe de France contre cette même équipe de Grenoble et devant une patinoire comble, les Dragons ont à cœur de prendre leur revanche. Rouen est toujours privé de Hascak, Guimond et Cantagallo qui sont tous les trois blessés. Les Dragons rentrent d’un voyage victorieux à Bordeaux quant à Grenoble ils ont battu Cergy quelques jours plus tôt à domicile. Rouen - Île Lacroix, Hockey Hebdo Jean-Charles Hayes Vue le 06/12/2023 à 22:09 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3279 spectateurs Arbitres : MM. Barbez et Peyre assistés de MM. Douchy et Fauvel Buts :

Rouen : 17.05 Quentin Tomasino (ass Emil Kristensen et Emil Kristensen) ; 18.54 Quentin Tomasino (ass Joris Bedin et Florian Chakiachvili) ; 29.09 Loïc Lamperier (ass Quentin Tomasino et Francis Perron) ; 49.51 Rolands Vigners (ass Milan Kytnar et Loïc Lamperier)

Grenoble : ; 52.45 Jere Rouhiainen (ass Alexandre Lavoie et Roman Lyubimov) ; 54.28 Roman Lyubimov (ass Jere Rouhiainen et Damien Fleury) ; 57.21 Kyle Hardy (ass Nicolas Deschamps et Jere Rouhiainen) Pénalités 8 minutes contre Rouen 29 minutes dont 5+20 à Aubin contre Grenoble



Tomasino porte l’équipe des Dragons.



Le match débute sur un rythme important Rouen montre de l’envie et s’illustre rapidement avec un tir de Rech dès les premières minutes. Grenoble sur de sa force après sa récente victoire sur Rouen prends le temps de jouer et rentre petit à petit dans le match, Sacha Treille voit son tir repoussé par Pintaric après 7 minutes de jeu puis quelques secondes après le puck trouve le poteau sur un tir de Aurélien Dair. Les Bruleurs de Loups se montrent insistant et essayent d’ouvrir le score dans cette partie.

Photographe : Marine Romain Les Dragons qui avaient la maitrise du jeu durant les cinq premières minutes sont moins présent et ont une nouvelle alerte par Aubin qui trouve lui aussi le poteau sur un lancer de la droite. Deux alertes successives sur le but de Pintaric qui rappellent aux dragons que leur adversaire peut être dangereux devant le but.

Le jeu s’équilibre dans la suite du tiers même si les Dragons semblent plus sereins dans leur jeu. Cela s’illustre rapidement car Grenoble se met à la faute en premier part Lamarche (14 :11) pour retenir puis Fleury pour cinglage (15 :09).

Le power play Rouennais s’installe en zone offensive et fait vivre le palet, Tomasino trouve Kytnar à droite de la cage qui lui remet, Tomasino prends le temps de placer un tir puissant au ras de la glace pour tromper Stepanek (1-0 / 17 :06 / Tomasino ass Kytnar et Kristensen).

Les Dragons prennent l’avantage dans ce match et vont rapidement doubler la mise. Sur une récupération de palet en zone défensive, Chakiachvili trouve Bedin le long de la bande à gauche qui fonce en zone offensive et remet le palet devant la cage de Stepanek pour trouver la déviation de Tomasino qui trompe une nouvelle fois le portier des Bruleurs de Loups (18 :54 / 2-0 / Tomasino ass Bedin et Chakiachvili).

Les Grenoblois s’offrent une dernière occasion à 20 Secondes de la fin du tiers mais Pintaric est bien présent.



Les Dragons opportunistes.



Les Dragons ressortent des vestiaires avec la volonté d’enfoncer le clou afin de se mettre à l’abris d’un éventuel sursaut d’orgueil des Grenoblois qui ont mal fini le tiers précédent. Rech et Kristensen se montrent dangereux des le début du tiers. Les Grenoblois en retard de deux buts mettent beaucoup de palet à la cage pour tromper Pintaric mais il reste solide dans son but.

Photographe : Marine Romain Les assauts Grenoblois poussent les Rouennais à la faute, Yeo est exclu pour une charge avec la crosse puis quelques secondes plus tard Kristensen est exclu à son tour pour équipement non conforme.

Les Bruleurs de loups ont alors l’occasion de revenir au score dans cette partie. Le power play grenoblois se met en place, Rouhiainen et Lavoie ont deux occasions importantes mais trouve Pintaric et Sotnieks sur leur chemin.

L’intensité monte quelque peu dans ce tiers, les charges sont complétées et les duels sont âpres. A ce jeu c’est Grenoble qui est pénalisée part Brent Aubin qui s’illustre par une charge au niveau de la tête sur Perret. L’arbitrage vidéo est sans appel, pénalité majeure de 5 minutes et méconduite pour le match. Perret quitte ces coéquipiers debout mais ne reviendra pas sur la glace.

Les Dragons disposent donc d’une nouvelle opportunité pour aggraver le score. Le power play s’installe et l’inarrêtable Tomasino prends un tir de loin qui est relâché par Stepanek dans la crosse de Lampérier qui propulse le palet au fond des filets (29 :09 / 3-0 / Lampérier ass Tomasino et Perron).

Rouen prend 3 buts d’avance sur cette supériorité mais ne parvient pas à aggraver le score sur les 4 minutes de supériorité restantes.

Les Bruleurs de Loups ne parviennent pas à scorer dans ce tiers malgré un run solitaire de Bachelet qui sera stoppé par Pintaric.

Le score n’évoluera pas sur la fin du tiers et les Dragons maitrisent bien ce match.



Sursaut des Bruleurs de Loups.



Ce dernier tiers débute par un tier de Yeo qui est arrêté par l’intérieur de la botte de Stepanek, il n’en fallait pas beaucoup plus pour que le puck finisse au fond des filets.

Photographe : Marine Romain Les Dragons se montrent insistant sur la cage de Stepanek dans ce début de tiers que ce soit par Yeo, Kristensen ou Bedin.

Mais les choses vont rapidement s’inverser dans ce tiers, Grenoble va prendre le dessus sur les Rouennais qui semblent fatigués.

Pintaric réalise un arrêt de grande classe de la mitaine fasse à Lamarche, puis s’illustre de nouveau face à Treille.

Les Bruleurs de loups sont sur un temps un fort mais une perte de palet de Crinon à la bleue offre un contre à Lampérier qui sert Kytnar pour l’entrée en zone qui remet ensuite à Vigners sur la droite qui repique vers la cage et trompe Stepanek (4-0 / 49 :52 / Vigners ass Lampérier et Kytnar).

Les Bruleurs de Loups sont immédiatement sanctionnés sur une perte de palet les Rouennais qui subissaient ont saisi la seule occasion de scorer. Grenoble reprend le contrôle du palet et reprends d’assaut la cage de Pintaric par A. Dair et Farnier.

Kristensen se met à la faute pour une obstruction devant la cage de Pintaric.

Les Grenoblois ont alors une belle occasion de réduire le score, Pintaric repousse deux tentatives de Fleury mais ne peut rien faire sur le tir puissant de Rouhiainen bien servit au centre part Lavoie qui avait fait le tour de la cage (52 :45 / 4-1 / Rouhiainen ass Lavoie et Lyubimov).

Photographe : Marine Romain Les Bruleurs de loups sont récompensés après de nombreux tirs sur la cage Rouennaise.

Le temps fort Grenoblois se poursuit, sur un face off remporté Rouhiainen tir à la cage et trouve la déviation de Lyubimov qui trompe Pintaric (4-3 / 54 :28 / Lyubimov ass Rouhiainen et Fleury).

Grenoble revient au score dans ce match les six dernières minutes vont être intense pour la defense Rouennaise.

Grenoble est bien présent en zone offensive, Deschamps sert Hardy sur la gauche du but qui tir, Pintaric est masqué par deux Grenoblois et ne peut pas s’interposer, le palet trouve le chemin du but (4-3 / 57 :21 / Hardy ass Deschamps et Rouhiainen).

Les dernières minutes du match sont intenses, les Grenoblois ont pratiquement refait leur retard en 5 minutes et à la suite d’une faute de Hervé en zone neutre sur Treille vont disposer de 1 :10 en supériorité numérique. Après un temps mort, Stepanek sort et Grenoble joue à 6 contre 4, Pintaric va réaliser une énorme prestation durant cette dernière minute pour permettre à Rouen de s’imposer.



La maitrise des Rouennais dans les deux premiers tiers leur permet de conserver cette victoire et relayer ainsi Grenoble à 11 points de la tête du classement. Une mention particulière à Tomasino qui à réaliser une belle prestation ce soir tout comme Rouhiainen concerné par les 3 buts Grenoblois.



